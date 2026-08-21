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Ani cukr, ani sůl. Do rajčatového salátu patří 1 věc, kterou Italové přidávají po generace

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Rajčatový salát si u nás udělá skoro každý. Nakrájet, zalít zálivkou, přidat cibuli a je hotovo. Přesto ten, který dostanete na talíř v Itálii, chutná úplně jinak, i když v...
Ani cukr, ani sůl. Do rajčatového salátu patří 1 věc, kterou Italové přidávají po generace

Ani cukr, ani sůl. Do rajčatového salátu patří 1 věc, kterou Italové přidávají po generace

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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