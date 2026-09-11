Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu

Nová sezóna čítá jedenáct epizod a plynule navazuje na předešlé události, v nichž se protiteroristická jednotka vyrovnávala s těžkými osobními ztrátami. Hlavní hrdina Doron Kavillio v podání Liora Raza a jeho tým se ocitají v dosud nejtemnější fázi. Po čtyřech řadách, během nichž se Doron a jeho kolegové zapletli s Hamásem, Islámským státem i dalšími protivníky a jejich mise je zavedly od Západního břehu přes Belgii až do Libanonu, se seriál vrací k nejzásadnější události současného Izraele. Pátá řada se odehrává po útoku ze 7. října 2023 a původně připravený příběh byl po této události kompletně přepsán, aby lépe reflektoval hluboká traumata a syrovou realitu blízkovýchodního dění.
Doron se tentokrát potýká s traumatem a následky zmíněných skutečných událostí, zatímco jeho bývalý kolega Eli se vydává se svým beduínským přítelem Salemem do Marseille po stopě bojovníka Hamásu, který během útoku zabil Salemova syna. Do příběhu tak vstupuje motiv tha'r, tedy krevní msta, a právě snaha pomstít vlastní mrtvé znovu vtáhne Dorona do akce. Tvůrci Lior Raz a Avi Issacharoff uvedli, že po 7. říjnu museli sezonu kompletně překopat a že při psaní vycházeli z vlastního traumatu.
Když se realita protne s fikcí
Realita totiž během podzimu roku 2023 předehnala i tu nejakčnější fikci. Sám představitel hlavní role Lior Raz, který má za sebou reálnou vojenskou minulost u speciálních sil, se tehdy osobně zapojil do záchranné mise. Spolu s Issacharoffem vyrazil do ostřelovaného města Sderot na jihu Izraele, kde se jako dobrovolníci organizace Brothers in Arms podíleli na evakuaci dvou rodin z ostřelované oblasti. A to je pro samotný seriál velmi zásadní faktor, který Faudu (výraz v překladu znamená chaos a slouží v reálném protiteroristickém prostředí jako tajný kód) posouvá blíž k dokumentárnímu realismu.
Další výrazný skok aktuální řady tím pádem spočívá v nevyhnutelných produkčních změnách. Štáb musel vzhledem k bezpečnostní situaci na Blízkém východě část natáčení přesunout do náhradních evropských lokací, což vyžadovalo značné úpravy v architektuře scény i vizuálním pojetí. V obsazení nechybí stálice jako Itzik Cohen v roli kapitána Ayuba, Doron Ben-David nebo Lucy Ayoub. Režie se opět ujal Omri Givon a struktura scénáře se tentokrát opírá o významný flashback. Úvodní epizody přímo rekapitulují události kolem říjnových útoků, načež se vyprávění stáčí k linii posunuté o dva roky do budoucnosti. Sledovat tak můžeme jednotku zápasící jak s vnějšími hrozbami, tak s vnitřním rozkladem vlastních řad. Fauda tak znovu strhne diváky vyhledávající nekompromisní napětí, realistickou akční dramaturgii a komplexní politické pozadí bez černobílého vidění. Všech 11 nových epizod je již dostupných na Netflixu.
Zdroje: Netflix, Times of Israel