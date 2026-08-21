Ani cukr, ani sůl. Do rajčatového salátu patří 1 věc, kterou Italové přidávají po generace

Rajčatový salát si u nás udělá skoro každý. Nakrájet, zalít zálivkou, přidat cibuli a je hotovo. Přesto ten, který dostanete na talíř v Itálii, chutná úplně jinak, i když v něm najdete míň surovin. Nedělá to žádná tajná směs koření. Celý rozdíl stojí na jedné surovině, kterou spousta Čechů do salátu vůbec nedá.
Češi sáhnou po cukru, Italové po lahvi oleje
Česká klasika bývá jednoduchá. Nakrájená rajčata, kolečka cibule a zálivka, ve které se potká ocet s cukrem. Cukr má srazit kyselost rajčat a dodat tu chuť, kterou většina z nás zná z dětství. Sype ho do salátu dodnes i řada českých kuchařů.
Italové to řeší jinak. Místo cukru a husté zálivky sáhnou po kvalitním extra panenském olivovém oleji. Přesně tahle jedna věc dělá jejich salát italským a přidávají ji do něj po generace. Sůl použijí taky, ale jen decentně. Ve výsledku vede olej.
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Dobrý olivový olej udělá se salátem to, co cukr nikdy nedokáže. Obalí každý kousek rajčete, zaoblí jeho kyselost a roznese chuť po celé míse. Právě proto Italové necítí potřebu kyselost přebíjet cukrem. Poměr mezi olejem a kyselostí rajčat je to, na čem celý salát stojí.
Dobrý olivový olej obalí každý kousek rajčete a zaoblí jeho kyselost, takže cukr salát nepotřebuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Olej navíc roznese po salátu i vůni bylinek, takže se všechny chutě spojí do jednoho celku. Bez něj zůstanou rajčata, cibule a bazalka jen vedle sebe, každé zvlášť.
Klíčové je ale slovo kvalita. Levný rafinovaný olej bez chuti salátu nepomůže. Vyplatí se výrazný, ovocný extra panenský olej, klidně s lehce peprným závěrem. Právě ten dá vyznít přirozené sladkosti zralých rajčat, takže po cukru už sahat nemusíte. Čím jednodušší jídlo, tím víc je na něm poznat každá surovina.
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Ještě než salát olejem zalijete, udělejte jeden krok navíc. Nakrájená rajčata lehce osolte a nechte je pár minut odstát při pokojové teplotě. Z rajčat začne odkapávat vlastní šťáva, a jakmile ji smícháte s olejem, máte na dně mísy zálivku, kterou žádná lahev z obchodu nenahradí. Pár minut ale bohatě stačí. Když salát stojí příliš dlouho, rajčata změknou a začnou se rozpadat.
S tím souvisí i to, kam rajčata patří. Do lednice rozhodně ne. Chlad jim bere vůni i chuť a z masitého plodu udělá vodnatou gumu. Nejlíp chutnají uleželá, voňavá a pokojově teplá. O dobrém salátu se rozhoduje už u výběru rajčat, ne až u zálivky.
Nůž na bazalku zapomeňte
Bylinky umí salát pozvednout, chce to ale cit. Čerstvou bazalku radši natrhejte prsty na menší kousky a nůž nechte ležet. Když ji posekáte kovem, listy zhořknou a přijdou o svou vůni.
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S ostatními dochucovadly to Italové dělají takhle:
sušené oregano přidávejte jen v náznaku, jinak si svou intenzitou podmaní celý salát a ostatní chutě zaniknou; s česnekem Italové šetří, dají ho do salátu jen málo, aby jemné suroviny nepřebil; octa dávají málo nebo vůbec, protože zralá rajčata mají kyselosti dost sama o sobě. Nejlepší kousek přijde nakonec
Na dně mísy zůstane po salátu šťáva z rajčat smíchaná s olejem. Pro Italy je to malý poklad. Namočí do ní kousek křupavého chleba a vytřou talíř dočista. Tenhle zvyk má i své jméno, fare la scarpetta, a v italských rodinách se předává z generace na generaci.
Ze stejného základu vyrostl i slavný salát panzanella, kde se starší chléb natrhá k rajčatům a nechá nasáknout jejich šťávou. A přesně v tom je italská kuchyně dobrá. Vezme rajčata, olej, bazalku a kus chleba a udělá z nich jídlo, které chutná po létě.
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Zdroje: https://memoriediangelina.com/2018/07/07/italian-tomato-salad/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/salat-caprese-jak-vybrat-rajcata-mozzarellu-a-pripravit-ho, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/rajcata-chleba-panzanella-bruschetta-pomodori-freschi-cerstva-rajcata-recepty/, https://www.denik.cz/gastronomie/rajcatovy-salat-recept-sefkuchar.html, https://ilove-italy.cz/insalata-di-pomodoro-rajcatovy-salat/, https://www.italymagazine.com/featured-story/italian-ritual-fare-la-scarpetta