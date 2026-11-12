Strickland překvapil predikcí na hlavní zápas UFC 334. Hokitovi věří navzdory vzájemné averzi

Žádný pozdrav, žádný úvod, rovnou tip. Sean Strickland, 35letý americký šampion UFC ve střední váze do 84 kg s bilancí 31-7-0, otevřel krátké video slibem dalšího trháku. Pak řekl, komu v hlavním zápase UFC 334 věří, a přidal i kolo, ve kterém to má podle něj skončit. Na jedné straně klece bude stát francouzský šampion těžké váhy, kterého si scéna pamatuje jako nejčistšího postojáře divize. Na druhé bývalý hráč amerického fotbalu, který v UFC ještě nestihl odzápasit ani rok. Redakce MMAmag proto prošla jeho starší výroky o témže muži i oficiální profily obou soupeřů na webu UFC.
Další trhák a konkrétní kolo
Strickland tip vypálil v krátkém videu na sociální síti. Citaci z něj přinesl 11. listopadu 2026 server Heavy s odvoláním na MMA Junkie. Začal podle něj slovy „Dám vám další trhák: Ciryl Gane proti Joshovi Hokitovi“.
Titul v hlavním zápase obhajuje Ciryl Gane, 36letý francouzský šampion UFC v těžké váze do 120 kg s bilancí 14-2-0. A právě jeho Strickland odepsal v jedné větě: „Když Gane zápasil s Jonem Jonesem, jeho wrestling byl strašný“. Pak došlo na závěr: „Josh Hokit je chytrý chlap. Položí ho na zem. Takže myslím buď TKO, nebo submise ve druhém nebo třetím kole“. Část videa mířila i k sázkařům.
Jenže ještě nedávno mluvil Strickland o Hokitovi úplně jinak.
Na jaře mu vyčítal přehranou show
Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě vyjádření: starší z textu, který 6. května 2026 vydal MMA Fighting, a aktuální tip z 11. listopadu 2026. Tehdy Strickland podle MMA Fighting při rozhovorech s médii prohlásil: „Je to jako Josh Hokit. Brácho, jsi dospělý chlap“. A pokračoval, že Hokitova persona připomíná scénku z wrestlingové show.
Nebyla to ale nenávist. V téže pasáži Strickland dodal, že Hokita zná, trénoval s ním a je to sympatický člověk. Vadil mu obraz, ne zápasník.
Hokit si tehdy servítky také nebral. Podle stejného textu odpověděl na síti X výzvou „Pojďme zápasit. Ukážu ti rozdíl mezi mnou a Jakem Paulem“ a přirovnal Stricklandovu kritiku k cirkusovému klaunovi, který si stěžuje na moc balonků. Mezi kritikou persony a důvěrou v jeho wrestling tedy není rozpor, jen rozdělené role.
Celá Stricklandova úvaha přitom stojí na jednom zápase, který Gane prohrál dřív, než se stihl rozehřát.
Jedna stará porážka, kterou Ganeovi nikdo nezapomněl
V oficiálním výsledku UFC 285 ze 4. března 2023, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí jasná data: Jon Jones ukončil Ganea submisí, gilotinou, v 1. kole v čase 2:04. Pás tehdy odešel za pár vteřin na zemi.
Má Josh Hokit, 29letý americký bojovník těžké váhy do 120 kg s bilancí 10-0-0 z Jackson Wink MMA Academy, čím to zopakovat? Jeho papíry vypadají takhle:
- bilance v MMA 10-0-0,
- šest výher knockoutem nebo TKO, tři submisí,
- šest ukončení v 1. kole,
- rok 2019: páté místo na mistrovství NCAA do 197 liber, tedy zhruba 89 kg, první All-American Fresno State od roku 2003,
- na témže šampionátu nastoupil proti Bo Nickalovi, který nyní zápasí v UFC.
Devět z deseti výher tedy Hokit ukončil před limitem. Stricklandův tip na TKO nebo submisi sedí s tím, jak Hokit vyhrává.
Tip od kolegy z branže váží jinak než studiový rozbor
GLOSA Expertů, kteří před titulovým zápasem rozdávají predikce, je plný internet. Rozdíl je v tom, že Strickland s Hokitem podle vlastních slov trénoval. To není rozbor z videa, to je zkušenost z tělocvičny.
A pak je tu druhá věc, kterou scéna často plete dohromady. Shazovat něčí marketing a respektovat jeho zápas jsou dvě různé disciplíny. Strickland zrovna předvedl, že se dají dělat obě naráz.
V Madison Square Garden se ukáže, komu Strickland nahrál
UFC 334 se koná 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku, hlavním zápasem je obhajoba titulu v těžké váze. Podle stránky turnaje na UFC.com je na kartě i druhý titulový duel.
Redakce MMAmag spočítala, že mezi Hokitovým debutem v UFC 8. listopadu 2025 a titulovým zápasem 14. listopadu 2026 leží 371 dní. Rok a šest dní od prvního vstupu do oktagonu k boji o pás v hlavním zápase v nejslavnější hale New Yorku.
Kritik jeho show mu přitom jako jeden z mála nahlas určil kolo, ve kterém to má šampion zabalit. Po titulovém zápase se ukáže, jestli Strickland odhadl Hokitovu kariéru líp než jeho persona.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek