Obrázkový kvíz o retro kuchyňském vybavení: 10 otázek bude skutečná výzva i pro pamětníky

Předměty, které dnes působí jako rarita, bývaly kdysi každodenní samozřejmostí. Poznáte kuchyňské vybavení, bez kterého se domácnosti našich babiček neobešly? Stačí jeden pohled na fotografii a buď víte, nebo tápete.
Obrázkové kvízy dokážou člověka nachytat. Paměť na tvary a věci funguje trochu jinak než paměť na názvy. Slovo se ztratí, ale když si ten předmět představíte někde na kredenci, ve spíži nebo v ruce starší hospodyně, najednou se cosi vybaví. U věcí, které jste sami nikdy nepoužívali, je to pochopitelně horší.
Kuchyňské náčiní, které mělo duši i paměť
Kuchyně bývala srdcem domu, i když se tomu tak tehdy asi neříkalo. Topilo se tam, vařilo, posedávalo u stolu a řešily se obyčejné každodenní záležitosti. Časem se proměnila k nepoznání. Litinové plotny nahradily elektrické sporáky, později přibyly další spotřebiče. Staré vybavení ale mělo jednu vlastnost, která dnes trochu bije do očí: každý kus měl jasný účel a většinou vydržel dlouhé roky. Někdy celé generace. Když se něco rozbilo, neputovalo to automaticky do popelnice. Spravilo se to, pokud to jen trochu šlo.
Sifonová lahev s bombičkou na sodovku, ruční mlýnek na mák nebo na kávu, dřevěné metly, cedníky z pocínovaného plechu. Dnes to zní skoro jako inventář ze staré komory, dřív šlo o běžnou výbavu. Na podobné věci se teď díváme s nostalgií, někdy i s úsměvem. Jenže ruku na srdce: kolik lidí by je dnes dokázalo správně použít bez toho, aby si nejdřív dohledali návod?
Některé staré kuchyňské náčiní má navíc překvapivou hodnotu. Dobře zachované kusy, například litinové mlýnky, smaltované hrnce nebo staré váhy se závažími, se mohou na sběratelském trhu vyšplhat na částky, které předčí i cenu některých moderních kuchyňských pomocníků. Věc, která na první pohled vypadá jako zaprášený krám ze sklepa, může být pro sběratele slušný nález.
Soběstačnost, která se dnes pomalu vrací
Domácnost dřív fungovala jiným tempem. Kuchyně nebyla jen místem, kde se rychle uvařil oběd. Chystaly se v ní zásoby na zimu, sušily houby, zavařovalo ovoce, doma se dělaly nudle. Komora plná sklenic a kredenc s dózami na mouku, cukr a koření patřily k běžnému obrazu. Když něco nebylo po ruce nebo se to zrovna nedalo koupit, lidé si často poradili sami.
I proto se staré kuchyňské vybavení znovu dostává do pozornosti. Na chalupách, ve sklepech a v zadních policích skříní se znovu objevují mlýnky, síta, podložky i smaltované hrnce. Některé kusy už zůstanou jen jako dekorace, případně se vystavují v muzeích. Jiné se ale po menším očištění dají pořád používat.
Retro kvíz o pochutinách z ČSSR: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů
Velký test tatarských omáček pro rok 2026: V žebříčku 8 výrobků zazářily i podstatně levnější značky
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Wikimedia Commons, Český rozhlas