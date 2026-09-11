Potápěči u Singapuru čtyři roky sbírali střepy z vraku. Modrobílý porcelán z éry Mongolů prozradil vzorec, který směl používat jen císař

Čtyřletý podmořský průzkum v letech 2016–2019 vynesl na světlo přes 2 350 střepů a několik téměř neporušených nádob, tedy největší doložený lodní soubor jüanského modrobílého porcelánu, jaký kdy archeologové z vraku zdokumentovali. Výsledky zpracoval námořní archeolog Michael Flecker a publikoval je v inaugurálním čísle odborného časopisu
Journal of International Ceramic Studies. Studie proměňuje rozptýlené pole keramických úlomků v neobvykle přesnou časovou kapsli z okamžiku, kdy se modrobílý porcelán stával globálním luxusním artiklem. Proč je Temasek Wreck rekordním nálezem jüanského porcelánu
Samotný objem materiálu budí pozornost, ale teprve jeho skladba z něj dělá výjimečný referenční soubor. Vedle dominantního modrobílého porcelánu loď převážela seladony z pecí Longquan, bělavou keramiku dehua, glazované zásobnice z cizhaoských dílen i jemný qingbai/shufu z Ťing-te-čenu. Z minimálního počtu zachovaných patek Flecker odvodil, že na palubě se původně nacházelo přes 300 modrobílých misek. Červenobílý porcelán tvořil pouhých 299 gramů, zhruba dvě desetiny procenta celého modrobílého souboru. Šlo tedy o pečlivě sestavenou obchodní zásilku, nikoli o nahodilou směs.
Srovnání s jinými slavnými vraky pomáhá zasadit nález do kontextu. Belitungský vrak z 9. století, objevený rovněž v jihovýchodní Asii, vydal kolem 60 000 předmětů. Absolutním objemem ho Temasek Wreck zdaleka nedohání. V kategorii jüanského modrobílého porcelánu ale drží primát, žádný jiný dokumentovaný vrak neposkytl srovnatelně rozsáhlý a chronologicky sevřený soubor z doby, kdy se tato keramika teprve prosazovala na dálkových námořních trasách.
Mandarínské kačky jako datovací kotva: stopa vedoucí k císaři Wen-cungovi
Klíč k datování vraku spočívá v motivu, který se opakuje na řadě střepů: mandarínské kačky v lotosovém rybníku. Podle
Fleckerovy pracovní zprávy šlo o charakteristický motiv císaře Wen-cunga, vyhrazený výlučně pro jeho dvorský okruh v letech 1328–1332. Výzdoba se objevovala i na panovníkově šatníku a představovala součást císařské vizuální identity.
Po Wen-cungově pádu a nástupu Šun-tiho k plné moci, přibližně kolem roku 1340, se omezení na tento dekor pravděpodobně uvolnilo. Soukromé pece v Ťing-te-čenu začaly motiv vyrábět i pro exportní trhy. Právě tato posloupnost umožňuje zúžit chronologické okno: porcelán na palubě musel vzniknout nejdříve po roce 1328, kdy se motiv ustálil, a loď se potopila nejspíše až po roce 1340, kdy se dekor rozšířil do komerční produkce. Kombinace rekordního množství a takto sevřeného datování proměňuje vrak v referenční bod pro budoucí třídění jüanských keramik po celém světě.
Perský kobalt, mongolské trasy a zrod globálního luxusu
Příběh modrobílého porcelánu překračuje hranice Číny. Sytě modrý pigment, jímž řemeslníci v Ťing-te-čenu zdobili misky a talíře, pocházel z kobaltu dovezeného z Persie a širšího blízkovýchodního prostoru; podle některých pramenů se využíval i kobalt z jihočínského Jün-nanu. Perští a další muslimští obchodníci usazení v přístavech typu Čchüan-čou fungovali jako prostředníci: dodávali surovinu i poptávku. Právě jüanská éra, kdy mongolská říše propojila Eurasii od Pekingu po Tabríz, vytvořila podmínky pro masový export.
Encyklopedie
Iranica dokládá, že velké historické soubory raného modrobílého porcelánu se dochovaly v Topkapi v Istanbulu i v Ardabílu. V londýnském Victoria and Albert Museum lze spatřit jednotlivé jüanské kusy. V českém Náprstkově muzeu je zastoupen čínský modrobílý porcelán obecně, avšak konkrétní veřejně doložený exponát z jüanského 14. století se z dostupných katalogů nepodařilo bezpečně ověřit.
VIDEO Temasek jako cílový přístav: kam vlastně loď mířila?
Flecker argumentuje, že vrak nebyl jen tranzitní ztroskotanec na cestě dál. Nápadný nedostatek velkých talířů, formátu zvlášť žádaného na Blízkém východě, v Turecku a v Indii, naznačuje, že zásilka byla sestavena pro jiného odběratele. Četné paralely s keramickými nálezy ze suchozemských vykopávek přímo v Singapuru posilují hypotézu, že Temasek fungoval jako cílový trh nebo překladiště pro kvalitní čínské zboží. Část nákladu zřejmě směřovala k místní spotřebě, část k další redistribuci po jihovýchodní Asii.
Scénář ztroskotání, rekonstruovaný z rozptylu střepů v pásu dlouhém asi 70 a širokém až 20 metrů, vypadá takto: loď nejprve narazila na mělké balvany východně od hlavního naleziště, severovýchodní monzunové vlny pak tlačily poškozený trup podél skalnatého výběžku, až se plavidlo definitivně rozpadlo a kleslo do blízké písčité pánve. Trup se nedochoval, takže příčina prvotního nárazu zůstává neznámá.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková