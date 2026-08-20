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Jak pomoct rajčatům v dozrávání? Na okna je nedávejte

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Konec léta se pomalu blíží a sním i relativně deštivé počasí. Na záhonech nám touto dobou dozrává také poměrně velké množství rajčat. Ne všem se ale dozrát skutečně podaří. Mnohá zůstávají hodně dlouhou dobu zelená, případně se jejich odstín mění na světlejší. Dozrát se jim často ale nepodaří. I proto není od věci rajčatům tak trochu pomoct. Ne, není nutné je hned otrhat a dát na okno. Existuje i jiná vcelku zajímavá alternativa, na kterou se podíváme v tomto článku.
Obkopání rajčat

Obkopání rajčat

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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