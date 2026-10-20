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Necháváte parfémy v koupelně? Děláte chybu

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Prostorné koupelny svádí často k vystavení kosmetiky na police v blízkosti sprch, včetně drahých parfémů. To je ale ve skutečnosti chyba, díky které si můžete znehodnotit i ten nejdražší parfém. Proč zrovna v koupelně?
Parfémy

Parfémy

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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