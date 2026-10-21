Senioři po výměně kolene nebo kyčle mají lázně zdarma. Kdo propásne lhůtu 3 měsíců, zaplatí si je sám

Nový kloub v koleni nebo v kyčli je teprve polovina cesty. Aby dobře sloužil, musí se s ním člověk znovu naučit chodit, a právě s tím pomáhají lázně, které zdravotní pojišťovna po takové operaci proplácí. Nárok ale nevydrží věčně. Kdo s vyřizováním otálí, může o hrazený pobyt přijít, přestože na něj měl od začátku plné právo.
Co pojišťovna pokryje a co si pacient doplatí
Po náhradě kloubu jde o takzvanou komplexní lázeňskou péči. Zákon o veřejném zdravotním pojištění ji řadí mezi plně hrazené, takže pacient neplatí lékařská vyšetření, procedury, ubytování ani stravu ve standardní úrovni. Liší se tím od příspěvkových lázní, kde pojišťovna uhradí jen vyšetření a léčení a za pokoj s jídlem si člověk platí sám.
Komplexní lázeňskou péči po náhradě kloubu hradí pojišťovna včetně procedur, ubytování a stravy ve standardní úrovni. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi oběma typy lázní přehledně shrnuje tabulka:
Položka Komplexní lázeňská péče (po náhradě kloubu) Příspěvková lázeňská péče Vyšetření a léčení plně hrazené, pacient neplatí lékařská vyšetření ani procedury pojišťovna uhradí vyšetření a léčení Ubytování a strava ve standardní úrovni pacient neplatí pacient si platí sám Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů s hlavicí na radiátoru. Kvůli ní topí i o 24 % dráž a doma je jim stejně zima
Ze svého se doplácí nadstandard, třeba pokoj jen pro sebe nebo s lepším vybavením. Pokud lázeňská obec vybírá místní poplatek z pobytu, platí ho i pacient na komplexní péči. Cestu tam i zpátky hradí pojišťovna jen tomu, kdo by ji běžnou dopravou nezvládl a komu proto lékař předepíše převoz zdravotnickou dopravou. Příkladem je pacient, kterého po operaci vezou do lázní rovnou z nemocnice.
Na nástup dává zákon tři měsíce od operace
Podrobná pravidla obsahuje indikační seznam, který je přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pro stavy po ortopedických operacích s kloubní náhradou v něm podle znění platného v říjnu 2026 stojí, že:
pacient má do lázní nastoupit hned, jakmile mu zdravotní stav dovolí zátěž léčebnou rehabilitací; nejzazší termín jsou tři měsíce po operaci; u pooperačních komplikací je horní hranice šest měsíců od operace. Přečtěte si také: V Česku můžete dostat důchod i 250 000 Kč. Kdo na něj dosáhne?
Rozhoduje den, kdy pacient do lázní skutečně dorazí. Odeslaná žádost ani schválení od pojišťovny lhůtu nezastaví. Pro dospělé přitom pravidlo žádnou věkovou hranici nemá a týká se každého pojištěnce s novým kolenem nebo kyčlí.
Razítko pojišťovny hodiny nevrací
Tři měsíce se odpočítávají od data operace a vyřizování návrhu z nich průběžně ukrajuje. Den schválení na tom nic nemění. Kdo tedy na vyřízení čeká několik týdnů, má na samotný nástup o to méně času.
Hlídat je potřeba ještě druhý termín. Schválený návrh má podle zákona vlastní platnost, během které musí lázně pacienta předvolat, a její délka závisí na tom, jak naléhavý případ lékař v návrhu označil. Propadlý návrh se oživit nedá. S lékařem je pak potřeba sepsat nový a pro tuto indikaci ho pojišťovna může schválit jen do doby, než uplyne lhůta od operace.
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Nejméně starostí má ten, kdo jede do lázní rovnou z nemocnice. U takového přímého překladu se návrh pojišťovně ke schválení vůbec neposílá. Výběr lázní i den příjezdu vyřeší za pacienta nemocnice, kde po operaci leží, takže odpadá čekání na úřední vyřízení i shánění volného místa. Proto je dobré otevřít otázku lázní s ošetřujícím lékařem už během hospitalizace.
Při přímém překladu z nemocnice do lázní se návrh pojišťovně ke schválení neposílá a termín zařídí nemocnice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když přímý překlad nevyjde, návrh vystaví lékař v nemocnici, praktický lékař nebo specialista, který lázně doporučil, například ortoped. Hned po operaci se vyplatí poznamenat si do kalendáře den, kdy tříměsíční lhůta končí, aby bylo pořád jasné, kolik času na nástup zbývá.
Když lázně nemají volné místo
Do návrhu se dá zapsat několik lázní seřazených od těch, o které má pacient největší zájem. Když ty první nenajdou volné lůžko dřív, než platnost návrhu vyprší, putuje návrh podle VZP k dalším lázním ze seznamu. Proto je rozumné uvést v návrhu víc vhodných míst.
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Pokud se konec lhůty blíží a předvolání pořád nepřišlo, má smysl ověřit si u pojišťovny, u kterého zařízení návrh právě leží, a s ním rovnou domluvit nejbližší volný termín. Po uplynutí lhůty už pojišťovna pobyt podle této indikace neproplatí. Hrazené lázně pak připadají v úvahu jen tehdy, když pacient splní podmínky jiné indikace ze seznamu, jinak si pobyt zaplatí sám.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48, https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/lazenska-pece/mate-schvaleny-navrh-co-bude-dal, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/uhrada-lazenske-pece, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-565, https://www.lazneluhacovice.cz/lazne-po/tep-kolene, https://ceskeduchody.cz/navody/po-vymene-kycle-ci-kolene-zacina-bezet-dulezita-lhuta-kdo-do-lazni-nenastoupi-vcas-tomu-je-pojistovna-nezaplati