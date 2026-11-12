Česko čeká prudké ochlazení. Ráno může být až minus sedm stupňů, na horách napadne sníh

Česko čeká prudké ochlazení. Ráno může být až minus sedm stupňů, na horách napadne sníhPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česko čeká prudké ochlazení. Ráno může být až minus sedm stupňů, na horách napadne sníhZdroj: Magnific
Článek byl publikován 12.11.2026 13:33
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