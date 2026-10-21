Velký test tablet do myčky 2026: Porovnali jsme 8 výrobků z českých obchodů a našli vítěze

Myčka dnes umí ušetřit spoustu času i vody, ale její výsledek do značné míry závisí na tom, co do ní dáme spolu s nádobím. Zrovna tableta na mytí je jádrem celého procesu. Nestačí totiž jen rozpustit tuk. Kvalitní prostředek si musí poradit také s bílkovinami, škroby, zaschlými zbytky a současně pomoci zabránit skvrnám od vody. Otestovali jsme 8 různých variant
V našem testu se potkaly
prémiové kapsle za více než sedm korun na jedno mytí s levnými tabletami, které vyjdou na méně než polovinu. Rozdíly mezi nimi jsou patrné v mnoha ohledech. Některé produkty sází na enzymy, jiné na kombinaci práškové a gelové složky, další přidávají leštidlo, funkci soli nebo ochranu skla.
Tablety obsahují několik skupin látek, které mají při mycím cyklu různé úkoly. Základem jsou povrchově aktivní látky, které pomáhají uvolňovat mastnotu a nečistoty, dále změkčující složky, bělidla, enzymy a další pomocné látky. Enzymy pomáhají rozkládat třeba bílkovinné a škrobové zbytky, zatímco alkalické složky pomáhají rozpouštět tuk.
Moderní tablety kombinují
několik funkcí. Kromě samotného mytí mohou obsahovat složky pro změkčení vody, ochranu skla, leštění nebo omezení usazování vodního kamene. Tvrdost vody přitom hraje při mytí velkou roli. Tvrdá voda obsahuje více vápníku a hořčíku a může po zaschnutí zanechávat na sklenicích a příborech skvrny. Healthline upozorňuje, že měkčí voda je pro čištění obecně vhodnější, protože vytváří méně minerálních usazenin a skvrn. Co je u tablet nejdůležitější?
V první řadě
čisticí síla. U silně znečištěného nádobí jsou důležité především enzymy a alkalické složky, které pomáhají rozkládat zbytky jídla a mastnotu. Výhodou je také rychlé rozpouštění, zejména pokud často používáte krátké nebo eco programy.
Druhou důležitou vlastností je
práce s vodou. Ani výborná tableta nemusí zabránit skvrnám, pokud máte hodně tvrdou vodu. Proto má smysl sledovat, zda výrobce deklaruje funkci soli a leštidla, a u opravdu tvrdé vody se řídit doporučením výrobce myčky a případně používat samostatnou sůl a leštidlo. 1. Somat Excellence 4v1 – 75 ks za 379 Kč (cena za jedno mytí: 5,05 Kč)
V našem testu patřily kapsle Somat Excellence 4v1 k nejlepším. Dobře si poradily s mastnými hrnci i zaschlými zbytky jídla a velmi slušně dopadly také u připálenin. Tableta se během programu bez problémů rozpustila a po skončení mytí jsme nezaznamenali výraznější zbytky čisticího prostředku.
Dobře dopadlo i sklo. Po běžném programu zůstaly sklenice čisté a lesklé, bez výrazných map. Výhodou je také to, že kapsle zvládá nízké teploty, takže dává smysl i při používání úsporných programů. V poměru ceny a výkonu jde o velmi povedený výrobek, i když za jedno mytí zaplatíte 5,05 Kč.
Verdikt: Velmi komplexní kapsle s dobrým poměrem ceny a deklarovaných funkcí. 2. Jar Platinum Lemon – 125 ks za 895 Kč (cena za jedno mytí: 7,16 Kč)
Jar Platinum ukázal, že vysoká cena není úplně bezdůvodná. Při mytí jsme ocenili především velmi dobré odmaštění. Mastné talíře, hrnce i zapékací nádoby byly po programu čisté a u běžně zaschlých zbytků nebylo potřeba nádobí předem namáčet.
Dobře si tablety vedly také na kratším programu. Sklo bylo po umytí pěkně lesklé a bez výrazného filmu. Výsledek byl celkově velmi dobrý, největší problém ale představuje cena. Jedno mytí
vychází na 7,16 Kč, což je z celé skupiny jedna z nejvyšších částek. Za špičkový výsledek tedy platíte poměrně výraznou přirážku.
Verdikt: Ambiciózní prémiová kapsle, ale za velmi vysokou cenu.
3. Somat All-in-1 Extra – 100 ks za 490 Kč (cena za jedno mytí: 4,90 Kč)
Somat All-in-1 Extra nás v testu zaujal především vyrovnaným výkonem. Nešlo jen o jeden typ nečistot. Tablety si dobře poradily s mastnotou, zaschlými zbytky i skvrnami od kávy a čaje. Po běžném programu bylo nádobí čisté a na příborech nezůstávaly výraznější zbytky jídla.
Velmi dobře dopadlo také sklo. Po usušení bylo většinou bez map a s příjemným leskem. Tablety se bez problémů rozpouštěly a obstály i při kratším programu. Za 4,90 Kč na jedno mytí tak nabízejí podle našeho hodnocení jeden z nejlepších kompromisů mezi cenou a výsledkem.
Verdikt: Jeden z nejlepších kompromisů mezi cenou, pohodlím a množstvím deklarovaných funkcí. 4. Sanytol 4v1 – 40 ks za 320 Kč (cena za jedno mytí: 8,00 Kč)
Sanytol jsme ocenili hlavně tam, kde jsme potřebovali důkladnější mytí. S mastnotou a zaschlými zbytky si tablety poradily dobře, u opravdu odolných nečistot už ale výsledek nebyl tak přesvědčivý jako u nejlepších tablet v testu. Poměrně dobře fungovaly i na kratším programu.
Po umytí bylo nádobí čisté a bez výrazného zápachu. Sklenice měly slušný lesk, i když při náročnějším programu jsme zaznamenali několik drobných stop po zaschnuté vodě. Výhradu máme především k ceně, tedy 8 Kč za jeden cyklus je v našem srovnání nejvíce. Výkon je dobrý, ale vzhledem k ceně bychom čekali ještě o něco lepší výsledek.
Verdikt: Zajímavá volba pro ty, kdo chtějí především hygienickou funkci, cenově ale nevychází dobře. 5. Jelen – 52 ks za 230 Kč (cena za jedno mytí: 4,42 Kč)
Tablety Jelen představují jednodušší cestu. Při běžně špinavém nádobí fungovaly dobře a talíře, hrnky i příbory byly po programu čisté. U mastnějších hrnců už jsme ale museli počítat s tím, že některé nečistoty zůstaly částečně přichycené. Na silně zaschlé nebo připálené zbytky proto nejsou tak přesvědčivé.
Pozitivně hodnotíme, že tablety nemají jednotlivé plastové obaly a jejich použití je jednoduché. Pro nejlepší výsledek výrobce doporučuje samostatně používat leštidlo a sůl. Cena 4,42 Kč za cyklus je přitom velmi příznivá.
Verdikt: Dobrá volba pro ty, kdo dávají přednost jednoduššímu řešení a rozumné ceně. 6. Finish All in One MAX – 45 ks za 193,60 Kč (cena za jedno mytí: 4,30 Kč)
Finish All in One MAX patřil mezi příjemná překvapení testu. Přestože balení vychází jen na 4,30 Kč za jedno mytí, tablety si velmi dobře poradily i s problematickými nečistotami. Mastnota, zaschlé jídlo nebo skvrny od kávy a čaje po běžném programu většinou zmizely bez nutnosti předchozího namáčení.
Dobře dopadly také sklenice. Po skončení programu byly čisté a bez výrazného zakalení. Tablety se během mytí rozpustily bez problémů a výsledek byl velmi vyrovnaný. Právě kombinace nízké ceny a dobrého výsledku je důvodem, proč Finish v našem pořadí skončil tak vysoko.
Verdikt: Výborný poměr ceny a deklarovaného výkonu. 7. Q-Power All in 1 – 60 ks za 150 Kč (cena za jedno mytí: 2,50 Kč)
Q-Power byl v testu jednoznačným cenovým favoritem. Jedno mytí vyjde jen na 2,50 Kč, přesto tablety při běžném znečištění nepůsobily jako levný kompromis. Talíře, hrnky a příbory zvládly umýt bez problémů a dobře si poradily také s mastnotou.
Rozdíl oproti dražším tabletám jsme zaznamenali hlavně u zaschlých a odolnějších nečistot. Tam už nebyl výsledek tak čistý a některé hrnce bychom po programu ještě krátce dočistili. Na běžné každodenní mytí ale fungují překvapivě dobře. Slabší stránkou je také použití na krátkých programech, pro které výrobce tablety přímo nedoporučuje.
Verdikt: Jednoznačný vítěz v ceně za cyklus.
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Glanz Meister nás zaujal především poměrem ceny a množství. Jedna tableta vychází na 3,10 Kč a při běžném mytí jsme s výsledkem byli spokojeni. Talíře a příbory byly čisté, mastnota zmizela bez větších problémů a tablety se dobře rozpouštěly i při nižší teplotě.
U silně zaschlých zbytků už ale výkon nebyl úplně na úrovni nejlepších výrobků. Na několika kusech nádobí zůstaly lehké stopy, které by při intenzivnějším programu pravděpodobně zmizely. Sklo ale dopadlo dobře a ocenili jsme také absenci výrazných šmouh. Za danou cenu jde o velmi solidní volbu, pokud nemyjete pravidelně silně znečištěné nádobí.
Verdikt: Velmi zajímavá levná alternativa s překvapivě širokou výbavou. Kolik stojí jedno mytí?
Rozdíly jsou opravdu výrazné. Zatímco u Q-Poweru vyjde jeden cyklus na
2,50 Kč, u Sanytolu je to 8 Kč a u Jar Platinum dokonce 7,16 Kč.
Produkt Balení Cena Cena za 1 mytí Q-Power All in 1 60 ks 150 Kč 2,50 Kč Glanz Meister Ultimate 90 ks 279 Kč 3,10 Kč Finish All in One MAX 45 ks 193,60 Kč 4,30 Kč Jelen 52 ks 230 Kč 4,42 Kč Somat All-in-1 Extra 100 ks 490 Kč 4,90 Kč Somat Excellence 4v1 75 ks 379 Kč 5,05 Kč Jar Platinum 125 ks 895 Kč 7,16 Kč Sanytol 4v1 40 ks 320 Kč 8,00 Kč Závěrečné shrnutí: Které tablety do myčky jsou nejlepší?
Pokud bychom měli hodnotit
kombinaci ceny, deklarovaných funkcí, praktičnosti a celkové výbavy, nejlépe z našeho srovnání vychází Somat All-in-1 Extra. Není nejlevnější, ale za 4,90 Kč na cyklus nabízí širokou paletu funkcí a výrobce ho určuje i pro eco a krátké programy.
Velmi dobře vychází také
Finish All in One MAX, který má ještě nižší cenu za cyklus. Q-Power je zase bezkonkurenční z hlediska ceny, tedy 2,50 Kč za mytí, je opravdu málo. Pokud ale požadujete co nejširší prémiovou výbavu, zajímavou volbou je Somat Excellence.
Naopak
Jar Platinum a Sanytol doplácí především na vysokou cenu za jedno mytí. U Sanytolu ji částečně ospravedlňuje deklarovaná dezinfekční funkce, u Jaru zase komplexní prémiové složení. Žebříček od nejlepšího po nejhorší
1. Somat All-in-1 Extra – nejlepší celkový kompromis mezi cenou a funkcemi 2. Finish All in One MAX – velmi dobrý poměr ceny a deklarovaného výkonu 3. Somat Excellence 4v1 – prémiová kapsle s velmi širokou výbavou 4. Q-Power All in 1 – bezkonkurenční cena, ale méně jistoty ohledně prémiového výkonu 5. Glanz Meister Ultimate All in 1 Lemon – levná a funkčně bohatá alternativa 6. Jelen – jednoduché složení a rozumná cena, ale počítá s použitím soli a leštidla 7. Jar Platinum – velmi komplexní kapsle, ale příliš drahá 8. Sanytol 4v1 – zajímavá dezinfekční funkce, ovšem nejvyšší cena za jedno mytí
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline a etiket jednotlivých výrobků