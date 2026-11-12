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Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny

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Dennívýzva
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72 let a Godzilla je po celém světě stále králem filmových monster. A zase jsou to Japonci, kdo na atomové monstrum, symbolického dědice jejich druhoválečného traumatu, líčí vůbec nejúspěšněji. Aktuální kinopremiéra Godzilla Minus Zero, hřmotně pokračující v příběhu oscarové senzace Godzilla Minus One z roku 2023, je značným globálním hitem. Zejména severoamerická premiéra za 31 milionů dolarů patří k nejspanilejším tamním startům pro zahraniční hraný snímek a dokazuje, že ani titulky nemusí být fatální překážkou pro anglicky hovořící popcornové žrouty, navyklé v kinech vídat blockbustery s desetinásobnou výrobní cenou.
Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny

Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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