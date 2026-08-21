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Bezdrátové nabíjení žere více proudu než přes kabel. Výsledky měření wattmetrem mluví jasně

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Wattmetr v zásuvce ukázal při bezdrátovém nabíjení iPhonu 16 zhruba o 2 watty vyšší příkon než při nabíjení kabelem.
Telefon iPhone, bezdrátové nabíjení, stůl

Telefon iPhone, bezdrátové nabíjení, stůl

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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