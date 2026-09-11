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Letadlo se známým americkým hercem muselo nouzově přistát. V kabině byl cítit kouř, 235 lidí uvízlo na letišti

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Cesta mezi Los Angeles a New Yorkem se pro více než dvě stovky cestujících výrazně protáhla. Let společnosti Delta byl kvůli kouřovému zápachu na palubě odkloněn do Albuquerque. Mezi cestujícími byli také herci Andrew Garfield, Nick Robinson či Owen Thiele.
V letadle s Andrewem Garfieldem se objevil zápach kouře. Let změnil trasu, cestující čekali na pokračování celé hodiny.

V letadle s Andrewem Garfieldem se objevil zápach kouře. Let změnil trasu, cestující čekali na pokračování celé hodiny.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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