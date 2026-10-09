Jako SpaceX, jen s drony. Robotická ruka je chytí za letu a pošle zpět do akcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jako SpaceX, jen s drony. Robotická ruka je chytí za letu a pošle zpět do akce
Článek byl publikován 09.10.2026 08:22
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Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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