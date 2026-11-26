Sobota 21. listopadu, Brno, 40. minuta. Jablonec prohrává s Artisem 0:3 a všechny tři góly padly stejně: center, hlavička, síť. Trenér Luboš Kozel už ve 35. minutě střídal dvakrát najednou, o poločase sáhl k dalšímu střídání. Po zápase na
klubovém webu neuhýbal: „Měl jsem teď v kabině důraznější pohovor.“ A dodal, že se teprve ukáže, jestli to bude bod zlomu, nebo se tým bude dál plácat ve špatné sérii. Podle nás je to první viditelný pokus zastavit pád ve chvíli, kdy Jablonec ještě nic neztratil definitivně. Ani v lize, ani v Evropě. Jenže první zkouška nemohla přijít v těžší chvíli. Ve čtvrtek od 18:45 přijíždí na Střelnici švýcarské Lugano, které v Konferenční lize zatím neztratilo ani bod. Tři hlavičky za čtyřicet minut
Kozel po Brně nemluvil v obecných frázích. Nazval věci pravými jmény. Tři inkasované góly po centrech označil za „neúnosné“, kritizoval špatné nabírání hráčů ve vápně a chybějící důraz v osobních soubojích. Už titulek klubového rozhovoru vystihuje jeho náladu: zklamaný je podle něj slabé slovo.
Střídání ve 35. minutě bylo jasným signálem. Z hřiště odešli Chramosta se Suchanem, místo nich naskočili Alioum a Hollý. O poločase šel dolů i Novák. Kozel vysvětlil, že chtěl mužstvu dát impuls, ale do přestávky žádný efekt nepřišel. Konkrétní viníky přitom veřejně nejmenoval. Kritika mířila na celé mužstvo a jeho chování v pokutovém území, ne na jednotlivce.
U ofenzivy popsal trenér „směs více věcí“: špatné řešení situací, nevhodný výběr místa, slabou koncovku a malý příspěvek od hráčů, od kterých by čekal víc. Jinými slovy: Jablonec v Brně zaostal vzadu i vepředu.
Jediná výhra z devíti zápasů
Brněnská porážka nebyla náhodný výpadek. Završila sérii, která se táhne od poloviny října. Od 15. října do 21. listopadu odehrál Jablonec devět soutěžních zápasů v lize, Konferenční lize a MOL Cupu a vyhrál jediný. Doma porazil Hradec 2:1. Od té doby pětkrát po sobě nevyhrál:
Slavia proti Jablonci 5:0 Jablonec proti Rize 1:1 (Konferenční liga) Jablonec proti Mladé Boleslavi 0:0 Artis Brno proti Jablonci 2:1 (MOL Cup) Artis Brno proti Jablonci 3:1 (liga)
Dvakrát za sebou s Artisem, dvakrát porážka. Právě tenhle dvojzápas podle všeho rozhodl, že přišel čas na víc než obvyklé povzbuzování.
V
tabulce Chance Ligy je Jablonec po patnácti kolech osmý s 21 body, bilancí šest výher, tři remízy a šest porážek. Skóre 17:21 prozrazuje, kde je problém: tým inkasuje víc, než dá. Na vedoucí Slavii ztrácí šestnáct bodů, na čtvrtou Spartu i šestou Sigmu shodně tři. Horní šestka je pořád na dosah, stačí jedno povedené kolo. Stejně snadno ale může tým sklouznout ještě níž.
Kozel přímou souvislost s náročným programem nezmínil. Devět zápasů za pět týdnů napříč třemi soutěžemi je přesto objektivně nálož. Dá se předpokládat, že se na výkonech v soubojích projevuje i únava, i když trenér mluvil hlavně o nedůrazu a o tom, jak inkasované góly mužstvo psychicky srážejí.
Co zaznělo v kabině, zůstává v kabině
Obsah pohovoru Jablonec nezveřejnil. Obránce Jiří Sláma na předzápasové tiskové konferenci potvrdil, že si tým po obou zápasech s Artisem situaci rozebral na videu a trenér hráčům ukázal konkrétní chyby. „Chtělo to trochu zasáhnout,“ přiznal. Hned ale zavřel dveře: „Co jsme si říkali v kabině, to nebudeme ventilovat.“
Z dostupných vyjádření vychází spíš sportovní vyčištění vzduchu než vnitřní rozkol. Ani Kozel, ani Sláma nepopisují konflikt mezi hráči nebo problém s disciplínou. Jde o tvrdý rozbor krize, video a pojmenované chyby, ne o hádku.
Veřejně se nemluví ani o tom, že by Kozlovo místo na lavičce bylo v ohrožení. Klub s ním dál pracuje jako s trenérem, který vede tým do evropského zápasu. Tlak ale s každým dalším zaváháním roste. Proto má čtvrteční utkání větší váhu, než by napovídala jen tabulka.
Sláma je pro Jablonec mimochodem důležitým hlasem v kabině i mimo ni. Do reprezentace se dostal v září dodatečně po zraněních jiných hráčů a podle hodnocení iSportu se pod trenérem Santim Deniou rychle zabydlel: z šesti utkání nastoupil pětkrát v základní sestavě a deník ho řadí mezi „nepostradatelné“. Když takový hráč veřejně přizná, že v kabině bylo potřeba zasáhnout, nejde o formalitu.
Lugano: soupeř, který prohrál jednou z 25 zápasů
Lepšího soupeře na obnovu sebevědomí si Jablonec nemohl vybrat. Horšího vlastně také ne. Lugano přijíždí jako lídr Konferenční ligy i švýcarské ligy, kde vede o šest bodů. V letošní sezoně prohrálo jediný z 25 soutěžních zápasů, a to vysoko 0:5 v St. Gallenu.
Jablonec Lugano Body v Konferenční lize 2 9 Skóre 3:4 11:4 Výsledky Freiburg 2:3, Brighton 0:0, Riga 1:1 CZ Bělehrad 3:2, Getafe 5:2, Kauno Žalgiris 3:0 Domácí liga 8. místo 1. místo
Kozel před Luganem varuje hlavně před jeho rychlým přechodem do útoku. Pro tým, který v Brně inkasoval třikrát během čtyřiceti minut, je to nepříjemná výzva. Na druhé straně stojí statistika, která zní v téhle situaci skoro neuvěřitelně: Jablonec doma v letošní evropské sezoně včetně předkol odehrál čtyři zápasy Konferenční ligy a ani jednou neinkasoval. Na Střelnici se přitom hraje jen díky výjimce UEFA, protože stadion parametry pro evropské poháry nesplňuje.
Proti Luganu bude chybět jen zraněný brankář Jan Hanuš, zbytek kádru je podle trenéra zdravotně v pořádku. Přípravu zkomplikovala zima. Kvůli ochraně hlavního hřiště trénoval Jablonec na umělé trávě v Turnově a na den zápasu se čeká sněžení. Kozel se na počasí vymlouvat nechce. Sláma jen poznamenal, že se uvidí, jestli bude hrát domácím do karet. Trenér Lugana hřiště pochválil jako velmi dobře připravené, jen měkčí.
Utkání ve čtvrtek 26. listopadu od 18:45 vysílá Sport 1, textové přenosy nabízí mimo jiné iSport a Onlajny. Jablonec je zároveň jediným českým klubem v ligové fázi Konferenční ligy. Hradec Králové vypadl v předkole s Panathinaikosem, Slavia hraje Ligu mistrů, Sparta s Plzní Evropskou ligu.
Matematika postupu: tři zápasy, jedenáct bodů maximum
Podle
pravidel Konferenční ligy 2026/27 hraje 36 týmů v jedné tabulce. Prvních osm jde přímo do osmifinále, místa 9 až 24 do vyřazovacího play-off a zbytek končí. Jablonec je po třech kolech se dvěma body 23., tedy těsně nad čarou.
Zbývají tři zápasy: Lugano doma, Trabzonspor venku a Iberia doma. Strop je jedenáct bodů. Pevná postupová hranice neexistuje, rozhoduje pořadí. Podle našeho odhadu je minimální realistický cíl jedna výhra a k ní ještě bod, výrazně bezpečnější by byly dvě výhry ze tří.
Kozel to sám rozložil do tří scénářů a jeho úvaha se v podstatě shoduje s naším výpočtem:
Výhra s Luganem: pět bodů a výrazně lepší výchozí pozice před cestou do Turecka. Remíza: tři body, Jablonec zůstává ve hře. Porážka: zůstanou dva body a z Trabzonu i z domácího zápasu s Iberií by bylo potřeba prakticky dvakrát vyhrát.
Druhá zkouška Kozlova pohovoru přijde hned v neděli 29. listopadu v lize proti Pardubicím. Tam už nepůjde o Evropu, ale o to, jestli se Jablonec drží na dohled horní šestky, nebo se propadá do šedého středu.
Kozel v Brně řekl, že se ukáže, jestli to byl bod zlomu. Ve čtvrtek večer, na zasněžené Střelnici proti týmu, který skoro neprohrává, dostane první odpověď. Tři hlavičky po centrech nejde vrátit, ale čtvrtý evropský domácí zápas bez inkasovaného gólu by řekl víc než jakákoli řeč v šatně.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl