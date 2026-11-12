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Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western

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Steven Spielberg má za sebou mimozemské invaze, dinosaury, války i dobrodružné výpravy, ale jeden z nejstarších filmových žánrů mu dosud unikal. To se však konečně změní. Jeho dlouho připravovaný western vstupuje do konkrétnější fáze a režisérův letitý kameraman Janusz Kamiński prozradil, že Spielberg vyhlíží zahájení natáčení během příštího roku. Sám už přemýšlí o podobě krajiny, která by měla dotvořit atmosféru snímku. Spielberg tak po letošním sci-fi Den odhalení chystá další žánrovou výpravu, tentokrát do prostředí, které ho jako filmaře provází prakticky od dětství.
Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western

Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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