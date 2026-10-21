Máte v kuchyňské skříňce hrnek z jedním s těchto motivů? Sběratelé je vykupují až za 500 000 Kč

Obsah článku
Většina z nás sáhne po ranním hrnku bez jediné myšlenky. Jenže v některých domácnostech může stát na lince předmět, za který by na aukci někdo zaplatil tisíce eur. Ve sběratelském světě platí, že i docela obyčejné užitkové věci se dokážou proměnit v investici.
Cena, která se řídí hodně přísnými pravidly
Hrnek s motivem Muminků z obchodu s designovým nádobím vyjde zhruba na 400 až 700 Kč. Je hezký, odolný a určený k denní práci. Na mezinárodních aukcích se ale vzácné a přísně limitované kusy prodávají za tisíce i desetitisíce eur. Pro laika zní taková částka nepochopitelně, pro znalce jde o vážný trh, který se podobá sbírání mincí nebo umění.
Všechny tyto sběratelské kousky sdílejí jeden základ: minimalistický tvar řady Teema, který vytvořil legendární finský designér Kaj Franck. Vyrábí je finská porcelánka Arabia, součást skupiny Fiskars. A právě ta se během posledních desetiletí stala zdrojem celosvětové honby za nádobím, které vzniklo jako lokální severská záležitost.
Pozor ale na to, že samotný motiv ještě bohatství nezaručuje. O konečné ceně rozhodují čtyři věci.
- Fyzický stav: Sběratelé chtějí bezvadný kus bez známek používání. Oštěpek, prasklinka, škrábanec od lžičky nebo potisk vybledlý v myčce srazí hodnotu o desítky procent. Hrnek, který léta stál ve vitríně, má proti tomu denně používanému mnohem vyšší cenu.
- Původní štítek: Většina lidí nálepku hned po koupi odlepí. Pro sběratele je ale netknutá papírová etiketa důkazem, že hrnek nikdy nebyl mytý ani používán, a cenu dokáže znásobit.
- Rok výroby a značka na dně: Starší kusy mají razítko s korunkou a textem Arabia Finland. V roce 2016 se výroba přesunula z Finska do Thajska, takže finská produkce je u znalců vnímána jako hodnotnější.
- Omezená dostupnost: Běžné řady zůstávají v prodeji roky, sezónní edice jen několik měsíců. Zvláštní kapitolou jsou výroční modely k oslavám Moomin Day, které šlo koupit třeba jen během jediného dne. Právě takové série zdražují nejrychleji.
Prototyp, který překročil milion korun
Absolutní rekord padl v dubnu roku 2026, kdy se uzavřela neveřejná aukce, která běžela už od konce roku 2025. Předmětem byl zkušební hrnek Dive with Shells (Potápění s mušlemi) z roku 2006. Vítěz za něj zaplatil 46 023 eur, tedy víc než 1,1 milionu korun.
Vysvětlení je poměrně racionální. Nešlo o zboží pro pulty obchodů, ale o interní zkušební sérii pro zaměstnance továrny. Odhaduje se, že na světě existuje jen zhruba deset kusů. Od běžné edice Dive z téhož roku se liší přidaným motivem mořských korálů a mušlí pod hladinou, který byl těsně před zahájením sériové výroby odstraněn. Nedostupnost spojená s poptávkou sběratelů vyhnala cenu k rekordu, který nikdo nepřekonal.
Ne každý kus dosáhne milionů, ale i další vzácné hrnky mají slušnou hodnotu. Tovární prototyp z roku 2006 vede žebříček, na druhém místě je vánoční edice Fazer z roku 2004. Vznikla pro slavnou helsinskou kavárnu v nákladu pouhých 400 číslovaných kusů a dnes se prodává za 10 000 až 16 000 eur.
Další je motiv Moomintroll Daydreaming (Snění) z roku 2005, vydaný k výstavě v muzeu Arabia. Vyrobilo se 2 005 kusů, tedy tolik, kolik činil letopočet, a ve špičkovém stavu se cena pohybuje kolem 3 000 eur. Zajímavé jsou i první edice z let 1990 až 1996, například Mug Green a Yellow. Odstartovaly moderní sběratelský zájem, a přestože jich bylo vyrobeno dost, v nepoškozeném stavu stojí 150 až 450 eur za kus.
Než hrnek příště umyjete
Příště, až sáhnete po oblíbeném hrnku s Mumínkem, otočte ho dnem vzhůru. Značka, rok i stav leccos prozradí. Pravděpodobně vlastníte jen pěkný kus nádobí za pár stovek, ale třeba i něco, co by se dalo prodat desetkrát dráž. A co vy, nepatří ve vaší skříňce k nejcennějším věcem právě ten nejobyčejnější hrnek?
Zdroje článku: kotona.com, mukify.com, moominarabia.com, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský