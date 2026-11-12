Český fotbal se obával ztrát, nakonec má z MS 95 milionů. Šéf Trunda mluví o šetření

Dne 25. června bylo po porážce 0:3 s Mexikem jasno: česká reprezentace končí ve skupině A poslední, s jedním bodem a skóre 2:6. Sportovně zklamání, účetně překvapení. Podle vyúčtování zůstane Fotbalové asociaci ČR z turnaje přebytek kolem 95 milionů korun. Předseda David Trunda přitom ještě na jaře připouštěl, že bude rád za vyrovnaný výsledek. Rozdíl mezi obavou a výsledkem má dva zdroje: FIFA pár týdnů před turnajem přidala peníze a svaz podle Trundy držel doprovodné výdaje na krátkém vodítku. Kde se těch 95 milionů vzalo, se dá spočítat na jednom řádku. Zajímavější je, kam mají jít.
Strach z Ameriky
Obavy měly konkrétní podobu. Na tiskové konferenci po postupu Trunda popisoval výdaje na americký turnaj jako „obrovské“. Mluvil o základním kempu, přípravných zápasech, o přesunech mezi Dallasem, Mexikem a Atlantou i o nákladech, které svaz v tu chvíli neuměl ani odhadnout. Očekávání formuloval opatrně: „Budeme rádi, když po konci turnaje budeme na nule,“ citoval ho tehdy Livesport.
Pak přišlo 28. dubna. Rada FIFA podle oficiální zprávy
FIFA navýšila celkovou distribuci pro účastníky na 871 milionů dolarů. Přípravné peníze stouply z 1,5 na 2,5 milionu dolarů, základní odměna za účast z 9 na 10 milionů. Každá asociace na turnaji tak měla jistotu nejméně 12,5 milionu dolarů, tedy zhruba 275 milionů korun. Hrubý příjem svazu vzrostl jedním rozhodnutím o víc než 40 milionů.
Po turnaji Trunda v rozhovoru pro iDNES.cz nezastíral, že Amerika byla drahá, nejvíc kvůli letadlům. Dodal ale, že svaz nakonec bude „mírně v plusu“ a že dubnové navýšení o dva miliony dolarů pomohlo. Druhý detail zmínil pro Livesport: veškeré náklady na pobyt v dějišti musely jít přes oficiální partnery FIFA a odečítaly se rovnou z finální odměny. Levnější hotel na vlastní pěst si svaz vybrat nemohl.
Rovnice: 275 milionů mínus tři položky
Jackpot by to byl, kdyby všech 275 milionů zůstalo svazu. Ve skutečnosti se z nich odečítají tři velké položky.
Položka Částka Příjem od FIFA (12,5 mil. dolarů) cca 275 mil. Kč Prémie hráčům a realizačnímu týmu cca −92 mil. Kč Podíl Ligové fotbalové asociace cca −33 mil. Kč Provozní náklady (lety, ubytování, kemp) cca −55 mil. Kč Zůstává asociaci cca 95 mil. Kč
Prémie jsou největší výdaj a nikdo na nich nešetřil. Prémiový řád schválil předchozí výkonný výbor už v březnu 2025. Podle iSportu počítá s tím, že si hráči a realizační tým rozdělí třetinu příjmů od FIFA navýšenou o 20 milionů korun, z nichž jeden milion jde na mládež. Poměr je 70:30. Z přibližně 92 milionů tak podle našeho přepočtu připadne zhruba 64,4 milionu hráčům a 27,6 milionu trenérům a dalším členům týmu. Rozdělení mezi jednotlivce navrhuje hlavní trenér a schvaluje výkonný výbor.
Ligová fotbalová asociace, která zastupuje profesionální kluby, má nárok na 15 % z bonusu za postup na EURO nebo mistrovství světa. Tak to stojí v rámcové smlouvě s FAČR z roku 2024. Dělá to kolem 33 milionů.
Na provoz pak padlo přibližně 55 milionů: přelety mezi dějišti, ubytování přes partnery FIFA a přípravný kemp kvůli aklimatizaci.
Rovnice mohla vyjít ještě lépe. Turnaj se poprvé hrál ve formátu pro 48 týmů a ze skupin postupovali první dva a osm nejlepších týmů ze třetích míst. I třetí příčka tedy mohla stačit. Postup do šestnáctifinále by svazu vynesl nejméně o milion dolarů víc, tedy zhruba 22 milionů korun. S jedním bodem ale Češi neměli šanci.
Euro skončilo v minusu, Amerika ne
Proč těch 95 milionů svaz vnímá tak citelně, vysvětluje předchozí velký turnaj.
Zpráva o výsledcích hospodaření FAČR za rok 2024 uvádí u EURO 2024 v Německu náklady 314,6 milionu korun a výnosy 311,4 milionu. Server iEuro, který měl do vyúčtování nahlédnout, vyčíslil schodek přesně na 3 255 283 korun.
Rozpis tehdejších výdajů je poučný. Prémie stály 84 milionů, podíl ligy 35 milionů. A pak tu byla položka, která v americké rovnici chybí: pronájem a provoz Českých domů za 55 milionů korun. Zázemí pro partnery, hosty a doprovodné akce tedy stálo samo o sobě zhruba tolik, kolik letos spolkl celý provoz reprezentace na druhém konci světa.
Trunda o šetření mluví, položkový seznam škrtů ale svaz veřejně nepředložil. Podle nás je nejviditelnější úspora právě tady: v doprovodném a reprezentačním provozu, ne u hráčů. Prémie zůstaly podle řádu a dražší letenky svaz zaplatil. Žádný ze zdrojů nenaznačuje, že by týmu chybělo sportovní zázemí.
Rozdíl mezi oběma turnaji tak dělá zhruba 98 milionů korun. Jedna drobnost pro úplnost: ani ztrátové EURO nepotopilo svaz jako celek. FAČR za rok 2024 vykázala zisk 4,7 milionu korun před zdaněním. Minus byl u akce, ne u asociace.
Polštář, ne jackpot
Pro představu o velikosti: náklady asociace včetně podpor dosáhly v roce 2024 částky 3,163 miliardy korun. Přebytek z MS odpovídá přibližně třem procentům toho, co svaz utratí za rok. Jen dotace od Národní sportovní agentury činily ve stejném roce 577 milionů, tedy šestkrát víc.
Finance českého fotbalu proto jeden úspěšný turnaj nepřestaví. Stát a veřejné peníze zůstávají jejich páteří a mistrovství světa se nedá naplánovat jako pravidelný příjem.
Svou cenu mají ty peníze jinde. Svaz avizuje, že část přebytku poslouží k předfinancování klubů na úrovni okresů a krajů a část zůstane jako rezerva. Logika je zřejmá každému, kdo někdy vedl vesnický oddíl. Program NSA podle
výzvy Můj klub 2026 rozděluje 1,702 miliardy korun na sport dětí a mládeže od 4 do 19 let, na činnost klubů a provoz sportovišť. Žádost ale vede přes Rejstřík sportu a dotační portál, s doložením sportovců, trenérů a zařízení. Peníze přicházejí až po rozhodnutí. Mezitím musí klub platit energie, pronájmy i trenéry.
Pokud svaz klubům tuhle mezeru překlene, má mimořádný příjem větší dopad, než kdyby skončil v rozpočtu ústředí. Rezerva by navíc mohla zmírnit potřebu krátkodobého provozního financování, na které je svaz s napjatým cash flow odkázaný.
Zapadá to do směru, který Trundovo vedení deklaruje. Před turnajem svaz uzavřel partnerství s ČSOB do roku 2030, se 45,5 milionu korun v prvním roce a až 300 miliony celkem. Peníze mají jít na regionální kluby, mládež, trenéry a ženský fotbal. Přebytek z MS by v tomto scénáři posílil stejný proud peněz směrem dolů.
Riziko je jednoduché: polštář se dá utratit jen jednou. Další mistrovství nemusí FIFA na poslední chvíli dotovat a reprezentace se na něj nemusí ani kvalifikovat. Za rozumné využití proto považujeme hlavně jednorázové věci, jako jsou investice, překlenovací půjčky nebo rezerva. Nikoli nové stálé výdaje, které by za čtyři roky neměl kdo zaplatit.
Na hřišti poslední, v účetnictví v plusu. Pro svaz, který peníze z velkých turnajů dosud rozdal dřív, než je stihl uložit, je to nezvyklá pozice. Největší cenu bude mít těch 95 milionů tam, kde po nich nezůstane palcový titulek, ale zaplacený trenér na okresním hřišti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl