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Strickland překvapil predikcí na hlavní zápas UFC 334. Hokitovi věří navzdory vzájemné averzi

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Před titulovým zápasem v Madison Square Garden tipuje Sean Strickland muže, jehož show ještě na jaře shazoval. A rovnou dodává, ve kterém kole to má podle něj skončit.
Strickland překvapil predikcí na hlavní zápas UFC 334. Hokitovi věří navzdory vzájemné averzi

Strickland překvapil predikcí na hlavní zápas UFC 334. Hokitovi věří navzdory vzájemné averzi

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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