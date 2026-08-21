Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem dostala žena u soudu pokutu

Podle serveru Seznam Zprávy provozovatelka obchodu se smíšeným zbožím v Nejdku na Karlovarsku nabízela v prodejně produkty s kanabinoidem MDMB-PINACA, který byl vyvinut v laboratoři a svou nebezpečností je na podobné úrovni jako třeba heroin či pervitin. U látek ze skupiny MDMB-PINACA byly podle webu zdokumentovány případy smrtelných intoxikací a závažných zdravotních komplikací. V obchodu si toto zboží mohl koupit kdokoliv bez věkového omezení. Na produktech bylo uvedeno, že jsou sběratelské a nejsou určené ke konzumaci.
„Produkty byly zajištěny a po zkoumání bylo prokázáno, že obsahovaly látku MDMB-PINACA, která je uvedena v Seznamu zařazených psychoaktivních látek,“ uvedla mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Pešková.
Soud o trestu rozhodl trestním příkazem bez hlavního líčení, ženu uznal vinnou z přečinu šíření toxikomanie. Rozsudek podle serveru není pravomocný, protože ještě nebyl přeložen do ženina rodného jazyka a odeslán. Provozovatelka řekla, že pokutu uhradí.
„Jde o nebezpečné látky, navíc prodávané způsobem, který u veřejnosti navozuje dojem, že se jedná o látky neškodné a legální,“Jan Vobořil — advokát specializující se na drogovou kriminalitu
Podle advokáta Jana Vobořila, který se drogovou kriminalitou zabývá, je trest neadekvátní. „Domnívám se, že jde o selhání orgánů činných v trestním řízení, které vysílá do společnosti nebezpečný falešný signál, že jde o v podstatě banální porušení zákona,“ uvedl. Podle něj je prodej nelegálních syntetických kanabinoidů v kamenných prodejnách vysoce společensky škodlivý. „Jde o nebezpečné látky, navíc prodávané způsobem, který u veřejnosti navozuje dojem, že se jedná o látky neškodné a legální,“ doplnil. Podle něj by byla vhodnější právní kvalifikace výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
Okresní státní zástupce Jan Svatoš, který případ dozoroval, podle serveru připustil, že zvolil právní kvalifikaci, která neřeší přítomnost zakázané látky v balíčcích, ale podněcování k užívání marihuany. „Když to řeknu na rovinu, toto je první případ svého druhu a my jsme zkoušeli, co soud vezme a co ne,“ uvedl Svatoš. Podle něj by u přísnější kvalifikace obhajoba mohla tvrdit, že žena nevěděla, že je v produktech nebezpečný kanabinoid.
[clanek:865518]
Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech eviduje od počátku roku kolem deseti případů týkajících se prodeje syntetických kanabinoidů.