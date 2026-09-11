V sobotu v 16:30 zatají celé Česko dech: Nova vrátí na obrazovky nejlepší hrdiny našeho dětství

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Sobotní odpoledne si zasloužíte strávit u něčeho, co vás vytrhne z reality a přenese do světa, kde ještě existují skuteční hrdinové. Divoká příroda, lidská chamtivost a neochvějný smysl pro spravedlnost – to vše v jednom příběhu, který definoval dětství celých generací. Zapomeňte na všední starosti a nechte se strhnout legendou, která nikdy neztratí svou sílu.
Celý projekt přitom visel na vlásku. Producent váhal, zda do něj vůbec investovat, dokud se v mnichovském hotelu nezeptal vrchního, jestli zná literární předlohu. Číšník nadšeně vyhrkl, že přečetl úplně všechny díly. V tu chvíli padlo rozhodnutí. Odstartoval vznik nejdražšího poválečného německého filmu své doby – s rozpočtem 3,5 milionu marek, což dnes odpovídá zhruba 230 milionům korun.
Vinnetou a Old Shatterhand: Jak se rodila legenda
Poklad na Stříbrném jezeře z roku 1962 poprvé spojil nesmrtelné duo – ušlechtilého apačského náčelníka Vinnetoua a jeho věrného bílého bratra Old Shatterhanda. Francouzský herec Pierre Brice a americký svalovec Lex Barker vytvořili charisma, které dodnes funguje. Příběh o zrádném honu za bájným pokladem, plný napětí a lidské touhy po bohatství, se zapsal do dějin kinematografie.
Cesta k obsazení hlavní role byla ale klikatá. Producent Horst Wendlandt objevil Brice na festivalu Berlinale v roce 1962. Herec roli zpočátku striktně odmítal – knihy Karla Maye vůbec neznal a scénář mu připadal naivní. Internet sice šíří mýtus o nadšeném fanouškovi, pravda byla mnohem prozaičtější. Nakonec roli přijal a vytvořil postavu, která ho proslavila navždy.
Zlomená žebra a kaskadérské kousky bez doubla
Natáčení v režii Haralda Reinla bylo extrémní jízdou. Götz George jako Fred Engel striktně odmítal kaskadéry a všechny riskantní scény točil sám – s četnými pády a zraněními. Lex Barker si zlomil několik žeber, ale točil dál. V dalších rolích zazářili Herbert Lom jako bezohledný Cornel Brinkley, Karin Dor jako Ellen Patterson, Ralf Wolter coby Sam Hawkens a Eddi Arent jako svérázný Lord Castlepool.
Diváci dodnes obdivují scenérie amerického Divokého západu. Ve skutečnosti se natáčelo v tehdejší Jugoslávii – v Národním parku Plitvická jezera, v kaňonu řeky Zrmanja a v Národním parku Paklenica. Přestože se filmaři snažili o dokonalou iluzi, jeden detail neuhlídali. V pozadí scény na Butlerově farmě projíždí v dálce po silnici modrý turistický autobus. Na zdigitalizovaných verzích a Blu-ray je jasně vidět.
Šílenství fanoušků a útěk v policejní uniformě
Po uvedení vypuklo naprosté šílenství. Československá premiéra proběhla 22. května 1964 a pražské kino Alfa film uvádělo snímek bez přerušení neuvěřitelných 19 týdnů až do září. Při světové premiéře ve Stuttgartu 12. prosince 1962 to bylo ještě horší – Pierre Brice musel před davem fanoušků utéct ze sálu v zapůjčené policejní uniformě.
Zdroj: youtube.com
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Tímto byl počat kult… Poklad je z celé základní vinnetouovské čtyřky tím nejlepším filmem, ale to pravé ztotožnění se s hrdiny nabízí až následující trilogie. I tak si strhující cestu k zrádnému pokladu vychutnám dodnes asi nejvíce.“
Přední český znalec díla Karla Maye, Karel Deniš, potvrzuje: „Karel May je v Německu zásadní fenomén dobrodružné literatury, v celé střední Evropě pak stále silný literární, filmový a společenský pojem. Bude jistě generaci od generace slábnout, ale rozhodně nikdy zcela nezmizí.“
Nenechte si ujít tento nestárnoucí klenot, který spojuje generace a přináší čistou filmovou radost. Sledujte napínavý boj o bájný poklad již v sobotu 12. září 2026 v 16:30 na TV Nova. Pokud nestihnete sobotní vysílání, můžete si zážitek zopakovat v neděli 13. září 2026 ve 20:30 na stanici Nova Action. Vzpomínáte si na svého prvního Vinnetoua?
Zdroje článku: csfd.cz, Wikipedie, tvguru.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková