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Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem dostala žena u soudu pokutu

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Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem, který po požití může způsobit až smrtelnou intoxikaci, dostala žena u karlovarského soudu pokutu 27 tisíc korun. Soud ji uznal vinnou z přečinu šíření toxikomanie.
Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem dostala žena u soudu pokutu

Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem dostala žena u soudu pokutu

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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