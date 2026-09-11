Maliny potřebují draslík víc než dusík, ale většina zahrádkářů jim dává přesný opak. Proto plody zůstávají malé a kyselé

Kdo pěstuje maliny a hnojí je stejnou směsí jako trávník nebo rajčata, pravděpodobně dělá dvě zásadní chyby najednou. Zaprvé volí přípravek s příliš vysokým podílem dusíku na úkor draslíku. Zadruhé ho zarývá do záhonu motykou nebo rýčem, čímž seřezává jemné kořeny soustředěné těsně pod povrchem. Obojí jde přitom napravit jedním nákupem a změnou návyku. Stačí přejít na specializované hnojivo pro drobné ovoce a přestat ho zapracovávat do hloubky.
Proč draslík rozhoduje o chuti malin víc než dusík
Sklizní jedné tuny čerstvých malin se z půdy odnáší téměř srovnatelné množství draslíku a dusíku, zhruba 1,4 kg draslíku a 1,6 kg dusíku. Jenže draslík plní v plodech jinou roli: ovlivňuje koncentraci cukrů, aroma i skladovatelnost bobulí. Právě proto specializované přípravky pro bobuloviny posouvají poměr NPK směrem, kde draslík převyšuje dusík, typicky 7-3-10 nebo 6-4-10.
Univerzální zahradní směsi fungují obráceně. Registrace
ÚKZÚZ ukazuje kontrast názorně: přípravek FLORIA pro jahody a drobné ovoce nese poměr 4,8-3,2-8, zatímco univerzální FLORIA Multicote startuje na 18-6-12. Trojnásobek dusíku oproti draslíku. Pro trávník výborné, pro maliník katastrofální.
A pak je tu rohovina, oblíbený organický doplněk se 14 % čistého dusíku. Jako zdroj pomalu uvolňovaného N má své místo, ale sama o sobě draslíkový deficit nevyrovná. Kdo sype k malinám rohovinu jako hlavní hnojivo, posiluje přesně tu složku výživy, kterou keře potřebují nejméně.
Co přebytek dusíku provádí s pruty i plody maliníku
Nadměrný přísun dusíku spouští u malin řetězovou reakci, která začíná v prýtech a končí na talíři. Odborná přehledová studie Bernadine Strik z
Oregon State University dokumentuje, že přehnojené rostliny produkují abnormálně dlouhé internodie, vzdálenosti mezi uzly na prutu se protahují, keř roste do výšky, ale tvoří méně plodonosných uzlů. Výsledkem jsou tenké, labilní výhony, které se pod vahou bobulí ohýbají k zemi.
Na plodech je dopad ještě výraznější. U červených malin vědci zaznamenali pokles rozpustných sušin, tedy právě těch látek, které dávají malině sladkost a plnost chuti. Bobule působí vodnatěji, chuťově řidčeji. Kdo si stěžuje, že jeho maliny postrádají „tu správnou“ intenzitu, možná nehledá problém na správném místě: příčinou nemusí být odrůda ani počasí, ale pytel hnojiva ve sklepě.
Varovný signál na keři poznáte snadno: příliš vysoké, štíhlé pruty s nápadně dlouhými mezerami mezi listy. Takový porost vypadá bujně a zdravě, ale plodí slabě.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Mělké kořeny malin: proč motyku raději odložit
Kořenový systém maliníku obecného patří k nejcitlivějším. Výzkum evidovaný v databázi
AGRIS/FAO prokázal, že v řadě půdních typů se kořeny koncentrují v horních 0 až 15 centimetrech. Patnáct centimetrů, to je hloubka, kam běžně zajede motyka při odplevelování, natož rýč při zapravování hnojiva.
V témže pokusu hlubší kultivace zasahující do vrstvy 0 až 30 cm vedla k výraznému poškození kořenového systému. Rostliny reagovaly útlumem růstu i poklesem produktivity. Přesné procento ztráty úrody se v dostupné literatuře nepodařilo dohledat, ale mechanismus je jednoznačný: seřezané jemné kořeny znamenají horší příjem vody i živin v období, kdy keř nejvíc potřebuje obojí, tedy při nalévání plodů.
Správný postup vypadá jinak: granule rovnoměrně rozsypat po povrchu v řádku, maximálně lehce vmísit do svrchní vrstvy prsty nebo hráběmi a důkladně zalít. Voda odvede živiny ke kořenům spolehlivěji než rýč.
Která hnojiva z českých obchodů mají správný poměr pro bobuloviny
Na českém trhu existuje několik přípravků, které respektují vyšší potřebu draslíku u drobného ovoce. Porovnání nejdostupnějších variant ukazuje rozdíly přehledně:
Přípravek NPK Forma Orientační dávka TRUMF pro drobné ovoce 6-4-10 granulát dle etikety Hortus pro jahody a drobné ovoce 4-6-7 kapalina 30 ml / 3 l vody Neudorff Azet BeerenobstDünger 7-3-10 organický granulát 100–125 g/m² FLORIA pro jahody a drobné ovoce 4,8-3,2-8 granulát 10–30 g k rostlině
Pro srovnání: univerzální FLORIA Multicote s poměrem 18-6-12 dodává trojnásobek dusíku oproti draslíku. Rohovina s 14 % N neobsahuje prakticky žádný draslík.
Granulované přípravky s depotním účinkem (Neudorff deklaruje až 100 dní) tvoří základ celosezónní výživy. Tekutý Hortus funguje spíš jako rychlá korekce v průběhu léta, účinkuje promptně, ale krátce, a vyžaduje týdenní opakování.
Kdy přihnojit a jak poznat, že malinám draslík opravdu chybí
Optimální termíny vycházejí z vegetačního cyklu maliníku. První dávku má smysl aplikovat týden před rašením nových výhonů, v českých nížinách obvykle koncem března až začátkem dubna. Druhou přibližně měsíc před první sklizní, tedy koncem května nebo začátkem června. V chladnějších polohách se obě okna posouvají o dva až tři týdny. Organické granulované přípravky je vhodné rozsypat ještě o měsíc dřív, protože uvolňují živiny pomaleji.
U remontantních odrůd, které plodí na letošních výhonech až do podzimu, doporučují odborné materiály přidat ještě třetí menší dávku při nástupu kvetení. Výživové okno je delší, ale zásada zůstává stejná: draslík nad dusíkem, povrchová aplikace, žádné zarývání.
Jak poznat deficit draslíku vizuálně? Typickým příznakem bývá odumírání okrajů starších listů, tmavnutí čepele a poškození řapíků. Jenže podobné symptomy mohou signalizovat i jiné stresy, sucho, houbové choroby, nedostatek hořčíku. Spolehlivější cestu nabízí laboratorní rozbor:
AGRO CS provádí analýzy listů, plodů i půdy. U malin se listy z plodících výhonů odebírají začátkem srpna, z neplodících koncem srpna nebo počátkem září. Výsledky pak poslouží k přesnému doladění podzimního nebo předjarního hnojení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák