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James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá

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James Bond si na Nintendo Switch 2 pospíší méně, než hráči čekali. IO Interactive podruhé odložilo tuto verzi 007 First Light a nový termín stanovilo až na březen 2027.
James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá

James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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