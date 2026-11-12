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Radiohouse navýší ceny reklamy v prime time Blaníku a Rock Rádia až o 3 procenta

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Podobně jako mediazastupitelství Media Club nebo TV Nova rovněž i rádiové firma Radiohouse (skupina Media Bohemia) navýší v příštím roce ceny některé reklamy. To se týká hlavně inzerce na hlavních rádiových stanicích v prime time, naopak cena největšího balíku Radiohouse Total se nemění.
Radiohouse navýší ceny reklamy v prime time Blaníku a Rock Rádia až o 3 procenta

Radiohouse navýší ceny reklamy v prime time Blaníku a Rock Rádia až o 3 procenta

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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