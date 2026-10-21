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Retro kvíz o listopadu 1989: 10 otázek o událostech, které k němu vedly, by měl zodpovědět každý

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Když se dnes mluví o sametové revoluci, nejčastěji se připomíná 17. listopad 1989. Tento den však nebyl začátkem odporu proti komunistickému režimu.
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Zdroj: Fotografie: Karel x / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 02:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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