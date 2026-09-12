Jak poznat dle jednoduchého triku, zda vám dveřmi uniká teplo

Účet za topení nemusí zvyšovat jen špatně izolovaná okna. Teplo může unikat také kolem vchodových nebo balkonových dveří. Přitom není nutné hned volat odborníka. Zda dveře dostatečně těsní, můžete zjistit jednoduchým domácím testem.
Pomůže obyčejný list papíru
Otevřete dveře a vložte mezi rám a těsnění obyčejný list papíru. Poté dveře zavřete a zkuste papír vytáhnout. Pokud drží pevně a nejde snadno vytáhnout, těsnění pravděpodobně vytváří dostatečný přítlak. Jestli papír vyklouzne téměř bez odporu, může být v daném místě těsnění opotřebované nebo dveře nedoléhají tak, jak by měly. Test opakujte na několika místech po celém obvodu dveří. Závada totiž nemusí být patrná všude stejně.
Pozor na průvan
Dalším jednoduchým způsobem je pomalu přejíždět rukou podél rámu dveří. Pokud cítíte výrazně chladnější proud vzduchu, může jít o místo, kterým proniká studený vzduch. Pomoci může také proužek tenkého papíru, který se při průvanu bude viditelně pohybovat. Nejlépe testujte za chladnějšího a větrnějšího počasí, kdy jsou případné netěsnosti snáze rozpoznatelné.
Když těsnění nedoléhá
Uvolněné, popraskané nebo ztvrdlé těsnění může být potřeba vyměnit. U některých dveří lze také upravit jejich přítlak, ale postup závisí na konkrétním typu dveří a kování. Pokud si nejste jistí, je lepší řídit se návodem výrobce nebo požádat odborníka. Pozor také na přílišné utěsnění. Dveře musí stále správně zavírat a u některých prostor je nutné zachovat požadované větrání.
Tip: Výběr dveří pro udržení tepla v domácnosti.
Foto: Pixabay
Jedna minuta může odhalit problém
Test s papírem nic nestojí a zabere jen několik minut. Nejde sice o přesné energetické měření, ale může upozornit na místa, kterým se vyplatí věnovat pozornost. Pokud zjistíte, že dveře netěsní, může být právě oprava těsnění jednoduchým krokem, jak omezit zbytečné tepelné ztráty a zvýšit komfort doma.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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