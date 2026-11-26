Navajo Stirling, 29letý novozélandský bojovník polotěžké váhy (do 93 kg) s bilancí 12-0-0, měl pěst po Kataru sotva vychladlou a už mluvil o dalším jménu. Nebyl to nikdo z pořadí polotěžké váhy, ale muž o kategorii výš: Josh Hokit, 29letý americký bojovník těžké váhy (do 120,2 kg) s bilancí 10-1-0. Ten 14. listopadu 2026 prohrál titulový zápas v těžké váze. Podle Stirlinga je to přesně ten typ bojovníka, jaký jeho divizi chybí. Zní to jako začátek velkého zápasu, zatím je to ale věta v rozhovoru. Redakce MMAmag proto sáhla po oficiálních dokumentech z vážení a spočítala, kolik kilogramů by takový sestup obnášel.
Přemožitel Procházky ukázal na kategorii výš
Stirling srazil Jiřího Procházku, českého bojovníka téže divize, na turnaji UFC Qatar 21. listopadu 2026. Knockout přišel ve 2. kole v čase 4:58, jak uvádí UFC v oficiálních materiálech k turnaji. Byl to Stirlingův čtvrtý zápas v roce 2026 a čtvrté zakončení před limitem.
V přepisu rozhovoru pro kanál Home of Fight, který redakce MMAmag dohledala v zrcadlené verzi příspěvku a na serveru MMA Sucka, zaznělo: „Podle mě by měl jít dolů. Myslím, že v divizi máme nejmíň jmen, a on přináší rozruch“. Je to výzva k sestupu do divize, ne k podpisu zápasu. O vzájemném souboji Stirling v dohledaném přepisu nemluví.
Josh Hokit je členem týmu Jackson Wink MMA Academy. Na turnaji UFC 334 konaném 14. listopadu 2026 prohrál titulový zápas s Cirylem Ganem, všichni tři sudí obodovali duel 48:47 pro Ganea. Mezi Hokitovou poslední oficiální vahou a stropem polotěžké divize je ale propast, která se dá spočítat na desetinu kilogramu.
Váha, se kterou by se do klece nevešel
Z dokumentu nevadské atletické komise s výsledky turnaje z 24. ledna 2026 redakce MMAmag vyčetla, že Hokit tehdy navážil 106,1 kg. Profil na webu UFC u něj ke dni 26. listopadu 2026 uvádí dokonce 108,9 kg. Polotěžká váha má přitom tvrdý strop 93 kg a nikdo ho neposouvá.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj a datum
|Hokitova oficiální váha na vážení
|106,1 kg (234 lb)
|Nevada Athletic Commission, 24. 1. 2026
|Váha uvedená v profilu UFC
|108,9 kg (240 lb)
|profil UFC, stav k 26. 11. 2026
|Limit polotěžké váhy
|93,0 kg (205 lb)
|váhové limity UFC a Unified Rules
|Rozdíl k limitu z lednového vážení
|13,2 kg
|výpočet redakce MMAmag
13,2 kg podle lednového vážení v Nevadě. To není krok dolů, to je skok. A otázka zní, jestli o něm někdy mluvil sám Hokit.
Druhá strana zatím nabízí něco jiného
Hokit se k polotěžké váze ozval, jen trochu jinak, než by matchmaking potřeboval. Server Knockout Daily 26. listopadu 2026 uvedl, že Hokit na síti X napsal: „Musím zachránit i tuhle bídnou divizi“ a „Když potřebujete chlapa, víte, komu zavolat“. Podle téhož serveru nešlo o reakci na Stirlinga, ale na zprávu o postoji trenéra Eugena Baremana k jinému zápasu.
Z oficiálního programu UFC a z profilů obou bojovníků, do kterých redakce MMAmag nahlédla 26. listopadu 2026, žádný společný termín neplyne. Ve výpisu nadcházejících turnajů souboj Stirlinga s Hokitem není a organizace ho neohlásila. Mezi větou v rozhovoru a podepsanou smlouvou je v tomhle sportu pořád propastný rozdíl.
Divize, která si říká o nový hluk
ANALÝZA Stirling tvrdí, že polotěžká váha má málo jmen. Sám je po čtyřech zakončeních v roce 2026 tím nejhlasitějším z nich a profil UFC ho vede na druhém místě pořadí. Carlose Ulberga, úřadujícího šampiona divize, ale potkává v tréninku: Sherdog i Yahoo Sports s odkazem na tiskovou konferenci zachycenou deníkem New Zealand Herald uvádějí, že kouč City Kickboxingu Eugene Bareman zápas dvou svěřenců z jedné tělocvičny odmítá. Okruh soupeřů se tím zužuje sám od sebe.
Hokit zase po titulové prohře neztratil cenu. Nepadl; prohrál o jediný bod na všech třech lístcích a jméno mu zůstalo. Pro organizaci je to lákavější zboží než zápas s někým, koho divák nerozezná podle jména.
A pro české publikum platí jednoduchá rovnice: čím víc velkých jmen se Stirlingovi vejde do kalendáře, tím dál se posouvá případná odveta s Procházkou, pokud by o ni obě strany vůbec stály. Dveře o patro níž tedy zůstávají otevřené. Prošel by jimi jen ten, kdo by cestou nechal třináct kilo, a zatím pod to nikdo nepodepsal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka