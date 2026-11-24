ROZHOVOR. Do roku 2050 může v Praze přibýt téměř 300 tisíc obyvatel – fakticky je to další město zhruba o velikosti Ostravy. Urbanista Jaromír Hainc vysvětluje, kde mají noví Pražané bydlet, proč se nyní staví příliš pomalu a jakou roli mají hrát Metropolitní plán, městské byty a železnice.
Praha potřebuje stavět deset až dvanáct tisíc bytů ročně, nyní zvládá přibližně polovinu. Dlouhodobým cílem je také rozšířit městský bytový fond ze současných třiceti tisíc až ke sto tisícům bytů. Urbanista Jaromír Hainc mluví o růstu metropole, nové výstavbě, parkování i o tom, proč Praha potřebuje hlavně „dobré normální domy“.
Jaromír Hainc je autorizovaný architekt a urbanista, působí na Fakultě architektury ČVUT a v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde pracuje od roku 2012. Je spoluautorem Metropolitního plánu. Rozhovor je písemnou verzí ekonomického podcastu Makromixér, který připravují šéfredaktor HlídacíPes.org Robert Břešťan a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.
Abych parafrázoval známou hlášku z fotbalových odposlechů: A vám se ta Praha jako líbí?
Ano, líbí.
Přesto, co vás při každodenním pohybu po Praze nejvíc rozčiluje jako občana, ne jako představitele IPR?
Možná péče o prostředí. Ve velkoměstě je vztah lidí k místu odtažitější než na venkově, přesto bychom mohli mít lépe opečovávané parky i další veřejná prostranství. V IPR se snažíme mít kvalitní databázi jejich správců. Často je obtížné už jen zjistit právě to, kdo má konkrétní místo na starosti.
Praha pro další statisíce lidí
IPR předpokládá, že Praha do roku 2050 naroste téměř o 300 tisíc obyvatel. To je další město velikosti Ostravy. Co to bude pro metropoli znamenat?
Za dobu, kdy působím v IPR, narostla Praha přibližně o 150 tisíc obyvatel, je to zhruba deset tisíc lidí za rok. Nevím, zda jsme to nějak dramaticky postřehli. Vznikaly tramvajové tratě, přidávaly se autobusové linky a rostla výstavba. Metropolitní plán směřuje velkou budoucí část výstavby na brownfieldy, které často leží uvnitř města poblíž existující infrastruktury a tras metra. Předpokládá se také lepší využití železnice pro vnitroměstskou dopravu. Přírůstek 300 tisíc až 350 tisíc obyvatel je proto reálný a město jej může zvládnout.
Nyní má Praha oficiálně asi 1,4 milionu obyvatel, ale podle dat mobilních operátorů se v ní během dne pohybuje až 1,8 milionu lidí. Přijíždějí za prací, studiem i jako návštěvníci. Město tedy už dnes denně obsluhuje téměř tolik lidí, kolik jich tu má podle prognózy žít. S metropolitním zázemím jde už dnes o více než dva miliony lidí a v budoucnu to mohou být tři miliony. Má to i výhody pro mezinárodní byznys a služby, které by se v menším městě neuživily.
Kolik nových bytů by se muselo každoročně stavět, aby nabídka odpovídala poptávce po bydlení v Praze?
Náš odhad byl kolem deseti tisíc bytů ročně, v lepším případě možná dvanáct tisíc. Trh dnes dokáže postavit přibližně pět až šest tisíc bytů ročně. Zároveň klesá obložnost bytu, tedy průměrný počet lidí v domácnosti, a roste počet metrů na osobu. Demografický růst bude pohánět migrace. Potřebujeme proto školy a služby, ale s přibýváním seniorů také byty a zařízení přizpůsobená jejich potřebám.
Ideálně bychom se v budoucnu mohli dostat přibližně ke sto tisícům bytů vlastněných městem, což by mohlo představovat kolem deseti procent budoucího pražského bytového fondu.
Už se pro to něco dělá?
Praha připravila už zmíněný Metropolitní plán, který stanovuje, kde a v jaké kapacitě se může stavět. Jeho celková kapacita dosahuje až 350 tisíc bytů. Ne všechny plochy jsou okamžitě využitelné a město má jen omezené možnosti, jak soukromé pozemky dostat na trh. Městská Pražská developerská společnost má v přípravě zhruba 14 tisíc městských bytů pro potřebné profese i sociálně slabší obyvatele. Také městský developer ale prochází obdobnými procesy jako soukromý a Praha bude muset řešit financování projektů.
Co je hlavní brzdou výstavby? Pomalé povolování, nedostatek pozemků nebo ještě něco dalšího?
Je to kombinace více faktorů. Pokud projekt připravujete deset let, samo o sobě jej to zdražuje. Po celou dobu musíte držet pozemek nebo práva k němu a financovat tým. Vhodných pozemků je omezené množství, ale developeři zároveň říkají, že zásobu projektů mají, jen příprava trvá příliš dlouho. Dalším faktorem je množství standardů a norem včetně energetických požadavků. Neříkám, že je máme zrušit. Musíme se ale ptát, zda jsou všechny stále nezbytné a zda si na požadovanou úroveň standardu také ekonomicky vyděláme.
Kdybyste mohl změnit věci, které by výstavbu urychlily, co by to bylo?
Už jsme iniciovali aktualizaci norem pro obytné budovy a zařiditelnost bytů. Standardním procesem to trvalo dva roky. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní připravuje širší revizi. Jde třeba o podrobné požadavky na zábradlí, toalety, šatny, uspořádání místností nebo osvětlení. Regulace je pro kvalitu bydlení důležitá, ale musíme se ptát, zda parametry stanovené ve dvacátém století odpovídají potřebám století jednadvacátého. Současně nesmíme ignorovat energetickou efektivitu. U budovy také nerozhoduje jen počáteční investice. Velká část nákladů za celý životní cyklus připadá na provoz a údržbu. Takže špatně nastavené parametry na začátku nás mohou v budoucnu stát mnohem více.
Změna norem tedy znamená jejich změkčení?
Spíše větší flexibilitu. Nemusí být vždy nutné mít mezi toaletou a obytnou místností dvoje dveře nebo předepisovat jediné umístění kuchyně. To je důležité při rekonstrukci starých činžovních domů. Nechtěli jsme požadavky plošně snižovat, ale odstupňovat. Jiný režim může dávat smysl pro standardní byt, jiný pro rodinný dům. Zvláštní pravidla musejí zůstat pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Výhled sto tisíc městských bytů
Nemůže bytový problém řešit rychlejší železnice? Pokud se lidé z Jihlavy, Ústí nad Labem nebo Pardubic dostanou do centra Prahy za třicet či čtyřicet minut, proč by nemohli bydlet mimo hlavní město?
Je to jedna z možností, ale není to jen téma pro Prahu, ale pro stát jako takový. Jde o rozvoj celé republiky a také kvalitu života, kterou chceme. Z Londýna známe lidi, kteří každý den tráví hodinu či hodinu a půl cestou do zaměstnání. Je otázka, zda takový životní styl chceme. Vysokorychlostní tratě ale také uvolní kapacitu konvenčních tratí pro příměstskou dopravu. Ta dnes v pražském regionu naráží na limity a další vlaky často není kam přidat. Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jsme zpracovali studii pražské metropolitní oblasti. Rozvojový potenciál mají Beroun, Kladno, Nymburk, Poděbrady a další města s existující vybaveností. Důležité je napojení na kvalitní kolejovou dopravu, které může snížit závislost na autech.
Vysoké ceny bydlení vytlačují část lidí z Prahy. Sledujete, zda se nemění sociální skladba města a nevznikají segregované lokality?
Kolegové připravili analýzu segregace bydlení. Sledovali jsme koncentraci lidí s nižšími příjmy i nadprůměrně příjmových domácností a riziko uzavřených komunit. Výsledek je zatím dobrý: výrazně segregovaných míst mnoho není. Někde se ale objevují problematické tendence.
Metropolitní plán stanovuje výškové hladiny a rozmezí podlažnosti. U výškových dominant pracuje s limitem sto metrů.
Pomohlo by více městských nájemních bytů třeba pro učitele, policisty a další potřebné profese s běžnými příjmy?
Částečně ano. Ve Vídni podle tamních kolegů získává město u části developmentu podíl pozemků, na kterých staví. V Německu se u některých projektů požadoval podíl dostupných bytů s regulovaným nájemným. U nás se dostupné nájemné často vymezuje zhruba dvacetiprocentním snížením proti tržně obvyklému nájmu v lokalitě.
Dlouhodobým výhledem Prahy a Pražské developerské společnosti je postupně vybudovat přibližně 70 tisíc až 80 tisíc nových městských bytů. Rozšířily by dnešní fond zhruba třiceti tisíc bytů. Ideálně bychom se v budoucnu mohli dostat přibližně ke sto tisícům bytů vlastněných městem, což by mohlo představovat kolem deseti procent budoucího pražského bytového fondu. Všechno ale nemusí zajistit město. Zapojit se může stát, veřejné instituce i firmy prostřednictvím zaměstnaneckého bydlení. Otázkou je také budoucnost družstevního bydlení.
V Česku převažuje vlastnické bydlení. Má to i pozitivní stránky?
Jsme konzervativní, neradi se stěhujeme a nemovitost nevnímáme jen jako finanční aktivum. Přibližně osmdesátiprocentní podíl vlastnického bydlení může přinášet stabilitu. Když člověk přijde o práci, má alespoň kde bydlet. V nájmu musí hned řešit i střechu nad hlavou. Vlastnictví ale může posilovat odpor vůči změnám v okolí a fenomén NIMBY (akronym z anglického slovního spojení „Not In My Back Yard“, v překladu „ne na mém dvorku“, pozn. red.).
Jak poznáte, zda obyvatelé při onom NIMBY přístupu odmítají výstavbu v zájmu kvality místa, nebo z obavy o vlastní komfort a hodnotu nemovitosti?
Někdy je odpor oprávněný. V Praze jsme ale často čelili NIMBY efektu namířenému téměř proti jakékoli výstavbě, i když byl projekt připraven s důkladnou participací. Pozitivním příkladem je Smíchov City, kde participace proběhla i s okolními obyvateli a proti výsledku se pak v řízení nikdo neodvolal.
Novou výstavbu často automaticky vnímáme jako zhoršení. Roli hraje zkušenost z devadesátých let, kdy některé projekty nebyly kvalitní. To vytváří nedůvěru. Praha se dnes snaží investory kultivovat. Pokud lidé uvěří, že vznikne kvalitní prostředí, mohou výstavbu snáze přijmout.
Kde může město růst do výšky
Co Metropolitní plán umožní, co podle dosavadního plánu možné nebylo?
Na většině ploch obytného města bude možné kombinovat bydlení, práci, služby, školu, drobnou výrobu i rekreaci bez změny plánu. Vytváříme tím město krátkých vzdáleností, takzvané patnáctiminutové město, kde má člověk běžné potřeby dostupné poblíž bydliště. Druhou změnou je výšková regulace. Ve stabilizovaných územích je konzervativní: lokalita se má dotvářet obdobně a nepřekračovat danou výšku. Obyvatel tak nemá být překvapen stavbou, se kterou nemohl při pořízení bytu počítat.
Znamená to, že plán zahušťování spíše omezuje?
Záleží na místě. Vedle stabilizovaných ploch máme jasně vyznačená transformační a rozvojová území. Tam se počítá se změnou struktury i využití a s vyšší hustotou zástavby. Právě tam jsou navrženy také výškové stavby. V návrhu pro společné projednání v roce 2018 jsme navrhovali o něco vyšší kapacity hlavně ve vnitřních částech Prahy. Po jednáních s památkovou péčí a dalšími aktéry se některé výškové hladiny snížily a část kapacit se přesunula více k okraji města.
Praha má velmi kvalitní veřejnou dopravu, která obsluhuje nadprůměrný podíl obyvatel ve srovnání s řadou západoevropských metropolí. To je důvod přemýšlet o používání aut a prostoru, který jim přidělujeme.
Jak vysoká tedy může být nejvyšší nová stavba v Praze?
Dosavadní plán měl jednoduchou výškovou regulaci: ve vnitřním městě zakazoval budovy vyšší než čtyřicet metrů, zatímco jinde bylo možné teoreticky postavit téměř cokoli. Metropolitní plán stanovuje výškové hladiny a rozmezí podlažnosti. U výškových dominant pracuje s limitem sto metrů. Hranice souvisí i s terénem: výškový rozdíl mezi Vltavou a některými svahy v Trojské kotlině či na jihu Prahy je kolem sta metrů. Kapacity, které lze do této výšky umístit, jsou zatím dostatečné.
Auta ve veřejném prostoru
Má vlastník automobilu legitimní nárok na parkovací místo ve veřejném prostoru poblíž bydliště?
Náměstí nebo náves historicky sloužily všem. Lidé nechávali vozy a koně na vlastních pozemcích nebo místech k tomu určených. Až ve dvacátém století jsme si zvykli používat značnou část veřejného prostoru jako parkoviště. Veřejná prostranství ale patří všem. Město navíc čelí oteplování a potřebě zadržovat vodu. Na místě auta může být strom, širší chodník, předzahrádka nebo jiná aktivita. Neznamená to, že auta náhle zmizí nebo se všude zakáže parkování. Změna musí být postupná.
Kde tedy mají lidé auta parkovat?
Západoevropská města budovala podzemní parkoviště v centrech a parkovací domy na okrajích. My jsme to ve druhé polovině dvacátého století nedělali a pak řešili jiné problémy. Dnes je podzemní parkování mimořádně drahé a zatěžuje bytové i další projekty. Jednou z cest jsou nadzemní parkovací domy v nových čtvrtích. Mohou být navrženy tak, aby se daly přestavět, pokud počet aut klesne. Uvolní se veřejný prostor a development nebude tolik zatížen náklady na podzemní garáže.
Praha má velmi kvalitní veřejnou dopravu, která obsluhuje nadprůměrný podíl obyvatel ve srovnání s řadou západoevropských metropolí. To je důvod přemýšlet o používání aut a prostoru, který jim přidělujeme. Spolu s Varšavou patříme k metropolím, kde počet aut na obyvatele stále roste, zatímco v řadě západoevropských měst klesá. Svou roli zřejmě hraje kultura i auto jako statusový symbol.
Která pražská stavba z posledních deseti či dvaceti let se vám jako architektovi líbí nejvíc?
První část Smíchov City, bloky u Na Knížecí a Nádražní ulice. Nejsou to mimořádné solitéry, které na sebe za každou cenu upozorňují. Jsou to dobré, normální domy, které společně vytvářejí město. To je pro Prahu typické: množství krásných běžných domů tvoří pozadí, na němž mohou vyniknout významné dominanty. Pokud budeme stavět kvalitní domy, které nebudou za každou cenu extravagantní, zůstane prostor i pro skutečně výjimečné stavby.