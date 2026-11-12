Radiohouse navýší ceny reklamy v prime time Blaníku a Rock Rádia až o 3 procenta

Podobně jako mediazastupitelství Media Club nebo TV Nova rovněž i rádiové firma Radiohouse (skupina Media Bohemia) navýší v příštím roce ceny některé reklamy. To se týká hlavně inzerce na hlavních rádiových stanicích v prime time, naopak cena největšího balíku Radiohouse Total se nemění. Radiohouse prodává inzertní prostor Blaníku, Fajn rádia, Hitrádia, Rock Radia, Classic Praha atd. Plánovaný nárůst cen inzerce pro rok 2027 je řádově podobný jako v letošním roce. Radiohouse tak reaguje na dlouhodobě rostoucí poptávku po audio reklamě. "Ceny reklamních spotů na jednotlivých stanicích se v hlavním vysílacím čase (prime time) meziročně zvyšují jen velmi mírně, a to maximálně o 3 procenta. Cena největšího balíku Radiohouse Total se však nemění," uvedl Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Důležitým principem nabídky podle tiskové mluvčí Radiohouse Petry Poláchové zůstává preference společného vysílání reklamy v pozemních vysílacích sítích FM a DAB+ v rámci národního vysílání stanic zastupovaných Radiohouse. Tyto produkty nadále nesou označení symbolem +. Na regionální úrovni však Radiohouse od roku 2027 poprvé nabídne možnost samostatného nákupu rozhlasové reklamy nejen v distribuci FM, ale také v DAB+. Do nabídky zároveň přibývá zcela nový produkt Pure DAB+ Pack, který umožňuje nákup reklamy na stanicích vysílajících výhradně v DAB+ bez analogových ekvivalentů v pásmu FM.
Další změnou je zavedení symetrického vysílání reklamních spotů. Radiohouse od roku 2027 upouští od dosavadního rozdělování kampaní v distribuci DAB+ na hlavní a sesterské stanice. "Ve všech balících prodávaných podle časových pásem, které zahrnují více rozhlasových stanic, se bude od roku 2027 reklama vysílat symetricky. To znamená, že každé rádio odvysílá stejný počet spotů v daném pásmu. Tato změna usnadní práci zejména mediálním plánovačům a analytikům našich klientů a agentur, kteří po tomto tradičním modelu volali," uvedl Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse.
"Rok 2026 přinesl zásadní posun v možnostech nákupu audio reklamy. Vedle rozvoje programatického nákupu digitálního audia jsme jako první v Česku s Toyotou úspěšně otestovali konvergentní kampaň, která přenesla programatické principy i do tradičního FM/DAB+ vysílání. V roce 2027 chceme na tento úspěch navázat další automatizací a rozšiřováním možností společného plánování a nákupu tradičního rádia a digitálního audia," uvedl Karel Friml (foto), ředitel agenturního obchodu a COO Radiohouse.
Rozhovor s Karlem Frimlem k obchodní politice Radiohouse 2027:
B: Jak se v roce 2027 změní v průměru ceny rozhlasové reklamy v nabídce Radiohouse? O kolik procent v průměru vzrostou ceny hlavních produktů Radiohouse Total a Radiohouse Výběr a jaké zdražení plánujete u jednotlivých stanic, zejména Rádia Blaník a Hitrádií?
F: Cena za rozhlasovou reklamu se pro rok 2027 mění jen mírně. Cena balíků RH Total i RH Výběr zůstává na meziročně stejné úrovni. V případě jednotlivých stanic pak přibližně do 3 procent rostou ceny Blaníku a Rock Rádia, naopak ceny Hitrádia a Fajn rádia zůstávají taktéž meziročně stejné.
B: Jaké jsou důvody navýšení cen?
F: Stejné ceny zůstávají u balíkových produktů s ohledem na zachování dosavadní stability plánování tradičního rádia. U jednotlivých stanic pak reflektujeme zvýšenou poptávku po Blaníku a Rock Rádiu ve skládaných kuplážích, a proto bylo třeba cenu mírně upravit.
B: Jaké jsou hlavní změny obchodní politiky Radiohouse pro rok 2027 oproti letošnímu roku (nové reklamní produkty, změny v balíčcích stanic, obchodních slevách nebo způsobu plánování kampaní)?
F: V rozhlasovém vysílání několik změn máme. Za prvé v rámci všech stanic a balíků přistupujeme k symetrickému vysílání rozhlasových spotů mezi FM a DAB. Stejný počet spotů v rámci jednoho produktu bude odvysílán na FM, stejný na DAB klonu a stejný v sesterské stanici v rámci brandu. Za druhé zavádíme zcela nový produkt Radiohouse Pure DAB+ pack, který obsahuje jen stanice, které se vyskytují pouze v DAB+, nikoliv v FM. Patří sem například velice populární Hitrádio 90 nebo Rock rádio Stage, stejně tak Oldies či Český Blaník a Helax. Navazuje to na naši aktivitu vytvořit nová rádia pouze v síti DAB a na jejich stoupající popularitu.
Za třetí měníme způsob nákupu balíků Radiohouse Online pack a Radiohouse Digital Audio Total, a to tak, že je lze koupit podle CPT, nikoliv podle pásmového ceníku jako doposud. Nakonec je to logické, protože to lépe vystihuje povahu jejich složení.
Zásadní změny lze očekávat ve způsobu plánování i prodeje reklamního prostoru. Vedle tradičního způsobu (proto v něm i ta velice mírná cenová evoluce) sem patří digitální část. Ta v letošním roce nastartovala a etablovala se u zadavatelů a v roce 2027 bude jedním z tahounů růstu. Patří sem jak crossmediální řešení (tradiční rádio + digitální audio), tak čistě digitální řešení. V rámci způsobu plánování považuji také za zásadní, že máme validovanou mechaniku výpočtů crossmediálního zásahu, která se zaměřuje na deduplikace mezi platformami a která je využitelná v denní praxi plánovačů. A zároveň považuji za strategicky významné, že Radia.cz (jako náš klíčový zdroj digitálního inventory) vstoupila do SPIR, jsou členem pracovní skupiny k digitálnímu audiu a podílejí se tak na nastavení jednotného audio-digitálního přístupu na trhu.
B: Dají se uvést nějaké detaily k nedávno ohlášenému digitálnímu nákupu reklamy v lineárním rozhlasovém vysílání? Kdy plánujete tuto technologii komerčně spustit, jak velké části reklamního prostoru se bude týkat a jaký dopad očekáváte na cenotvorbu a příjmy?
F: Jde o tzv. konvergentní audio, tedy tradiční lineární terestrické rádio zrealizované digitálním programatickým způsobem, a to od naplánování přes řízení až po vyhodnocení i nákup. Komerčně tuto možnost spustíme zcela jistě v průběhu roku 2027 s tím, že za mě je cílem spíše využít digitální prostředí a formát audia jako takového než se zaměřovat jen na konvergenci jako jednu ze součástí kampaně. Jsem lídrem projektu vývoje a implementace automatizovaného programatického prostředí v rámci mediální skupiny Media Bohemia, a tak je mi toto téma opravdu blízké.
B: Jak se v roce 2026 vyvíjela poptávka po reklamním prostoru ve vašich rádiích? Jaká byla míra vyprodanosti reklamního prostoru, které stanice vykazovaly nejvyšší poptávku a jaký vývoj očekáváte v roce 2027?
F: Rok 2026 se příliš nevymykal logice tradičního rádia. Poptávka meziročně mírně vzrostla jako celek, více v oblasti přímého obchodu než toho zprostředkovaného. Z pohledu sezonality se opět nekonalo žádné zásadní překvapení, když nejsilnějšími měsíci byly zejména květen a říjen a předpokládám, že silné budou i listopad a první polovina prosince. Oproti předpokladům byl letos meziročně zásadně silnější červenec, naopak září bylo meziročně cca stejné, přestože jsem původně předpokládal významnější růst. Největší poptávku mezi stanicemi vykazovaly Blaník a Rock rádio. A tomu jsme nakonec uzpůsobili i cenotvorbu pro rok 2027.
V roce 2027 očekávám stabilní vývoj v rozhlasové části a další posílení crossmediálního plánování (tedy doplánování impresí v digitálním prostředí k tradičnímu rádiu s cílem zvýšení zásahu a snížení CPT v cílové skupině). Zároveň očekávám zásadní posun v části čistě digitální, kde poptávka po tomto řešení (ať už napřímo, nebo v rámci širších Audio Total modelů v Adformu a DV360) kontinuálně skokově roste zhruba od srpna tohoto roku.
B: Jakou roli bude v obchodní politice pro rok 2027 hrát digitální vysílání DAB+ a online audio? Plánujete větší samostatnou monetizaci digitálního vysílání?
F: Rozhodně velkou a monetizaci logicky plánujeme. Naše investice do tvorby digitálního obsahu a digitální distribuce jsou vysoké, mají za cíl rozšířit a demograficky ustálit posluchačskou obec ve smyslu reklamního inventory a je zřejmé, že to nabízíme a budeme nabízet reklamním zadavatelům.
B: Jaký vývoj celkových investic do rozhlasové reklamy očekáváte na českém trhu v roce 2027? Jaký růst vlastních reklamních tržeb plánuje Radiohouse a jak se podle vás bude měnit poměr investic mezi klasickým rádiem a digitálním audiem?
F: To se špatně odhaduje. V případě tradičního rádia očekávám extrapolovaný (lineární) růst. V případě digitálního audia pak skokový. Ale zároveň nikoliv zásadně jedno na úkor druhého. S digitálním audiem si jdeme pro digitální rozpočty. Chceme, aby zadavatelé část peněz, které dnes automaticky posílají do Mety, zvažovali i pro audio. Meta nemá na digitální rozpočty žádný automatický nárok. O investicích mají rozhodovat výsledky konkrétní kampaně, a právě na těch chceme ukázat, co audio umí.
V případě crossmediálního řešení je to spíše o logice, jak efektivně rozdělit rádiový rozpočet a využít k tomu i sílu doplánovaného digitálního audia dopočteného na rádiové metriky. V případě digitálního audia jde pak zejména o digitální rozpočty a kampaně, zcela jiné metriky plánování i vyhodnocování KPI, a zde je z mého pohledu prostor pro rok 2027 velký. Jeho výše se ale špatně odhaduje, protože rostete vlastně z "nuly" a je to jiný druh trhu.