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Velký test tablet do myčky 2026: Porovnali jsme 8 výrobků z českých obchodů a našli vítěze

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Dobrá tableta do myčky musí zvládnout mastnotu, zaschlé jídlo i skvrny na sklenicích. Otestovali jsme osm různých variant.
Fotografie tablet do myčky

Fotografie tablet do myčky

Zdroj: Foto: Alf van Beem / Public domain, tablety do myčky
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 21.10.2026 03:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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