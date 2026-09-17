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Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla

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Koupili jste na Steamu hru, která vás nebaví, nefunguje správně nebo ji váš počítač nezvládá? Valve umožňuje získat peníze zpět. Rozhodují především dvě hodiny hraní a 14 dní od nákupu, existují ale i výjimky.
Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla

Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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