Trenér Fenerbahce rezignoval na tiskovce po Lize mistrů, vlastní hráči o tom nevěděli. Prezident klubu to odmítl

Co přesně Kartal řekl a proč zrovna teď
Pozápasová tisková konference 10. září 2026 trvala jen pár minut. Kartal podle turecké agentury DHA nejprve pochválil výkon mužstva proti Římu, pak přešel k osobnímu prohlášení: rezignuje s tím, že chce „uvolnit cestu“ hráčům i budoucímu trenérovi. Otázky nepřijal. Vstal a odešel.
Způsob oznámení byl sám o sobě mimořádný. Standardní postup v evropském fotbale, a zvlášť u tureckých akciových klubů, které formální změny vykazují přes regulovaný systém KAP, předpokládá nejdřív interní krok, pak oficiální komuniké. Kartal udělal přesný opak: veřejné oznámení předběhlo jakoukoli formální proceduru. Vedení klubu o jeho rozhodnutí podle všeho nevědělo. Hráči velmi pravděpodobně také ne, podle virálně sdíleného pozápasového videa se o rezignaci dozvídali v reálném čase.
Prezidentova protireakce: „Kartal pokračuje“
Yıldırım reagoval rychle a razantně. Podle Habertürku s odkazem na agenturu Anadolu veřejně odmítl rezignaci a deklaroval, že trenér zůstává ve funkci. Svůj postoj zdůvodnil třemi liniemi: fyzickým incidentem (za stavu 1:1 přiletěla na Kartala z tribuny láhev s vodou), tlakem sociálních sítí a celkovou atmosférou, která podle něj trenéra zasahuje víc, než si fanoušci uvědomují.
Yıldırım přitom mluvil z pozice čerstvého mandátu. V červnu 2026 byl zvolen prezidentem Fenerbahçe s 17 245 hlasy proti 9 927 pro protikandidáta. Jeho slovo uvnitř klubu má mimořádnou váhu. Zda ale prezident může jednostranně zneplatnit již pronesenou rezignaci trenéra, je otázka, kterou bez znalosti smlouvy a stanov nelze zodpovědět. Fakticky platí jedno: Yıldırım nastavil oficiální linii a nikdo ji veřejně nerozporoval.
Sportovně slušný večer, institucionální zkrat
Paradox celé situace spočívá v kontrastu mezi tím, co se dělo na hřišti, a tím, co následovalo mimo něj. Fenerbahçe proti Římu nepropadlo. Bryan Cristante sice otevřel skóre, ale Archie Brown vyrovnal a podle oficiálního souhrnu UEFA šlo o živý, vyrovnaný zápas. V základní sestavě nastoupili Greenwood, Kanté, Aké, Škriniar či Kerem Aktürkoğlu, kádr, který odpovídá ambicím klubu vracejícího se do Ligy mistrů po osmnácti letech.
Brownův gól byl přitom historický: první zásah Fenerbahçe v hlavní fázi soutěže od roku 2008. Večer měl být oslavou. Místo toho se stal důkazem, že sportovní výkon a institucionální stabilita jsou dvě zcela oddělené věci. Tým na hřišti fungoval takticky a organizovaně. Mimo hřiště se komunikace mezi trenérem a klubovou hierarchií rozpadla v přímém přenosu.
Láhev jako katalyzátor, tlak jako pozadí
Kartal sám fyzický incident na tiskovce nezmínil. Svou rezignaci rámoval šířeji, jako rozhodnutí „otevřít klubu cestu“. Yıldırım naopak láhev z tribuny explicitně pojmenoval a přidal kontext sociálních sítí a komentátorského tlaku. Obě verze se nevylučují, ale akcentují jiný příběh.
Podle nás je nejpřesnější čtení takové: láhev byla bezprostřední spouštěč, dlouhodobější tlak prostředí pozadí. Fenerbahçe je klub, kde se online kritika přelévá do stadionové atmosféry s mimořádnou intenzitou. Yıldırım to pojmenoval napřímo, a právě tím nepřímo přiznal, že prostředí kolem týmu je toxičtější, než by odpovídalo remíze s kvalitním soupeřem v prvním kole Champions League.
Co bude dál: dny, ne měsíce
K ránu 11. září 2026 platí prezidentovo slovo: Kartal pokračuje. Oficiální klubové komuniké, které by formálně popsalo přijetí či odmítnutí rezignace, veřejně dostupné není. Stav, kdy trenér veřejně rezignoval a prezident to veřejně odmítl, je u klubu s vysokými ambicemi udržitelný spíš dny než týdny.
Nejbližší program to potvrzuje. V turecké lize čeká Fenerbahçe Eyüpspor, pak venku Rizespor a doma Alanyaspor. V Lize mistrů přijede 14. října Aston Villa a 20. října Slavia Praha. Každý z těchto zápasů bude testem nejen sportovní výkonnosti, ale i toho, zda prezidentova garance skutečně platí, nebo zda první slabší výsledek krizi znovu otevře.
Fenerbahçe se po osmnácti letech vrátilo mezi evropskou elitu. Stačil jeden večer, aby se ukázalo, že největší soupeř klubu nesedí v soupeřově šatně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner