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Nový modul pro české polárníky je hotový. Z Brna zamíří do Antarktidy

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Z Brna do Antarktidy zamíří nový modul polární stanice. Vznikl na Fakultě architektury VUT a nyní je hotový a připravený k předání Českému antarktickému nadačnímu fondu. Stavba musí v budoucnu odolat silnému větru, vysoké vlhkosti, proměnlivým teplotám i intenzivnímu UV záření.
Nový modul pro české polárníky je hotový. Z Brna zamíří do Antarktidy

Nový modul pro české polárníky je hotový. Z Brna zamíří do Antarktidy

Zdroj: VUT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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