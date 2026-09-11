Habera s Prachařem se vysmáli zpěvačce, která si přišla splnit sen: Jejich chování pobouřilo diváky

Metalistka Simona vsadila v SuperStar na tvrdý žánr i výraznou image. Místo postupu ale přišel smích poroty a konec při skóre 2:2.
Nová řada SuperStar je teprve na začátku, přesto už stihla nabídnout pořádně bizarní moment. Na vystoupení soutěžící Simony Okšové se zaměřila také naše redakce In-Lifestyle. Rockerka, která vystupuje pod přezdívkou Anavrin, před porotu dorazila v metalovém stylu a rozhodla se ukázat, že klasický pop není to jediné, co lze v hudební soutěži čekat. Jenže její poněkud netradiční pojetí písně nakonec vyvolalo u části poroty spíš smích než obdiv.
Metalový výstup porotu rozesmál
Simona Okšová si pro svůj casting vybrala skladbu Rock and Roll od Led Zeppelin, tedy pořádnou rockovou klasiku. Ještě větší pozornost ale vzbudila ve chvíli, kdy porotcům předvedla také svůj extrémní vokál a growl. Ewa Farna se následně zajímala, zda dokáže podobně náročné skladby zvládat opakovaně. Simona sebevědomě vysvětlila že má dvě metalové kapely a zvládá i extrémní vokál.
Právě ukázka extrémního zpěvu se stala terčem vtípků. Jakmile Simona spustila, Jakub Prachař její projev okomentoval slovy: „To je rychlovarná konvice, to já poznám.“ Do atmosféry plné smíchu se zapojil i Pavol Habera, který po vystoupení přiznal, že v něm zanechala dojem a také se dobře pobavil.
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Dva hlasy nestačily, Simona končí
Ani tím ale porotcovské vtípky neskončily. Prachař například na adresu kata v porotě poznamenal: „Já ho vidím poprvé se smát.“ Habera pak Simoně řekl: „Až budu večer usínat vedle Daniely, tak si na tebe vzpomenu.“ Oficiální web Novy přitom její vystoupení popisuje jako jedno z nejneobvyklejších a potvrzuje, že právě extrémní vokál a growl se Haberovi výrazně vryly do paměti.
Když přišlo na hlasování, nejprve to pro Simonu vypadalo dobře. David Prachař ji poslal dál, protože se mu líbilo, jak rozesmála Haberu, Calin nechodil kolem horké kaše a řekl stručné ne. „Kdybys v tom refrénu byla rytmicky správně… ty jsi byla trochu dopředu. Tak bych ti možná dal šanci se dostat do dalšího kola,“ přišla řada na Haberu, kterého evidentně svými schopnostmi nepřesvědčila. Nakonec jí dal šanci, konečné rozhodnutí tak zůstalo na Ewě Farne, která svým ne Simonin postup definitivně rozsekla.
Zajímavé je, že i komentující na sociálních sítích byli podobně rozdělení, pokud jde o hodnocení jejího výkonu. Některým její zpěv tahal uši a upozorňovali na pasáže, které zněly hodně falešně, jiní ale oceňovali drive, sílu jejího hlasu a celé vystoupení považovali za parádní. Roli samozřejmě mohla sehrát i nervozita nebo špatně zvolená písnička, to se u talentových soutěží stává. Ona sama reagovala v diskuzi následovně: „Ahojte všetci odborníci na spev. Verim, že tiež jedného dňa dostanete odvahu sa postaviť pred porotu. Že zažijete ten stres a budete chcieť byť hodnotení pred 4 profesionálmi. Širte mier a lásku paaaa.“
Simonino působení v soutěži každopádně skončilo už během castingu, přestože se postarala o vystoupení, na které porota jen tak nezapomene. Soutěž ale pokračuje dál a před porotu ještě zamíří řada dalších uchazečů. Z castingu má vzejít 50 soutěžících, kteří se dostanou do takzvaného SuperVýběru. Devětačtyřicet míst obsadí ti, které vybere porota nebo získají Golden Ticket, jedno místo připadne držiteli Divoké karty. Z Top 50 se pak budou nejlepší postupně probírat přes další kola, semifinále až do živých finálových večerů.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Habera s Prachařem se vysmáli zpěvačce, která si přišla splnit sen: Jejich chování pobouřilo diváky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.