Richard Chlad se pustil do své manželky Anny: S takovým chováním prý musí bojovat pravidelně

Richard Chlad popsal, co ho na manželce Anně-Marii občas vytáčí. Zároveň vysvětlil, proč právě to považuje za výhodu jejich vztahu.
Richard Chlad a jeho manželka Anna-Marie patří k párům, které na společenských akcích jen tak nepřehlédnete. Naposledy dorazili na módní přehlídku Osmanyho Laffity, kde podnikatel otevřeně promluvil o jejich soužití a přiznal, co mu na jeho ženě občas vadí. Jak se ale ukazuje, jejich rozdílné povahy nejsou pro vztah překážkou. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na to, v čem se manželé rozcházejí a co o svém vztahu sami prozradili.
Chladovi se občas neshodnou. Ukazuje se Annina paličatost
Richard Chlad se v rozhovoru pro eXtra nijak netajil tím, že jeho manželka umí být pořádně tvrdohlavá. „Anna je velice paličatá a tvrdohlavá, dělá si ráda, co chce,“ přiznal podnikatel. Vzápětí ale dodal, že právě takovou ženu vedle sebe potřebuje. Vadilo by mu totiž, kdyby vedle něj byla partnerka, která by si neuměla prosadit vlastní názor.
Podle Chlada tedy jejich odlišnosti neznamenají, že by jejich manželství nefungovalo. Hádky a neshody se čas od času objeví, nejde ale podle něj o nic zásadního. Oba prý dokážou uznat vlastní chybu a kritičtější chvíle u nich přicházejí přibližně jen jednou za půl roku.
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On miluje společnost, ona zase klid
O tom, že jejich rozdílné povahy mohou být občas zdrojem napětí, mluvil Chlad už dříve. V rozhovoru pro Super popsal, že on je výrazně společenštější a rád má kolem sebe lidi. Anna-Marie naopak vyhledává větší klid a svůj prostor si podle něj umí poměrně rázně uhájit. Zajímavé je, že podobně odlišný přístup mají manželé také k módě.
Zatímco Richard své ženě neváhá koupit drahé šaty, pokud se mu zalíbí, Anna-Marie sama za luxusní oblečení příliš neutrácí. Na přehlídce Osmanyho Laffity pro Expres přiznala, že v běžném životě dává přednost minimalistickému oblékání a klidně zamíří i do second handu. Pokud už si podle svých slov pořídí něco dražšího, bývají to spíše boty nebo kabelky. Drahé šaty pro ni zkrátka nejsou samozřejmostí. Sama ostatně i na společenskou akci tentokrát zvolila jednoduché černé šaty z běžné konfekce, přestože doma už má tři modely od známého návrháře.
Podle nás to dobře vystihuje rozdíl mezi manželi: Richard si užívá společnost, luxus a výraznější životní styl, zatímco Anna-Marie vyhledává spíše klid a jednoduchost. Kvůli těmto rozdílům by však Chlad svou manželku rozhodně neměnil. O jejich seznámení totiž mluví jako o velkém štěstí. Po předchozích životních zkušenostech už prý pochyboval, že potká ženu, se kterou by chtěl znovu žít, a setkání s Annou-Marie pro něj proto bylo nečekané. Svůj vztah dnes popisuje jako spokojený a tvrdí, že na rozdíl od některých párů kolem sebe nemají potřebu nic předstírat.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Richard Chlad se pustil do své manželky Anny: Tak tvrdohlavou ženu však prý vedle sebe potřebuje byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.