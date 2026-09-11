Češi na podzim stále pálí listí a trávu. Od loňska to zákon zakazuje, oheň na zahradě má nová pravidlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi na podzim stále pálí listí a trávu. Od loňska to zákon zakazuje, oheň na zahradě má nová pravidla
Vlastnictví zahrady ještě neznamená, že lze bez dalšího pokácet každý strom, který na ní roste. U běžných...
Lidé s velmi dlouhou dobou důchodového pojištění mohou od roku 2026 při odchodu do předčasného důchodu...
Při žádosti o dávku státní sociální pomoci už nerozhodují pouze příjmy domácnosti. Součástí posuzování je...
O konečné podobě lednové valorizace důchodů pro rok 2027 zatím rozhodnuto není. Současný návrh počítá se...
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