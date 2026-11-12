Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western

Steven Spielberg má za sebou mimozemské invaze, dinosaury, války i dobrodružné výpravy, ale jeden z nejstarších filmových žánrů mu dosud unikal. To se však konečně změní. Jeho dlouho připravovaný western vstupuje do konkrétnější fáze a režisérův letitý kameraman Janusz Kamiński prozradil, že Spielberg vyhlíží zahájení natáčení během příštího roku. Sám už přemýšlí o podobě krajiny, která by měla dotvořit atmosféru snímku. Spielberg tak po letošním sci-fi Den odhalení chystá další žánrovou výpravu, tentokrát do prostředí, které ho jako filmaře provází prakticky od dětství.
Kamiński
, jenž Spielbergovy filmy nepřetržitě snímá od Schindlerova seznamu
, se v profilu pro The Hollywood Reporter rozpovídal o vizuálních inspiracích. Vzpomínal přitom na výlety do polských Sudet, jejichž zvlněné kopce mu připomínají některé oblasti Montany. „Tvar krajiny, sníh na zemi, mlha,“ popsal obraz, který si už nyní spojuje s připravovaným westernem. Podle něj mohou filmaři přinášet do amerických příběhů odlišnou estetiku právě z jejich rodných krajin. Zatím neznáme název, obsazení ani konkrétní zápletku, ale Kamińského poznámka naznačuje, že se na podobě filmu bude výrazně podílet i jeho vlastní středoevropská zkušenost.
Spielberg přitom o svém prvním westernu poprvé otevřeněji promluvil letos v březnu na festivalu SXSW, kde se nechal slyšet, že na projektu aktivně pracuje. „Nemůžu zatím nic prozradit, ale mám ve vývoji western. A bude to pořádná jízda,“ prohlásil a vzápětí slíbil koně, zbraně a především absenci žánrových klišé a stereotypů. Nešlo přitom o náhlý rozmar. Už loni přiznal, že má na western stále chuť a že jde o žánr, který mu v šesti dekádách v showbyznysu dosud unikal. V roce 2021 dokonce připustil, že si až po čtyřiceti letech kariéry uvědomil, že vedle muzikálu je právě western tím velkým filmovým snem, který si ještě nesplnil. Jako producent se k němu přiblížil například minisérií Into the West nebo třetím Návratem do budoucnosti, za kameru se však v případě klasického westernu nikdy neposadil.
Jeho vztah k žánru přitom patří k nejzřetelnějším tvůrčím konstantám. Spielberg dlouhodobě obdivuje především Johna Forda, jehož Přepadení a Stopaře považuje za zásadní lekce filmové kompozice. Fordův vliv ostatně přímo vtělil do Fabelmanových, v nichž mladý Sammy potkává legendárního režiséra v podání Davida Lynche. Ten mu vysvětluje, že při komponování obrazu je důležité především to, kam umístí horizont – a že jeho poloha může rozhodnout o celém záběru. Nejde jen o půvabnou autobiografickou epizodu: Spielberg v ní odhaluje, jak hluboko v něm westernová ikonografie zakořenila. Už jako třináctiletý natočil s kamarády krátký western The Last Gun a později se k Fordovým filmům opakovaně vracel. Vedle něj obdivuje také Howarda Hawkse, autora Ria Bravo či Červené řeky.
Nadcházející western tak bude pro Spielberga znamenat víc než jen další položku v mimořádně pestré filmografii. Po červnovém Dni odhalení, v němž se znovu vrátil ke své celoživotní fascinaci mimozemským životem, se konečně pustí do žánru, který formoval americkou kinematografii i jeho vlastní formální přemýšlení. A pokud se naplní Kamińského očekávání, nebude to jen další pohled na ikonickou krajinu Monument Valley. Zatímco Spielberg slibuje koně, zbraně a originalitu, jeho dvorní kameraman hledá inspiraci v mlžných a zasněžených Sudetech. První klapka by měla padnout v příštím roce, tudíž premiéru nového Spielberga lze opatrně očekávat v sezóně 2028, kdy slavnému režisérovi bude táhnout na 82 let.
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Zdroje: Movieweb, The Hollywood Reporter