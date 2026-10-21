Levná káva z Lidlu ve slepém testu porazila slavnou značku za 2x víc peněz. Pomohla jí 1 obyčejná věc

U ranní instantní kávy často rozhoduje zvyk, a tak v košíku týden co týden končí stejná sklenice. Slepá ochutnávka ale ukázala, že jméno na víčku o chuti v šálku rozhoduje méně, než by člověk čekal.
Levná káva z Lidlu v ní předběhla mnohem dražší zavedenou značku. Sama by to ale nezvládla a to, co jí k tomu pomohlo, má v lednici skoro každý.
Šálky bez etiket a dvě kola ochutnávky
Šest instantních káv z běžných supermarketů letos porovnala redakce serveru Arecenze.cz. Každou připravila podle návodu na obalu a nalila do stejných šálků označených jen čísly. Pětice ochutnávačů tak značku mohla poznat jedině podle chuti.
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Ochutnávka naslepo proběhla ve dvou kolech, pokaždé v jiný den. Při hodnocení sledovali:
vůni; vzhled a celkový dojem; chuť; dochuť po polknutí.
Za každý šálek mohl tester rozdat od 1 do 10 bodů. Po černé ochutnávce dostala každá káva 20 ml mléka a hodnocení začalo nanovo.
Dvojnásobná cena pořadí nezaručila
Vítězem se stala jemná Jacobs Velvet Gold Crema, stříbro bral silnější Davidoff Rich Aroma a bronz Nescafé Classic. Bellarom Gold Classic, který Lidl prodává pod vlastní značkou, skončil čtvrtý. Dvě kávy zůstaly za ním a úplně poslední místo připadlo oblíbené zavedené značce.
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V době testu stálo 200 g Bellaromu 139,90 Kč, takže 100 g vyšlo zhruba na 70 Kč. Káva z posledního místa vycházela skoro na dvojnásobek. Nejvíc stál Davidoff, u kterého 100 g přišlo téměř na 250 Kč. Kdyby se pořadí řídilo cenovkou, vypadalo by úplně jinak.
Granule vzniklé mrazem
Za nízkou cenou se přitom skrývá ta náročnější ze dvou běžných výrobních metod. Bellarom patří mezi kávy sušené vymrazováním, a proto má větší nepravidelné granule.
Levný Bellarom vzniká náročnějším sušením vymrazováním, které lépe uchová vůni i chuť kávy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výrobce nejdřív připraví silný kávový koncentrát a zmrazí ho na teplotu kolem −40 až −45 °C. Ztuhlou hmotu pak naláme na kousky a vloží do vakua, kde led rovnou přejde v páru, aniž by roztál. Výroba tak trvá déle a vyjde dráž než u kávy sušené rozprášením do horkého vzduchu, odměnou je ale lépe zachovaná vůně i chuť.
Přečtěte si také: Odborníci varují před plastovými okny z 90. let. Češi je mají v každém paneláku a platí za ně tisíce ročně navíc Načerno Bellarom zaostával, s mlékem ožil
Černý Bellarom ochutnávače nepřesvědčil. Nejvíc ho srážela ostrá, nakyslá chuť. Vůni přirovnávali k hlíně a přepraženým zrnům. Bez mléka proto patřil k nejhůř hodnoceným vzorkům.
S mlékem dostal lepší známku hned od čtyř ochutnávačů z pěti. Nejvíc názor změnil jeden z nich, který kávu načerno odbyl dvěma body a s mlékem jí dal šest. Takový skok v testu nepředvedl žádný jiný vzorek.
Zbytek pole reagoval na mléko mnohem vlažněji. Jacobs zůstala na špici, kde byla už předtím, a u Davidoffu se názory testerů rozešly. Značce na chvostu mléko nepomohlo a dvěma ochutnávačům se její kyselost zdála ještě výraznější.
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Jak se jednotlivé kávy s mlékem proměnily:
Jak zapůsobilo mléko Káva a celkové umístění Výrazný posun nahoru Bellarom Gold Classic z Lidlu (4.) Hodnocení se udrželo Jacobs Velvet Gold Crema (1.), Nescafé Classic (3.) Ochutnávači se neshodli Davidoff Rich Aroma (2.) Bez zlepšení Kávy na 5. a 6. místě Proč mléko kyselou kávu zkrotí
Jakmile se do kávy dostane mléko, jeho tuk a bílkoviny se podepíšou na chuti nápoje i na tom, jak hladce klouže po jazyku. Lidé si ho do šálku přilévají hlavně tehdy, když je pro ně samotná káva nepříjemně hořká nebo kyselá. Ostré tóny mléko zaoblí a nápoj pak působí jemněji.
Každou kávu ale mléko nespraví, což test ukázal hned na několika vzorcích. Bellaromu přitom ochutnávači načerno vyčítali hlavně kyselost, tedy vlastnost, kterou mléko umí zjemnit.
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Před nákupem se tak vyplatí položit si spíš otázku, s čím kávu ráno pijete. Pokud kávu bez mléka nepijete, je Bellarom levná sázka, která v testu obstála. Pro pijáky černé kávy vyšla nejlépe vítězná Jacobs a silnější Davidoff. Které značky skončily na posledních dvou místech, najdete v testu uvedeném mezi zdroji pod článkem.
Zdroje: https://www.top.cz/kava-s-mlekem-vhodna-nebo-nezdrava-kombinace, https://www.denik.cz/zdravi/kava-mleko-skodlivost.html, https://eurozpravy.cz/magazin/cukr-a-mleko-do-kavy-nahradte-to-soli-tvrdi-experti.520489cf, https://cs.wikipedia.org/wiki/Instantn%C3%AD_k%C3%A1va, https://www.arecenze.cz/clanky/velky-test-6-oblibenych-instantnich-kav-2026-vitezi-jacobs-velvet-propadlo-tchibo-i-levna-kava-z-kauflandu/, https://www.arecenze.cz/clanky/slepy-test-instantnich-kav-2026-tchibo-skoncilo-posledni-levnejsimu-bellaromu-z-lidlu-pomohlo-mleko/