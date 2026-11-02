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Muži páchají sebevraždy čtyřikrát častěji. Podle odborníků často depresi projevují podrážděním či výbušností

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Chodí do práce, plní povinnosti a působí, že vše zvládají. Uvnitř však mohou být vyčerpaní, osamělí a bez radosti. Muži často trpí pocitem, že musí být vždy silní, a žádost o pomoc vnímají jako slabost.
Muži páchají sebevraždy čtyřikrát častěji. Podle odborníků často depresi projevují podrážděním či výbušností

Muži páchají sebevraždy čtyřikrát častěji. Podle odborníků často depresi projevují podrážděním či výbušností

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/20809.jpeg
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:55

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