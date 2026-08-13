Jíte popraskaná rajčata? Někdy to může být hazard

Užíváte si léto? Aby ne. Na zahrádce je krásně. Když si navíc člověk může dát nějakou tu zeleninu, není co řešit. Právě dozrávají především rajčata. Takové sladké rajče z vlastní zahrádky nepochybně stojí za to. Mnohá se ale vyznačují tím, že prostě a jednoduše vlivem změn teplot a také poměrně silného slunečního záření praskají. Jíst takováto rajčata mnohdy není ideální. Kdy je tedy lze konzumovat a kdy ne a proč vlastně plody praskají?
Praskání rajčat je vcelku běžné
Je to tak. Důvodů bychom mohli najít hned několik. Problém praskání rajčat ale začíná už u jejich slupky. Ta je poměrně tenounká a pružná. Tím pádem velmi pomalým způsobem vstřebává vodu. Pokud přijdou větší srážky, logicky tak dochází k postupnému bobtnání plodu. Slupka toto nedokáže zastavit, jelikož není stavěná na poměrně rychlé zvětšování hmoty rajčete. Prostě se zvětšení nijak nepřizpůsobí a pak pochopitelně praská.
Ideální je pravidelná kontrola úrody
Samozřejmě. Kontrolovat bychom měli hlavně to, zdali už jsou rajčata pořádně zralá, krásně červená a neměknou.Pořádně měkká rajčata už jsou pak nekonzumovatelná. Jestliže je rajče zralé, musí prakticky ihned ze záhonu.
Tip: Podpořte dozrávání rajčat. Metoda zkušených zahrádkářů pomůže.
Není prasklina jako prasklina
Je to tak, některé plody s prasklinami se mohou bez problém konzumovat. Jiné se naopak pro konzumaci rozhodně nedoporučují. Jak to tedy ve skutečnosti je?
Čerstvých prasklin se není třeba obávat
Přesně tak. Pokud se jedná pouze o jemné bílé či lehce zažloutlé praskliny, není co řešit. Jsou v podstatě čerstvé a za dobu od jejich vzniku se v nich neusadil prach ani žádné plísně a organismy, která by mohly člověku uškodit.
Rajče s čerstvou prasklinou: Foto Radek Štěpán
Starší praskliny s jinou barvou mohou být nepříjemné
Často se v nich totiž drží různé plísně a mikrooganismy. Většinou takovéto praskliny není možné ani vymýt, co ž bývá známkou toho, že je lepší rajče prostě a jednoduše vyhodit.
Rajče se starší zanesenou prasklinou: Foto Radek Štěpán
Zdroje info: Autor
Popraskaná rajčata: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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