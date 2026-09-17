Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla

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Hru na Steamu můžete vrátit i v případě, že s ní technicky není vůbec nic špatně. Nemusí padat, nemusí mít chybu a nepotřebujete dokazovat, že vás při nákupu někdo uvedl v omyl. Valve ve svých pravidlech výslovně připouští žádost o vrácení prakticky z jakéhokoli důvodu.
Základní pravidlo je jednoduché. Od nákupu nesmí uplynout více než 14 dní a ve hře musíte mít odehráno méně než dvě hodiny. Pokud tyto podmínky splníte, můžete požádat o vrácení celé zaplacené částky.
Jak vrátit hru na Steamu
Žádost se nepodává přímo na stránce hry. Je potřeba otevřít podporu služby Steam, přihlásit se ke svému účtu a vybrat položku Nákupy. Následně zvolíte konkrétní titul, označíte problém a vyberete možnost, že chcete požádat o vrácení peněz.
Steam se poté zeptá, kam mají peníze přijít. Podle použité platební metody je možné zvolit původní způsob platby nebo Steam peněženku. Valve uvádí, že po schválení má být plná částka vrácena do jednoho týdne.
Důležitá je přitom skutečně doba, kdy byla hra spuštěná. Do limitu se podle Valve započítává hraní online i offline a také čas při využití sdílené knihovny.
Přes dvě hodiny? Žádost můžete poslat i tak
Právě tady vzniká jeden z nejčastějších omylů. Dvě hodiny nejsou hranicí, po jejímž překročení by Steam vůbec nedovolil o peníze požádat.
Valve přímo uvádí, že žádost můžete odeslat i tehdy, když standardní podmínky nesplňujete. Takový případ bude individuálně posouzen a vrácení peněz už samozřejmě není zaručené.
Podobně funguje limit 14 dní. Jestliže jej překročíte, stále můžete žádost zkusit podat a vysvětlit důvod.
Zajímavé pravidlo platí také u předobjednávek. Pokud hra před vydáním není hratelná, je možné předobjednávku vrátit ještě před vydáním. Standardní čtrnáctidenní lhůta potom začne běžet až v den vydání. U titulů s Advance Access se ale odehraný čas do dvouhodinového limitu počítá už během předběžného přístupu.
Samostatná pravidla má také DLC, nákup herních předmětů nebo balíčků. A pokud jste hru koupili těsně před slevou, Valve dokonce výslovně uvádí, že vrácení hry a její následný nákup za nižší cenu nepovažuje samo o sobě za zneužívání systému.
Zdroj: PCGamer.com