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Drobky v klávesnici a ovladači: Jak je dostat ven bez poškození

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Dennívýzva
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Většina jí u počítače, byť se to nemá. Pak se stane, že máme drobky v klávesnici. Stejně tak usazený prach kolem tlačítek ovladače nebo nečistoty ve škvírách nábytku. Odstranění přitom nemusí znamenat zdlouhavé čištění ani nákup speciálních pomůcek. Stačí vědět, jak na ně, a především se vyhnout postupům, které by mohly poškodit elektroniku nebo povrch vybavení.
klávesnice

klávesnice

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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