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V sobotu v 16:30 zatají celé Česko dech: Nova vrátí na obrazovky nejlepší hrdiny našeho dětství

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Představte si dobrodružství, které před desítkami let pobláznilo celou Evropu a dodnes vyvolává husí kůži u několika generací diváků. Legendární snímek, který se již brzy vrátí na televizní obrazovky, provázela během natáčení těžká zranění, nečekané demaskování filmových chyb i dramatický útěk hlavního hrdiny v policejní uniformě.
V sobotu v 16:30 zatají celé Česko dech: Nova vrátí na obrazovky nejlepší hrdiny našeho dětství

V sobotu v 16:30 zatají celé Česko dech: Nova vrátí na obrazovky nejlepší hrdiny našeho dětství

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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