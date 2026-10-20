Necháváte parfémy v koupelně? Děláte chybu

Prostorné koupelny svádí často k vystavení kosmetiky na police v blízkosti sprch, včetně drahých parfémů. To je ale ve skutečnosti chyba, díky které si můžete znehodnotit i ten nejdražší parfém. Proč zrovna v koupelně?
Koupelna a parfémy
Princip je jednoduchý, koupelna je místo, kde se drží největší vlhkost. Právě tady přicházejí parfémy o vonné sloučeniny nejčastěji.
Pokud nechcete mít z parfému jen lehce ovoněnou vodu, nevystavujte lahvičky s vůněmi v blízkosti zdroje páry ani vlhka. Vlhkost totiž sloučeniny nesoucí charakteristické vůně rozbíjí. Mohli byste tak v koupelně zbytečně přijít o krásnou charakteristickou vůni.
Zátiší z parfémů vystavte raději na bezpečných místech,
tam, kam nepřijde voda, slunce, vlhkost ani pára ze sprchy. Konstantní teplota nesmaže charakteristickou vůni z parfémů i za několik dlouhých let. Vzpomínku na voňavý parfém tak můžete díky tomu uchovat na dlouhá léta. Stejně jako potraviny, i parfémy se mohou při nedodržení zásad začít kazit.
Pozor dejte při skladování nejen na vlhko, ale i náhlou změnu teplot. Jakmile parfémy vystavíte neobvykle vysoké teplotě, mohou se začít pod víčky rychle kazit. Citrusová vůně tak často přechází do mdlého a nevýrazného aroma, které ztrácí svou svěžest i původní charakter. V extrémních případech může parfém
změnit nejen vůni, ale také svou barvu a celkovou kvalitu. Přímé slunce parfémům také škodí. Foto: Pixabay Ideální teplota je kolem dvaceti
Odborníci doporučují skladovat parfém při stálé teplotě, nejlépe na temném, suchém místě. Koupelna tedy není pro parfémy dobrým příkladem, vyhněte se proto těmto místům raději hned. Jakmile se kapalina zahřeje, už nikdy nemůžete mít jistotu, že bude obsah parfému zdravě vonět.
Teplota kolem osmnácti až dvaceti stupňů je pro skladování parfémů nejideálnější. Při cestování je dobré uchovat parfém vždy na nejchladnějším místě. Kromě toho chraňte parfém před mrazy, světlem i přímým slunečním zářením. Jedině tak vám může parfém vydržet v dobré kondici ještě dlouhé roky. Zakalení leccos prozradí
Z čirého parfému se tedy může poměrně rychle stát nevzhledná do hněda zbarvená kalná voda, kterou můžete v konečném výsledku rovnou hodit do koše. Ultrafialové paprsky také narušují molekuly vonných složek uvnitř na první pohled neporušeného parfému. Dochází přitom k prudkým chemickým změnám, které
mohou postupně oslabit intenzitu vůně, pozměnit její charakter a zkrátit tak i celkovou trvanlivost. Obaly od parfémů nevyhazujte
Papírové krabičky od parfémů nikdy proto nevyhazujte. Právě ty často tvoří izolační vrstvu, která
chrání parfémy před rozkladem původní vůně. Temné, chladnější místo je pro parfémy ideální, může jimi být i místo v nočním stolku, nebo i toaletka, která není umístěna v blízkosti vody ani denního světla. FAQ – Nejčastější dotazy k parfémům
Proč je uchovávání parfémů v koupelně chyba?
Vlhké prostředí a pára ze sprchy rozbíjejí vonné sloučeniny.
Jaké podmínky jsou pro skladování parfémů nejvhodnější?
Ideální je stálá teplota kolem 18 až 20 stupňů a temné, suché místo mimo dosah přímého slunečního záření a mrazu.
Jak pomáhají papírové krabičky při ochraně parfému?
Působí jako izolační vrstva, která chrání flakon před denním světlem i změnou teplot a zamezuje rozkladu původních vonných složek.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/proc-neskladovat-parfem-v-koupelne-1/ Náhledové foto: Pixabay
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Necháváte parfémy v koupelně? Děláte chybu
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