Soud odročil případ požáru školy ve Zlíně na neurčito

Zlínský okresní soud odložil ve čtvrtek bez stanovení nového termínu projednávání případu požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Zadá vlastní znalecký posudek, který má upřesnit skutečné náklady na rekonstrukci poničené střechy, a zároveň se hodlá důkladněji seznámit se znaleckým posudkem z oblasti požární ochrany, který předložila obhajoba.
Střecha školy na sídlišti Jižní Svahy zachvátily plameny 10. listopadu loňského roku. Z neúmyslného zapálení je obžalován čtyřicetiletý svářeč Libor Jurčík, který střechu opravoval jako jednatel a vedoucí pracovník firmy Zlínmat. Společně s kolegou plamenem hořáku natavoval asfaltové pásy, od nichž podle státní zástupkyně Petry Kašíkové vzplála dřevěná konstrukce střechy. Požár si vyžádal evakuaci přibližně stovky lidí. Jurčíkovi hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až osm let vězení.
Sám obžalovaný přiznal, že porušil předpisy, konkrétně zkrátil povinný osmihodinový požární dohled po skončení prací na pouhé dvě hodiny. Obžaloba vyčíslila škodu na téměř 14,7 milionu korun, město Zlín jako vlastník budovy ale uvádí částku přes 32,1 milionu. Do ní zahrnuje náklady na ochranný sarkofág, který poničenou střechu dočasně zakryl, demontáž a vyčištění střechy, opravu fasády, vnitřních prostor, elektroinstalace, podlah i výmalby, a také vyšší náklady na vytápění budovy. Pracovník zlínského magistrátu Michal Šťastný, který u soudu vypovídal jako svědek, to potvrdil s tím, že město eviduje veškeré výdaje spojené s odstraňováním následků požáru. Zdali byly tyto prostředky vynaloženy účelně, má nyní posoudit právě soudní znalec.
Obhajoba přitom výši škody zpochybňuje a vznesla i další námitky. Podle ní střecha po rekonstrukci z roku 2001 postrádala řádné členění na požární úseky. Původní atiky, které po dokončení stavby v 80. letech střechu rozdělovaly a bránily šíření případného ohně, měla při tehdejší rekonstrukci překrýt nová vrstva střešního pláště. Posudek, který obhajoba soudu předložila, podle obhájce Marka Davida uvádí, že při zachování atik by byl rozsah požáru co do zasažené plochy o 72 procent nižší.
K rekonstrukci z roku 2001 se nepodařilo dohledat ani projektovou dokumentaci, ani stavební povolení nebo doklad o kolaudaci. Tyto dokumenty nenašla ani obhajoba, ani pracovníci zlínského magistrátu. Svědek Šťastný nicméně poznamenal: „Pochybuji, že by se to dělalo načerno." Obhajoba naopak trvá na tom, že stavební povolení bylo zapotřebí.
Soudce Pavel Houdek k dalšímu postupu uvedl: „Jakmile bude znalecký posudek vyhotoven, bude proveden jako důkaz." Vypracování posudku však pravděpodobně potrvá několik měsíců, takže hlavní líčení v případu se očekává nejdříve v příštím roce.
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