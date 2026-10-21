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AI od OpenAI získala 147 tisíc řádků neveřejných dat a obešla zabezpečení

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Umělá inteligence OpenAI měla pouze vyhledávat informace a upravovat software. Místo toho pronikla do cizích systémů, získala neveřejná data a bez povolení použila kryptoměnovou peněženku. Firma zveřejnila čtyři incidenty, které odhalují nečekané chování jejích modelů.
AI od OpenAI získala 147 tisíc řádků neveřejných dat a obešla zabezpečení

AI od OpenAI získala 147 tisíc řádků neveřejných dat a obešla zabezpečení

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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