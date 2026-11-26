V úterý 24. listopadu stáli před Okresním soudem v Mostě dva muži, kteří podle obžaloby využili zápas, na který chtěl jít snad každý fanoušek fotbalu v zemi. Stanislav Šatný odchází do vězení s ostrahou na pět let a tři měsíce. Čtyřiadvacetiletý Filip Gedeon, syn bývalého reprezentačního záložníka Patrika Gedeona, dostal 30 měsíců podmíněně se zkušební dobou pět let a dohledem probačního úředníka. K tomu musí odpracovat 150 hodin obecně prospěšných prací. Oba trest přijali a na místě se vzdali odvolání, rozsudek je tak pravomocný. Gedeon podle soudu prodal padělané vstupenky více než padesáti lidem zhruba za tři čtvrtě milionu korun. Na tomto případu je ale nejvýmluvnější něco jiného než výše trestu: jakou roli v obchodu sehrálo jedno slavné příjmení.
Dva obžalovaní, dva různé tresty
Rozdíl mezi tresty vychází z rolí, které soud oběma mužům přisoudil. Hlavním strůjcem byl podle státního zástupce Šatný. Padělky vyráběl nebo obstarával a dodával je Gedeonovi. Část lístků navíc prodával sám přes inzerci a v jednom případě se podle soudu uchýlil i k vydírání. Poškozený mu ze strachu postupně vyplatil 122 tisíc korun.
Šatný už byl v minulosti několikrát soudně trestán a podle žalobce nešlo o jeho první řízení kvůli falešným lístkům. Trest je proto souhrnný a zahrnuje i dřívější odsouzení. Gedeon jednal jako spolupachatel. Lístky nabízel osobně i přes internet, část peněz si nechával jako provizi a zbytek předával Šatnému. U obou soud jako polehčující okolnost zohlednil doznání.
„Šlo o plánovanou činnost, která přinášela peníze,“ zdůraznila podle iDNES soudkyně Petra Stará. Proč fanoušky podvedli a na co peníze potřebovali, obžalovaní u soudu nevysvětlili.
Kvůli rozsahu škody nešlo o drobný přestupek. Trestní zákoník v § 209 stanoví za podvod se značnou škodou, tedy od jednoho milionu korun výš, sazbu dva až osm let. Celková škoda se zastavila těsně pod 1,7 milionu. Gedeonova podmínka tedy nevypovídá o tom, že by soud čin bral na lehkou váhu. Odráží jeho podřízenou roli, doznání a čistší trestní minulost oproti Šatnému.
„Sponzorské lístky od táty“
Podle soudu Gedeon některé zájemce přesvědčoval, že jde o sponzorské vstupenky od jeho otce. Patrik Gedeon za Slavii hrál a jeho jméno má mezi sešívanými fanoušky váhu. Kupující tak neplatili jen za kus papíru nebo QR kód, ale i za historku, která zněla věrohodně. Kdo by pochyboval o lístcích od bývalého reprezentanta?
Podle nás je právě tohle jádro celé kauzy. Známé jméno pachatele nechránilo, naopak mu pomáhalo prodávat. U vyprodaného utkání Ligy mistrů se důvěra stává stejným zbožím jako vstupenka sama. A přesně tam fanoušek přestává ověřovat.
Kauza přitom nevyšla najevo díky policii. Odhalil ji youtuber RobStark, který nákup natočil na skrytou kameru. Gedeon tehdy v později smazaném vyjádření připustil, že kupujícím řekl, že lístky jsou od táty, a sám sebe popisoval jako „bílého koně“.
Otec se od syna rychle distancoval. „Je to pro mě úplně největší podraz,“ řekl v lednu iDNES k tomu, že syn použil jeho jméno. Popsal telefonáty od podvedených lidí a nutnost všem vysvětlovat, že s prodejem nemá nic společného. Synovi vzkázal, že je dospělý a za své činy musí nést následky. Na otázku, zda syn lístky prodával kvůli penězům na drogy, odpověděl, že neví.
Filipova sportovní kariéra skončila už dřív. Při futsalovém zápase Chomutova proti Slavii měl pozitivní dopingový test na kokain a dostal zákaz organizovaného sportu do roku 2027. Spojitost s podvodem soud nedoložil.
Zápas, o který se rvala celá republika
Slavia hostila Barcelonu 21. ledna 2026 v Edenu. Prohrála 2:4 před 19 242 diváky. Oficiální vstupenky stály 2 500 až 3 900 korun, na neoficiálním trhu se ale objevovaly mnohonásobně vyšší částky. Právě rozdíl mezi oficiální cenou a tím, co byli lidé ochotni zaplatit, dělal z padělků výnosný byznys.
Konkrétní příklad z rozsudku: jeden poškozený koupil čtrnáct vstupenek za 60,5 tisíce korun. Tedy víc než čtyři tisíce za kus, a to za lístky, které u turniketu neotevřely nic.
Klub přitom varoval včas. Ve výzvě k předprodeji na zápas s Barcelonou uváděl, že bezpečně lze kupovat jen přes aplikaci Slavia nebo Ticketportal. Den před zápasem šéf klubu Jaroslav Tvrdík upozornil, že fanoušci za 24 hodin utratili mimo oficiální kanály kolem deseti milionů korun. Lístky od překupníků Slavia zablokovala a předem upozornila, že padělky fungovat nebudou.
Peníze zpět a nová pravidla
Soud oběma odsouzeným uložil povinnost škodu poškozeným nahradit. Kolik a kdy lidé skutečně dostanou, ale z rozsudku nevyplývá a zdroje majetkové poměry odsouzených neuvádějí. Obecně platí, že poškozený se může náhrady domáhat přímo v trestním řízení. Potřebuje k tomu doklady o platbě a komunikaci s prodejcem.
Slavia od sezony 2026/27 prodej padělků ztížila. Podle aktuálních pravidel klubu se vstupenky kupují přes ověřený účet v aplikaci, QR kód se zobrazí až 24 hodin před zápasem a darovat lístek lze jen na jiný ověřený účet. Přeposlaný snímek obrazovky tak ztrácí cenu. Obchodní podmínky Ticketportalu navíc umožňují zneplatnit i pravou vstupenku, pokud se prodávala mimo pravidla.
Varovné signály zůstávají stejné: prodej mimo oficiální kanály, tlak na rychlou platbu a vysvětlení typu „sponzorské“ nebo „VIP“, které nelze ověřit u klubu.
Patrik Gedeon za Slavii odehrál zápasy, na které se lidé chodili dívat. Jeho syn příjmení zpeněžil u zápasu, na který se přes osmdesát z nich nakonec nedostalo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl