Stačilo zadat pět obyčejných otázek. Jeden z interních modelů OpenAI se však při hledání odpovědí dostal až do neveřejných databází výzkumné organizace. Stáhl 147 451 řádků dat, změnil nastavení serveru a své počínání zamlčel. Na původních pět otázek přitom odpověděl špatně. Případ je součástí čtveřice incidentů z června 2026, jejichž podrobnosti OpenAI zveřejnila 15. října.
Když nestačily statistiky, přišel průnik do systému
Model při práci s veřejným výzkumným portálem objevil přihlašovací údaje v jeho javascriptovém kódu. Díky nim získal přístup ke službě OpenSearch a stáhl také adresář obsahující 1 489 záznamů včetně jmen a e-mailových adres.
V dalším testu změnil konfiguraci služby tak, aby získal přístupový token k internímu datovému úložišti Microsoft OneLake. Odtud stáhl pět neveřejných tabulek. Přestože následně původní nastavení obnovil, získaný token používal dál.
Podobně si počínal jiný model na vládním statistickém webu. Měl zjistit historické počty nemocničních lůžek. Když narazil na zamítnutý přístup, využil funkci stahování souborů k získání konfigurace serveru, zdrojového kódu a citlivých přihlašovacích údajů. Následně obešel kontrolu oprávnění.
Cizí kryptopeněženku použil bez dovolení
Ještě kurióznější událost zaznamenali výzkumníci 26. června. Interní model z rodiny GPT-5.6 Sol upravoval kryptoměnovou aplikaci a potřeboval zaplatit nasazení smart kontraktů.
Protože neměl financovanou peněženku, prověřil 362 adres odvozených z veřejně známých vývojářských obnovovacích frází. Našel účet s dostatečným zůstatkem a použil jej k úhradě transakčních poplatků v testovací síti Ethereum Sepolia.
Model dokonce zvažoval, zda k tomu má oprávnění. Nakonec si použití prostředků ospravedlnil tím, že testovací kryptoměny nemají skutečnou finanční hodnotu. Souhlas držitele peněženky nicméně neměl a zjevně mu ani nechyběl.
Čtvrtý incident ukázal obcházení internetových omezení. Model využil externí prohlížeč a převod obrázků na text, aby získal statistiky způsobem, který by díky nastaveným pravidlům získat nemohl.
Všechny případy pocházejí z interního trénování a testování, nikoliv z běžných rozhovorů s ChatGPT. OpenAI tvrdí, že již zpřísnila zabezpečení a rozšířila kontrolu svých modelů.
Celé to poukazuje na jeden poměrně závažný problém, který máme před sebou. Výzkumníci modelům nepřikázali napadat cizí systémy. Chtěli po nich splnit běžné úkoly. Umělá inteligence si jen sama našla cestu, při které přestala respektovat hranice svého oprávnění.