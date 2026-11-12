Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny

72 let a Godzilla je po celém světě stále králem filmových monster. A zase jsou to Japonci, kdo na atomové monstrum, symbolického dědice jejich druhoválečného traumatu, líčí vůbec nejúspěšněji. Aktuální kinopremiéra Godzilla Minus Zero, hřmotně pokračující v příběhu oscarové senzace Godzilla Minus One z roku 2023, je značným globálním hitem. Zejména severoamerická premiéra za 31 milionů dolarů patří k nejspanilejším tamním startům pro zahraniční hraný snímek a dokazuje, že ani titulky nemusí být fatální překážkou pro anglicky hovořící popcornové žrouty, navyklé v kinech vídat blockbustery s desetinásobnou výrobní cenou.
Snímek Godzilla Minus One před třemi lety přidusal v době, kdy světový trh zahlcovala primárně hollywoodská monstrózní série s Godzillou a Kongem, hašteřícími se v blockbusterech za 150 milionů dolarů. Japonská odpověď od šikovného trikaře Takašiho Jamazakiho přišla na 16 milionů dolarů a do amerických IMAXových sálů doručila silný příběh kombinující východní i západní vypravěčské prvky a mrazivě vtělenou hrůzu raného atomového věku. Snímek s dlouhými distribučními prsty utržil 113 milionů dolarů a nakonec jako první Godzilla ukořistil zlatou sošku, konkrétně za nejlepší vizuální efekty.
Triky jsou znovu dechberoucí také v přímém sequelu Godzilla Minus Zero, který posouvá děj do roku 1949 a kromě pár lidských aktérů přihazuje ještě další kanonické monstrum v podobě King Ghidoraha. Epické pokračování bylo doprovázeno soustředěnějším marketingem, který lákal především na exkluzivní IMAXové uvedení, jako kdyby si Jamazaki díky jedinému filmu obstaral pověst japonského Christophera Nolana. Strategie kolem největších světových pláten se vyplatila a ze Severní Ameriky, kde snímek v kinech absolvoval svůj první víkend, přišla zhruba třetina otevíracích tržeb právě z IMAXu – konkrétně 21 milionů z celkových jedenatřiceti.
To je pro zahraniční premiéru s titulky ohromující výsledek a zámořským studiím, které pravidelně tratí na předražených blockbusterech klidně i za 250 milionů dolarů, se tím rýsuje produkční výzva. Godzilla Minus Zero totiž opět nestála ani 20 milionů dolarů, přestože její akční trikové scény jsou uvěřitelnější a díky subjektivnímu lidskému prožitku pompéznější než mnohý hollywoodský spektákl. Očekávaný sci-fi sequel navíc ze světa přidal dalších 30 milionů dolarů a nejenže se bez problému zaplatí (návštěvnost může díky dobrým recenzím vzkvétat), ale podle všeho hladce překoná i svého předchůdce.
Jamazaki tak může bez bázně uvažovat o završení trilogie, které by vzhledem k momentální auře kolem Godzilly, opět štelovaného na Oscary, mohlo být už nefalšovanou žánrovou událostí. Minus Zero v kinech koneckonců zadupává veškerou konkurenci a vystrašeně na něj mňouká i animovaná premiéra Kocour v klobouku, natočená podle klasického rodinného příběhu Dr. Seusse – ta po světě vydělala jen polovinu toho, co zvládl filmový král monster. Úspěch japonského Godzilly by mohl přiblížit Hollywood střídmějšímu zacházení s rozpočty, o což se působivě pokoušel například kasovně nepřesvědčivý Stvořitel, a současně ještě vylepšit pozici americké franšízy studia Legendary, která v březnu 2027 pokračuje filmem Godzilla x Kong: Supernova.
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Zdroje: Movieweb, Box Office Mojo