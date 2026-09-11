Letadlo se známým americkým hercem muselo nouzově přistát. V kabině byl cítit kouř, 235 lidí uvízlo na letišti

Letadlo se známým americkým hercem muselo nouzově přistát. V kabině byl cítit kouř, 235 lidí uvízlo na letištiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V letadle s Andrewem Garfieldem se objevil zápach kouře. Let změnil trasu, cestující čekali na pokračování celé hodiny.
Levné létání po Evropě může být v příštích měsících dražší, než Ryanair ještě v létě předpokládal. Největší...
Cestující, kteří mají na neděli 13. září naplánovanou cestu do Říma nebo odlet z italské metropole, by měli...
Za odpočinkem v termální vodě není nutné cestovat do Maďarska ani utrácet vysoké částky za vzdálené...
Zářijové počasí v Česku začíná připomínat období, kdy jeden komplet oblečení na celý den jednoduše nestačí....
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →