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GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Fanoušci jeho hlas dobře znají

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GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Stephen Root, známý z filmu Office Space nebo seriálů King of the Hill a Barry, potvrdil, že v očekávané novince od Rockstar Games hraje Briana Hedera.
GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Fanoušci jeho hlas dobře znají

GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Fanoušci jeho hlas dobře znají

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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