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Soud odročil případ požáru školy ve Zlíně na neurčito

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Zlínský okresní soud odložil ve čtvrtek bez stanovení nového termínu projednávání případu požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Zadá vlastní znalecký…
soud pix

soud pix

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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