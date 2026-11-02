Drobky v klávesnici a ovladači: Jak je dostat ven bez poškození

Většina jí u počítače, byť se to nemá. Pak se stane, že máme drobky v klávesnici. Stejně tak usazený prach kolem tlačítek ovladače nebo nečistoty ve škvírách nábytku. Odstranění přitom nemusí znamenat zdlouhavé čištění ani nákup speciálních pomůcek. Stačí vědět, jak na ně, a především se vyhnout postupům, které by mohly poškodit elektroniku nebo povrch vybavení.
Klávesnice a její zákoutí
Než začnete s čištěním klávesnice, odpojte ji od počítače, případně notebook vypněte. U bezdrátové klávesnice ji vypněte a podle možností vyjměte baterie. Zařízení opatrně nakloňte a lehce s ním zatřeste, aby se uvolnily větší drobky. Poté použijte měkký štěteček, kterým nečistoty vymetete z prostoru mezi klávesami.
Na odolnější prach se hodí ruční ofukovací balónek, který používají například fotografové při čištění citlivého vybavení. Proud vzduchu pomůže dostat nečistoty z úzkých mezer bez nutnosti zasouvat dovnitř ostré předměty. Stlačený vzduch ve spreji lze použít podle pokynů výrobce, ale s krátkými dávkami a vhodným odstupem. Vyhněte se vysypávání drobků pomocí prudkých úderů o stůl i používání vysavače s vysokým sacím výkonem. Mohly by se poškodit klávesy nebo citlivé součásti.
Tip: Způsob, jak dokonale vyčistit klávesnici. Je to snadné, zvládne to každý.
Ovladače a drobné mezery
Dálkové ovladače televizorů, herních konzolí i dalších zařízení mají kolem tlačítek úzké spáry, ve kterých se hromadí prach a mastnota. Nejprve vyjměte baterie a povrch očistěte suchým hadříkem z mikrovlákna. Na nečistoty kolem tlačítek použijte měkký suchý štěteček.
Pokud je potřeba odstranit také mastné stopy, navlhčete hadřík jen minimálně a postupujte podle doporučení výrobce. Tekutinu nikdy nestříkejte přímo na ovladač a nenechte ji zatéct do otvorů kolem tlačítek. Pomoci může také suchá vatová tyčinka, kterou opatrně vyčistíte přístupné okraje. Do hlubokých spár však nic násilím nezasouvejte.
Škvíry v nábytku a domácnosti
Drobky často zapadnou mezi sedák a opěradlo pohovky, podél lišt nebo do úzkých mezer mezi nábytkem. Na čalounění se osvědčí vysavač s úzkým nástavcem, ideálně s regulací výkonu. U citlivých povrchů nejprve vyzkoušejte šetrné nastavení na méně viditelném místě.
Na drobné mezery kolem soklů a nábytku lze využít měkký štětec nebo úzký nástavec vysavače. Pokud se nečistoty zachytí v rohu, pomůže také proužek pevnějšího papíru, kterým je opatrně vysunete ven. Nepoužívejte kovové jehly, nože ani jiné ostré nástroje, které mohou poškrábat povrch nebo poškodit kabely.
Foto: Pixabay
Pomůcky bez zbytečných nákladů
Na běžné čištění většinou není potřeba kupovat speciální sadu. Dobře poslouží čistý štěteček s jemnými štětinami, hadřík z mikrovlákna, vatové tyčinky a ruční ofukovací balónek. Lepicí hmota určená k čištění elektroniky může zachytit prach, ale používejte pouze výrobek vhodný pro daný povrch a dodržujte návod. Nevhodná nebo příliš lepivá hmota může zanechat zbytky v mezerách.
Základem je postupovat nasucho, bez zbytečného tlaku a s ohledem na konkrétní materiál. Pravidelné krátké čištění navíc zabrání tomu, aby se drobky a prach postupně hromadily a jejich odstranění bylo stále obtížnější.
Zdroj: autorka, https://gamebot.cz/2024/12/jak-efektivne-odstranit-drobky-z-klavesnice-a-notebooku/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Drobky v klávesnici a ovladači: Jak je dostat ven bez poškození
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