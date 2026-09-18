Hideo Kojima obsadil hvězdu hororu. Bill Skarsgård povede Physint

Foto: Magnific
Hideo Kojima potvrdil, že hlavní roli v připravované hře Physint ztvární švédský herec Bill Skarsgård. Oznámení zaznělo během vysílání Xboxu k Tokyo Game Show 2026, kde Kojima zároveň přinesl nové informace o hororu OD: Knock. Pro Physint jde o další výrazný posun poté, co se jeho novým vydavatelem stal Xbox.
Skarsgård se proslavil především jako Pennywise ve filmech To a To: Kapitola 2 režiséra Andyho Muschiettiho. Objevil se ale také ve snímcích Nosferatu, John Wick: Kapitola 4, Barbarian nebo The Crow. V Physint nebude jedinou známou tváří. Už dříve byli potvrzeni Charlee Fraser, Don Lee a japonská herečka Minami Hamabe.
Kojima si nový plakát vyfotil sám
Společně s oznámením hlavního představitele ukázal Kojima Productions nový plakát Physint, na kterém jsou Bill Skarsgård a Charlee Fraser. Fotografii pořídil osobně Hideo Kojima.
Kojima uvedl, že se Skarsgårdem jsou dlouhodobými fanoušky práce toho druhého. Herec už letos absolvoval zkoušky kostýmů, skenování i kamerové testy společně s Fraser. Právě výsledky těchto zkoušek podle Kojimy posílily jeho přesvědčení o směru, kterým se projekt ubírá.
Physint má být návratem Kojimy k žánru akční špionáže, se kterým je jeho jméno spojeno především díky sérii Metal Gear. Na vydání si ale hráči ještě počkají. Kojima už dříve mluvil o horizontu pěti až šesti let.
Změnil se také partner projektu. PlayStation Studios od spolupráce na Physint ustoupilo a vydávání následně převzal Xbox. Kojima uvedl, že po oznámení od Sony hledalo jeho studio přibližně tři měsíce nového partnera. Physint tak nyní rozšiřuje už existující spolupráci Kojima Productions a Xboxu na projektu OD.
OD: Knock pokračuje podle plánu
Kojima během prezentace nezapomněl ani na OD: Knock, neobvyklý hororový projekt, který má podle jeho slov testovat hranice strachu. Ukázal záběry ze zákulisí natáčení se Sophií Lillis a Hunter Schafer a potvrdil, že vývoj pokračuje bez zásadních problémů.
Produkci dříve ovlivnila stávka SAG-AFTRA, kvůli které muselo studio přerušit část performance capture a nahrávání dialogů. Práce se ale znovu rozběhly a Kojima uvedl, že produkce postupuje podle harmonogramu.
Zdroj: Eurogamer.com