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Pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Policii pomáhají myslivci i drony

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Policisté stále pátrají po Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Nově s hledáním pomáhají také drony letecké služby, které policisté nasadili v oblastech dvou přehrad. Žena je nezvěstná už více než týden.
Pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Policii pomáhají myslivci i drony

Pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Policii pomáhají myslivci i drony

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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