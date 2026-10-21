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Máte v kuchyňské skříňce hrnek z jedním s těchto motivů? Sběratelé je vykupují až za 500 000 Kč

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Nenápadný keramický hrnek může mít větší cenu než celý servis. Pozor, nejde o ledajaký motiv.
Máte v kuchyňské skříňce hrnek z jedním s těchto motivů? Sběratelé je vykupují až za 500 000 Kč

Máte v kuchyňské skříňce hrnek z jedním s těchto motivů? Sběratelé je vykupují až za 500 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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