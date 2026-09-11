Finové dali Pardubicím tři góly za třetinu a český mistr poprvé v Lize mistrů padl. Tomášek se dočkal premiérového gólu

Dva góly za 31 sekund zlomily zápas
Pardubice přijely do Lappeenranty s bilancí, která vypadala jako ze snu: dvě výhry, dvě nuly, skóre 7:0. GKS Tychy dostaly šestku, Rögle padlo 1:0. Nikdo jim v sezoně Champions Hockey League nedal jediný gól. Jenže ve čtvrtek večer v hale Kisapuisto se všechno změnilo naráz.
SaiPa otevřela skóre už v první třetině. Petrus Palmu využil přesilovku po vyhraném buly a z vysokého slotu propálil Subbana. Pardubice odpověděly tlakem (Sedlák hned v úvodu neproměnil samostatný únik), ale gólově se neprosadily. Zásadní pasáž přišla ve druhé třetině. Švédský útočník Einar Emanuelsson nejprve potrestal nevyhozený puk z pardubického pásma a o pouhých 31 sekund později se po zmatku před brankou dostal ke kotouči znovu. Stav 0:3.
Pardubice přitom měly mezitím důvod k naději: SaiPa dala puk do sítě po střele Olliho Eloranty do tyče, ale po trenérské výzvě hostů a videokontrole gól neplatil kvůli bránění brankáři. Jenže i tak vypadala situace beznadějně.
Tomášek vrátil Dynamo do hry 1,2 sekundy před sirénou
Přesně 1,2 sekundy před koncem druhé třetiny se David Tomášek po vhazování v útočném pásmu dostal ke kotouči a ze slotu snížil na 1:3. Gól, který mohl vypadat jako kosmetika, ve skutečnosti změnil celý charakter závěrečné dvacetiminutovky. Dynamo vstoupilo do třetí třetiny s vědomím, že kontakt existuje.
A skutečně, Košťálek snížil na 2:3. Pardubice tlačily, střílely, kombinovaly. V čase 59:58 dokonce dostaly puk za záda finského brankáře Piiroinena. Gól na 3:3. Jenže ani tentokrát neplatil, opět bránění brankáři. Siréna zastihla Dynamo o jedinou branku pozadu.
Sedm absencí a brankář s 38 zákroky
Kontext porážky je stejně důležitý jako výsledek. Do Finska neodletělo sedm hráčů základního kádru. Roman Červenka měl dlouho dopředu naplánovaný individuální program; klub výslovně oznámil, že finské zápasy neodehraje, aby byl stoprocentně připravený na další průběh sezony. Martin Kaut a Jakub Lauko rovněž zůstali doma, Lauko se teprve pomalu zapojuje do tréninku. Vladimír Sobotka, Patrik Poulíček, John Ludvig a Miloš Kelemen chyběli kvůli drobným zraněním.
Trenér Filip Pešán proto sáhl do rezervy: obránce Martin Švec, útočníci Dominik Hrníček a Oleksij Jevtjechov doplnili soupisku z prvoligového béčka. Improvizovaná sestava přesto soupeře jasně přestřílela: 40 střel na branku proti 21. Problém nebyl v objemu šancí, ale v jejich proměňování. A v jednom muži na druhé straně.
Kari Piiroinen předvedl v brance SaiPy výkon kariéry. Osmatřicet zákroků. Bez něj by se o výsledku mluvilo úplně jinak.
Co porážka znamená pro postup
Liga mistrů v hokeji nefunguje jako fotbalová skupinová fáze. Všechny týmy hrají ve společné tabulce, takže jedna prohra po startu 2:0 neznamená krizi. Pardubice mají po třech zápasech šest bodů a bilanci dvou výher a jedné porážky. Před nimi je ještě polovina základní části: sobotní duel s KooKoo Kouvola, říjnové domácí zápasy s Bordeaux a Växjö.
KooKoo přitom nejde do sobotního zápasu v nejlepší formě: po výhře 5:2 nad Herningem prohrála 1:2 po prodloužení s Frölundou a pak 1:4 s Nitrou. Pro Pardubice je to příležitost okamžitě napravit dojem, byť pravděpodobně ve stejné oslabené sestavě.
SaiPa nebyla náhodný soupeř
Finský klub z Lappeenranty se do Ligy mistrů vrátil po deseti letech. Do ligové sezony vstoupil výhrou 4:2 nad Tapparou, v kádru má českého útočníka Petra Fridricha i expardubického obránce Ondřeje Trejbala. Pro SaiPu šlo o velký domácí evropský večer a podle toho taky hrála: disciplinovaně, trpělivě a s brankářem, který chytal nad své možnosti.
Pardubice neodjely z Finska od mrtvého zápasu. Odjely od utkání, kde v oslabené sestavě vypálily čtyřicet střel, dvakrát daly neuznaný gól a v čase 59:58 jim chyběl milimetr k vyrovnání. Porážka ukazuje limit provizorní sestavy v zakončení a v jedné třicetisekundové pasáži, ne systémový rozpad českého mistra.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka