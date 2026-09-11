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Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu

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Netflix má nový hit, o kterém se mluví. Pátá řada izraelského thrilleru Fauda přistála na platformě kompletní, se všemi jedenácti epizodami najednou, a diváci ji podle prvních reakcí hltají jedním dechem. Doron Kavillio a jeho tým se ocitají v nejtemnější kapitole celého seriálu, protože tvůrci po útoku ze 7. října 2023 zahodili hotový scénář a napsali sezónu znovu od začátku.
Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu

Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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