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Ruličky od toaletního papíru nevyhazujte, poslouží na zahradě

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Na zahradě často využijeme věci, které by jinak skončily v odpadkovém koši. To je případ i prázdných ruliček od toaletního papíru. Ty lze využít například jako účinnou ochranu proti škůdcům, dále jako květináče při výsevu semen nebo jako nevšední hnojivo. Poradíme vám pár jednoduchých triků, jak tento zdánlivý odpad vhodně využít.
Toaletní papír

Toaletní papír

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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