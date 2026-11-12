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Česko čeká prudké ochlazení. Ráno může být až minus sedm stupňů, na horách napadne sníh

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Po relativně teplém čtvrtku se do Česka vrátí výrazně chladnější počasí. Teploty během víkendu klesnou a některé oblasti čekají i silnější ranní mrazy. Na horách se objeví sněhové přeháňky, které připomenou blížící se zimu.
Česko čeká prudké ochlazení. Ráno může být až minus sedm stupňů, na horách napadne sníh

Česko čeká prudké ochlazení. Ráno může být až minus sedm stupňů, na horách napadne sníh

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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