Bezdrátové nabíjení žere více proudu než přes kabel. Výsledky měření wattmetrem mluví jasně

Položte telefon na podložku, ráno je nabitý. Žádné hledání kabelu, žádné ohýbání konektoru. Jenže tahle pohodlnost má svou cenu, a nejde o pořizovací cenu nabíječky. Jde o elektřinu, kterou bezdrátový přenos spotřebuje navíc oproti klasickému kabelu. Při praktickém testu s iPhonem 16 a 15W magnetickou nabíječkou Baseus jsme wattmetrem zaznamenali příkon zhruba o 2 W vyšší než při nabíjení 20W adaptérem přes kabel. Směr výsledku není překvapivý, sám Apple v oficiální dokumentaci uvádí, že bezdrátové nabíjení může spotřebovat více energie než kabelové. Překvapivé je spíš to, jak málo lidí si to uvědomuje.
Bezdrát tahá ze zásuvky víc
Kabel vede proud přímo z adaptéru do telefonu. Bezdrátová nabíječka musí nejprve převést elektrickou energii na střídavé magnetické pole ve vysílací cívce, přenést ji vzduchovou mezerou a teprve v přijímací cívce telefonu ji znovu převést na elektrickou energii pro baterii. Každý z těchto kroků má vlastní ztráty, které končí jako teplo.
Odborná literatura o bezdrátovém přenosu energie popisuje, že účinnost silně závisí na takzvaném couplingu, tedy na tom, jak přesně jsou cívky vůči sobě zarovnané. Stačí posun o pár milimetrů a ztráty rostou. Proto magnetické systémy jako MagSafe nebo Qi2 fungují lépe než starší Qi podložky bez magnetů: magnety drží telefon přesně nad cívkou, což minimalizuje ztráty způsobené nepřesným umístěním.
Ani kabel ovšem není bezeztrátový. Apple u 20W adaptéru pro iPhone 16 uvádí účinnost 87,81 % při 230 V a spotřebu naprázdno pouhých 0,04 W. Ztráty existují, ale jsou výrazně menší než u indukčního přenosu.
Kolik to stojí v korunách
Dva watty navíc znějí abstraktně. Přepočítejme je do české reality. Při modelu, kdy telefon leží na bezdrátové nabíječce čtyři hodiny denně, činí roční rozdíl oproti kabelu asi 2,92 kWh. Podle aktuálního ceníku ČEZ pro domácnosti se sazbou D02d (6,148 Kč/kWh) vychází roční náklad navíc na zhruba 18 korun.
- Při 3 hodinách denně: asi 13,50 Kč ročně
- Při 4 hodinách denně: asi 18 Kč ročně
- Při 5 hodinách denně: asi 22,40 Kč ročně
Osmnáct korun za rok nikoho nezruinuje. Ale pozor, tohle je jeden telefon. V domácnosti se čtyřmi bezdrátově nabíjenými zařízeními se číslo násobí. A ve firmě s desítkami nabíjecích podložek na stolech už jde o měřitelnou položku.
Číslo z jednoho testu nelze zobecnit na všechno
Dva watty navíc platí pro konkrétní sestavu: iPhone 16, 15W nabíječka Baseus, konkrétní adaptér a konkrétní teplota místnosti. Změňte kteroukoli proměnnou a výsledek se posune. Tlustý kryt zvýší ztráty, protože oddálí cívky. Kovový nebo bateriový kryt může nabíjení zpomalit nebo úplně zablokovat, což potvrzuje Apple i Motorola ve svých návodech.
V českých obchodech dnes najdete 15W Qi2 nabíječky i novější 25W modely s certifikací Qi2.2. Na opačném konci spektra stojí telefony jako HONOR Magic V5 s 50W bezdrátovým nabíjením, tam ovšem výrobce sám uvádí, že maximum platí jen s kompatibilní nabíječkou a reálný výkon se mění podle podmínek. Vyšší jmenovitá wattáž automaticky neznamená vyšší ztráty na každou dodanou watthodinu do baterie. Záleží na kvalitě vazby, teplotním řízení a elektronice na obou stranách.
Kdy vytáhnout kabel a kdy nechat podložku
Bezdrátové nabíjení kupuje pohodlí za horší účinnost a obvykle i vyšší teplotu telefonu. To je kompromis, ne chyba. Klíčové je vědět, kdy který způsob dává smysl.
Kabel je lepší volba, když:
- potřebujete rychlost, iPhone 16 zvládne přes kabel 50 % za zhruba 30 minut
- telefon je už zahřátý, třeba po navigaci v autě
- máte silný nebo kovový kryt, který brání správnému nasazení
- podložka nemá magnety a telefon na ní „klouže“
Bezdrát je v pořádku, když:
- telefon leží v klidu na nočním stolku nebo pracovním stole
- prioritou je pohodlí, ne rychlost
- použijete magnetickou, přesně zarovnanou nabíječku (MagSafe, Qi2)
- kryt je tenký a nekovový
Bezdrátové nabíjení může spotřebovat více energie než kabel, to není otázka názoru, ale důsledek fyziky indukčního přenosu. Na účtence za elektřinu to u jednoho telefonu poznáte stěží. Na teploměru přiloženém k zadní straně telefonu už ano.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman