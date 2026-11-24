ROZHOVOR. Evropa dlouho věřila, že její model demokracie, prosperity a otevřenosti může být inspirací pro celý svět. Po pádu železné opony si užívala pocit historického vítězství, globalizace a bezpečí pod americkým ochranným deštníkem. Jenže svět se mezitím změnil.
Nové mocnosti převzaly iniciativu, Rusko rozpoutalo válku a Spojené státy přestávají být spolehlivým spojencem. Politolog Jacques Rupnik v debatě s Petrem Fischerem vysvětluje, proč se Evropa probouzí až ve chvíli, kdy její někdejší jistoty přestávají platit.
Text publikujeme na základě spolupráce s nezávislým týdeníkem Přítomnost.
Jde o záznamu debaty s politologem Jacquesem Rupnikem, kterou na Večírku Přítomnosti moderoval šéfredaktor Přítomnosti Petr Fischer.
Petr Fischer: O Evropě se dnes mluví hodně povrchním způsobem, víceméně vždycky v negativním naladění. Evropa jako někdo, kdo nám způsobil nějaké utrpení nebo kdo nás neustále něčím trápí. Název tvé knihy Probuzení Evropy: Krize demokracie, civilizace, identity je proto zajímavý. Já jsem naši dnešní debatu rámoval jako „Únos Evropy 2.0“. Jako kdyby Evropa někam mizela, jako kdyby nám ji někdo unášel a my vlastně nevěděli kam. Ty ale mluvíš o probouzení. Všechno jsou to metafory, kterými se snažíme popsat, co právě žijeme, co se s Evropou děje.
To probuzení je zajímavé zrovna dnes, protože když jsem se ráno podíval na výsledky voleb ve Spojených státech, měl jsem pocit, jako kdyby se Evropa najednou probouzela o něco radostněji. Myslíš si, že to, co se přes noc odehrálo v Americe, může nějak pomoci probuzení Evropy v tom smyslu, jak o něm píšeš ve své knize? Může to být pro Evropu impulzem, povzbuzením?
Jacques Rupnik: To probuzení podle mě nesouvisí se včerejšími volbami, ale se samotným nástupem Trumpa. Evropa žije v globalizovaném světě a naše důležitost se scvrkává. My jsme kdysi dobývali svět! Evropa světu vládla, a ještě do roku 1989 jsme si mysleli, že jsme jeho středem. Do té doby se v Evropě odehrávala studená válka, Evropa byla rozdělena mezi dvě mocnosti, které stály proti sobě. Tady se všechno odehrávalo, tady jsme nakonec zvítězili. A tehdy jsme si možná mysleli: Kdoví, třeba budeme modelem pro zbytek světa! Náš evropský model spolupráce, založený na vzájemné závislosti a budování mírového systému, může být inspirací třeba pro Latinskou Ameriku, pro Mercosur. To byla poslední chvíle, kdy jsme si ještě mysleli, jak jsme důležití a zajímaví pro zbytek světa.
Během posledních třiceti let se to ale obrátilo. Když se podíváte na dnešní svět, máte dva hlavní hráče, Ameriku a Čínu, a třetího, který by ještě chtěl být velkým hráčem. A pak máte BRICS, globální Jih, který se vůči Evropě staví spíše nepříznivě. Rozhodně ji nepovažuje za nějaký model. Jsme tedy v opačné situaci než po roce 1989. Scvrkáváme se. Náš podíl na světovém HDP klesá, demografie se vyvíjí nepříznivě, v nových technologiích zaostáváme.
Proto říkám, že evropské probuzení přišlo v důsledku dvou vnějších okolností. Nebyl to žádný vnitřní impulz, že bychom se najednou podívali do zrcadla a řekli si: Tohle musíme změnit! Ne. Najednou tady byla nová situace. Putin a jeho válka na Ukrajině, tedy ohrožení z východu. A nástup Trumpa, který otevřeně řekl: Já potřebuji Grónsko. Dánská premiérka mu na to odpověděla: Ale to je součást Dánska a my patříme do Evropské unie. Takže nejen Kanada, Trump potřeboval i Grónsko. V tomto kontextu Evropané najednou zjistili, že jejich dlouholetý spojenec už vlastně nechce hrát roli, na kterou byli zvyklí. Probudil nás tedy pocit ohrožení zvenčí.
Petr Fischer: Co se ale stalo, že jsme takhle usnuli na vavřínech? Na pocitu vlastní velikosti, kterou přece nemůže nikdo ve světě přehlédnout, na představě, že jsme nějakou avantgardou humanity, že jsme pro svět vzorem? Jak jsme upadli do tohohle podivného, tlumeného spánku, ze kterého nás musely probudit až vnější síly, abychom se vůbec začali zabývat tím, co dnes na mapě světa znamenáme?
Jacques Rupnik: Jednak jsme asi byli příliš spokojení sami se sebou. Měli jsme pocit, že Evropa má svůj projekt, že se sjednocuje rozšířením na východ. To byl velký projekt, který před dvaceti lety konečně uspěl. Evropská unie se měla stát tím velkým evropským projektem. A mezitím jsme přehlédli, co se dělo jinde! To je do značné míry selhání elit.
Pak je tu ale ještě jedna věc. Jakýsi civilizační i politický cyklus se vyčerpal. Uvedu příklad z knihy amerického filozofa Michaela Walzera The Paradox of Liberation (2015), který se Evropou vůbec nezabývá. Srovnává Indii, Alžírsko a Izrael. Ve všech třech případech ukazuje modernizační projekt vedený pokrokovou, sekularizovanou elitou. Byl to cyklus, který souvisel také s nadějí na demokratizaci, jež se po roce 1989 stala velkým tématem. A tento cyklus se podle Walzera po přibližně pětadvaceti letech vyčerpal. V Indii, Alžírsku i Izraeli nastoupily národovecké, konzervativní elity, které původní očekávání nenaplnily nebo posunuly kyvadlo opačným směrem.
Kdyby ovšem šlo jen o tyto tři země! Jenže ne, je to globální cyklus. Viděli jsme to v Americe, vidíme to jinde a teď také v Evropě. Možná se vyčerpal cyklus, s nímž mnozí spojovali rok 1989. Očekávali jsme, že teď přijde evropská chvíle. Místo toho přišla globalizace. A ta nebyla ve prospěch Evropy. V této soutěži nás marginalizovala, zatímco nastoupily nové mocnosti. Podívejte se, jak se probudila Čína!
My se z toho teprve probíráme, jenomže ve chvíli, kdy je politická konstelace v Evropě úplně jiná. Máme válku na Ukrajině a geopolitické těžiště Evropy se posouvá na východ. Politické a ekonomické mocenské těžiště ale zůstává v západní Evropě. A politická orientace jednotlivých zemí Evropské unie se posouvá doprava. Někdy hodně doprava.
To není příznivá konstelace pro novou definici evropského projektu! Zvenčí jsme nuceni se probudit, ale podívejte se na tu situaci: geopolitika jde na východ, mocenská základna zůstává na západě a politika se posouvá doprava, tedy nikoli proevropským směrem. Jsou to suverenisté, jakých známe řadu i tady. Je to tedy probuzení, ale s velice nejasnými šancemi na úspěch.
Globalizace: Objevili jsme svět a svět objevil nás
Petr Fischer: Já bych úplně nesouhlasil s tím, že globalizace Evropě neprospěla. Naopak, zpočátku se zdálo, že jí prospívá velice výrazně. Třeba v Německu se heslo Wandel durch Handel, tedy proměna světa prostřednictvím obchodu, drželo určitě celá devadesátá léta, možná až do covidu. Do té doby jsme měli pocit, že z globalizace velmi intenzivně žijeme, že podporuje nejen evropskou ekonomiku, ale také naše postavení ve světě.
Znám to i z osobní zkušenosti. To snadné cestování, otevřenost světa, kterou jsme si užívali celých pětadvacet let po roce 1989. Najednou jsme mohli poznávat planetu tím, že jsme skutečně byli na místech, kam jsme dřív nemohli. To se přece nedá od proměny Evropy a od přínosu globalizace úplně oddělit. Pak přišel antiglobalizační odliv, ale mám pocit, že skutečný zlom nastal až s covidem, s přerušením dodavatelských řetězců. Najednou jsme zjistili, jak křehký celý ten systém vlastně je.
Jacques Rupnik: To je velké téma. Nejenže se Evropanům otevřel svět, ale Evropa se také otevřela okolnímu světu. A to už je velice ožehavá otázka. Okolní svět se totiž přišel podívat do Evropy, abych tak řekl. Ale to je one-way ticket! To nejsou turisté. To jsou lidé, kteří přišli a zůstali.
Od roku 1989 přicházely do Evropy každý rok asi dva miliony neevropanů. To je dost. Pokud jde o Francii, za posledních patnáct let to bylo, myslím, půl milionu neevropanů ročně. A to už je opravdu hodně. Samozřejmě že přicházejí do Evropy, protože nabízíme něco zajímavého. Jsme svobodné země, máme tu mír a nabízíme sociální stát. Máme pečovatelský stát. I cizinci, kteří ve Francii nemají legální pobyt, mohou za určitých podmínek získat přístup ke zdravotní péči hrazené státem.
Evropa se tedy otevřela. My jsme cestovali, bylo to bezvadné, objevovali jsme svět. Jenomže ten svět objevil také nás. A už je tady. Teď jsme tak trochu obětí vlastního úspěchu. A to má politické dopady v našich zemích.
Petr Fischer: Jsme tedy obětí vlastního úspěchu a možná také vlastní otevřenosti? Ale dalo se to vůbec udělat jinak? Bylo možné po pádu všech zdí a bariér říct: Buďme opatrní?
Jacques Rupnik: Je sporné, jestli jsme to udělali příliš rychle, zbrkle, a jestli to vůbec šlo jinak. Zpětně na to žádný návod nemáme. Každopádně jsme to podcenili. A podcenili jsme to také z dobrých důvodů! Protože jsme přesvědčeni, že naše otevřenost je pozitivní vlastnost. Že se společnosti mění přílivem lidí odjinud. O tom je celý diskurz o přínosu a obohacení. Diskurz o multikulturalismu je nesmírně bohatý.
Mimochodem, tohle platí pro západní Evropu. Pro střední a východní Evropu to vůbec neplatí. Ta totiž především sama cestovala po Evropě a její obyvatelé odcházeli za prací na Západ. Během deseti let se odstěhovalo dvacet až pětadvacet procent Bulharů a Rumunů. Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie v roce 2013 a během následujícího desetiletí přišlo téměř o deset procent obyvatelstva. Zhruba pět milionů východních Němců odešlo na západ. Poláci chodili pracovat do Anglie a mezitím do Polska přicházeli za prací Ukrajinci.
Tehdy jsme si mysleli, že to je součást globalizace, součást naší otevřenosti a že to zvládáme. A existovaly dobré důvody, proč jsme si to mohli myslet. Jsme liberální společnosti, jsme bohaté společnosti, a tudíž si můžeme dovolit sociální stát. Nemáme žádné vážné ohrožení, takže už ani nemusíme zbrojit. Já proti tomu nejsem. Sám o sobě říkám, že politicky jsem liberál, ekonomicky sociální demokrat a kulturně konzervativec.
V západní Evropě navíc platilo ještě něco jiného. Ti, kdo přicházeli, často pocházeli z našich bývalých kolonií. Existoval tedy i pocit, že tohle je součást naší vlastní historie. My jsme šli kdysi tam, oni teď přicházejí k nám. Tak jakým právem bychom je vyháněli?
Ale znovu: tohle všechno platí pro západní Evropu. Pro střední a východní Evropu to neplatí vůbec! Ta nebyla koloniální říší, nikam takto neexpandovala, a proto ani nemá pocit postkoloniální viny. A za druhé, během studené války nikdo nemohl ven, ale také nikdo nemohl dovnitř. Ty společnosti proto vypadaly úplně jinak!
V tomto smyslu stále existují dvě Evropy – východní a západní. Nedávno jsem napsal dlouhou esej o tom, zda ještě existuje dělítko mezi Východem a Západem. Píšu tam o konvergenci obou částí Evropy, ekonomické i v mnoha dalších ohledech. Jenomže některé podstatné rozdíly zůstávají. A tohle je jeden z nich.
Petr Fischer: Zatímco do západní Evropy přicházeli černoši, k nám přišli Ukrajinci. A stal se z toho podobný problém. Přitom jsou nám kulturně bližší než třeba lidé, kteří přicházejí z Afriky do Francie.
Jacques Rupnik: Jak může být příchod Ukrajinců k vám problém? Když se zeptáte představitelů podnikatelů, řeknou vám, že stavebnictví v této zemi by bez Ukrajinců vůbec nemohlo fungovat! Je to příliv, který probíhal postupně. Ukrajinci už tady byli a válka přinesla další velkou vlnu. Dneska je jich tu skoro půl milionu.
Nepředstavuje to velký problém, protože se nejen ekonomicky a společensky integrují, ale také nepožadují nějaký odlišný kulturní status uvnitř společnosti. A to je jiná situace než na Západě. Není to výtka, je to konstatování rozdílu. Naproti tomu třeba obyvatel Senegalu přichází do západní Evropy z úplně jiného kontinentu, z jiné civilizace, z jiného náboženského prostředí. A ani to samozřejmě neznamená, že by se nemohl integrovat! Jenomže dnes zjišťujeme, že integrace je stále náročnější, že se někteří příchozí integrují čím dál méně a vytvářejí odlišné komunity uvnitř západních společností.
Někteří v tom dlouho neviděli žádný problém. Britové nebo Holanďané považovali liberální multikulturalismus za naprosto přijatelné řešení. Jsou tu různé communities a každá komunita si se státem vyjedná nějaký vztah. To je ovšem odlišné od francouzského modelu sekularizovaného státu. Ve Francii nejde o zákaz náboženství nebo jeho omezování. Jde jen o to, že když jste učitelem nebo vykonáváte veřejnou funkci, nevystupujete v náboženském oděvu. To je něco jiného.
Liberálové si dlouho mysleli, že mají ten správný návod. A pak zjistili, že mají problém a že už ho nezvládají. A myslí si snad Francouzi, že to zvládají? Nezvládají. Máme tedy dva odlišné, vlastně opačné návody, jak tento problém řešit. A když dnes uděláme bilanci, řekl bych, že ani jeden z nich neuspěl.
Petr Fischer: Princip laicizace, tedy sekularizace veřejného prostoru a občanské společnosti, je přece jedním ze základů moderní Evropy. A teď se divíme, že nám do něj všichni nezapadají, přestože jsme si mysleli, že jde o univerzalistický princip. Jako bychom najednou dojížděli na vlastní pravidla. Ta se realizují, ale my jsme z toho v šoku.
Jacques Rupnik: Ano. A souvisí to s křesťanstvím, s naším křesťanským dědictvím. Máme univerzální myšlenku, o kterou se podělíme s celým světem. Případně pošleme misionáře do odlehlých koutů Afriky. A pak zjistíme, že ta univerzální myšlenka není tak univerzální pro všechny! Zejména ne pro ty nově příchozí.
Konec evropských bezpečnostních iluzí
Petr Fischer: Takové probuzení svého druhu…
Jacques Rupnik: Ano, je to šok jiného druhu. Ten první šok, to první probuzení, jsem ale chápal jako pozitivní věc. Pokud jde o bezpečnost, mysleli jsme si, že když máme NATO a Spojené státy, nemusíme se ve střední Evropě vlastně o nic starat. Šli jsme přece po boku George Bushe bojovat do Iráku. Ale proč jsme tam šli? Abychom si pojistili americkou bezpečnostní záruku! Nejenže jsme si mysleli, že Amerika je neomylná, ale chtěli jsme si tím také zajistit její ochranu. A Rusko tehdy nebylo hrozbou.
Dnes zjišťujeme, že naše premisy byly falešné. A když říkám „naše“, myslím tím Evropany obecně. Mysleli jsme si, že čím víc budeme obchodovat, tím víc se sblížíme. Nevadilo nám, že budeme závislí na ruském plynu a ropě. Věřili jsme, že se Rusové tím obchodem jaksi kultivují. Ostatně Putin se jako agent KGB kultivoval ve východním Německu…
Věřili jsme, že nemusíme zbrojit, protože naši bezpečnost zaručují Američané. Jediné, co po nás chtěli, bylo, abychom nakupovali americká letadla a americké zbraně. Dobře, bude to. Francouzi mají smůlu, protože pořád mluví o tom, že bychom měli budovat evropskou obranu a tak dále. Ale ať si mluví. My nakupujeme v Americe. A dodnes velká část evropských nákupů vojenské techniky směřuje do Ameriky. Takže jsme se spletli. A hlavně Němci se spletli. Jak ohledně Ruska, tak ohledně Ameriky.