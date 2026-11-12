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Ozonová díra nad Antarktidou letos výrazně narostla. Přesto se ozonová vrstva dál zotavuje

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Ozonová díra nad Antarktidou letos dosáhla mimořádných rozměrů. Podle společného hodnocení NASA a NOAA byla její průměrná plocha během hlavní sezony úbytku ozonu sedmá největší za 48 let měření. V maximu 18. září pokrývala přibližně 27,1 milionu km², tedy asi 90 % rekordní rozlohy z roku 2000. Přesto vědci zdůrazňují, že dlouhodobé zotavování ozonové vrstvy pokračuje. Za letošní velikostí totiž stála především mimořádná meteorologická situace ve stratosféře.
Ozonová díra nad Antarktidou letos výrazně narostla. Přesto se ozonová vrstva dál zotavuje

Ozonová díra nad Antarktidou letos výrazně narostla. Přesto se ozonová vrstva dál zotavuje

Zdroj: NOAA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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