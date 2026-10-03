Jak se dotknout nebe. Monumentální výstavu přivítá Průmyslový palác

Tento projekt vznikl na základě třicetileté umělecké spolupráce a setkávání s lidmi z Papuy-Nové Guineje a letos byl představen během Biennale Arte v Benátkách, v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore. Dokumentaristka Amálie Kovářová zároveň připravuje film Nepřistupuj blíž, jehož premiéra je plánována na rok 2027.
Na piazzettě před Průmyslovým palácem v pražských Holešovicích přistane 120 metrů dlouhé sousoší Runway Lukáše Rittsteina, které jako sestava sochařských bran a sfing směřuje k futuristickému objektu Turbotemple – filmové Svatyni. Její interiér bude tvořit monumentální filmová freska Barbory Šlapetové.
Výstava Jak se dotknout nebe je vyvrcholením třicetileté umělecké a životní cesty obou autorů. Od prvních cest na Novou Guineu Šlapetová s Rittsteinem dlouhodobě zaznamenávají setkávání s lidmi z odlišných kulturních prostředí a proměňují je v sochy, filmy, fotografie, kresby, animace a happeningy. Barbora a Lukáš vyprávějí příběh rychle se měnící planety a zázraku setkání dvou světů, oddělených od sebe příkopem času, poprvé v moderní historii prostřednictvím umění. V symbolickém dialogu kultur, oba plnili Papuánská přání, z nichž nejdůležitějším bylo poznat naše náčelníky: toho největšího = Václava Havla; a toho, který se stejně jako oni dotkl Nebe = Astronauta.
Animovaná Nebeská freska JAK SE DOTKNOUT NEBE zobrazuje vnitřní svět posledních přírodních lidí, o kterém u ohnišť vyprávěli a pulzující filmové záběry jsou záznamem událostí v džungli a vesmíru, které se skutečně staly. Papuánští náčelníci, schopni létat do Nebe dýmem, se osobně setkávají s NASA astronauty putujícími do vesmíru a součástí filmového eposu jsou dva vesmírné telefonáty (2013 a 2022), kdy astronaut NASA Koichi Wakata létající na Oběžné dráze telefonuje z mezinárodní vesmírné stanice ISS Papuánským náčelníkům a konfrontují své zkušenosti z létání; a náš největší náčelník Václav Havel je aktérem happeningu moderního umění Transfer, který splývá s rituálem přírodních lidí.
„Zvědavost, která je silnější než strach, nás před třiceti lety zavedla až do hluboké papuánské džungle a postupně propojila náčelníky, kteří se narodili se schopností létat dýmem s NASA astronauty. Papuánští kanibalští lídři chtěli nejen pochopit, co to znamená být umělec, ale hlavně chtěli poznat našeho největšího českého náčelníka a umělce Václava Havla, který silou ducha a slova vyhnal z naší oblasti ty, kteří nás okupovali; a to bez prolití kapky krve. Tak moc se jim to líbilo, že toužili Václava poznat a Havlovi už od té doby nikdo v kanceláři neřekl jinak než Náčelník. Potom, co si vyměnili skrze nás otázky a odpovědi o skladbě světa, víře a stvořitelích, jim Havel umístil do nafukovací chlupaté kargo sochy jejich vlastní odlitky těl jako dar od náčelníka a Papuánci si je ve své vesnici během rituální prasečí slavnosti vypreparovali z chlupatého sochařského tvaru. Tím poprvé a naposled historicky civilizace splynula s divočinou v happeningu moderního umění,“ říkají Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 5. října 2026 od 18 hodin, tedy v den nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Večer doplní performance Petra Nikla a hudební vystoupení Ivana Achera. Výstava bude volně přístupná do 18. října 2026.
Veřejnost si bude moci výstavu projít také v doprovodu autorů Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina v rámci komentovaných prohlídek, a to 13. října 2026 a 16. října 2026 od 17:00 hodin
K projektu rovněž vzniká obrazová publikace Jak se dotknout nebe, která mapuje obě podoby projektu – benátskou i pražskou. Křest knihy a zároveň dernisáž výstavy se uskuteční 18. října od 18 hodin.