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Jako SpaceX, jen s drony. Robotická ruka je chytí za letu a pošle zpět do akce

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Dron může mít skvělou kameru i dlouhý dolet, jenže nakonec musí přistát a dobít baterii. Americký systém Nanogrid chce právě tuto slabinu odstranit. Drony dokáže vypouštět, zachytávat a připravovat k dalšímu letu téměř bez zásahu člověka.
Jako SpaceX, jen s drony. Robotická ruka je chytí za letu a pošle zpět do akce

Jako SpaceX, jen s drony. Robotická ruka je chytí za letu a pošle zpět do akce

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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