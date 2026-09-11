Strom je na vašem pozemku, přesto ho nemusíte smět pokácet: Rozhoduje hranice 80 centimetrů, kterou Češi často neznají

Majitelé rodinných domů někdy vycházejí z jednoduché úvahy, že strom stojící na jejich vlastním pozemku mohou odstranit podle svého uvážení. Česká pravidla jsou ale přísnější. U dřevin rostoucích mimo les se bez povolení mohou za běžných okolností kácet stromy s obvodem kmene do 80 centimetrů, přičemž obvod se měří ve výšce 130 centimetrů nad zemí. Nejde tedy o průměr kmene ani o měření těsně nad zemí. Strom, jehož obvod tento limit přesahuje, už zpravidla spadá do režimu, kdy je před pokácením potřeba povolení orgánu ochrany přírody.
Výjimku mají některé ovocné stromy
Pravidlo 80 centimetrů však není jediné. Povolení není potřeba například pro ovocné dřeviny, pokud rostou v zastavěném území na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Neznamená to tedy, že lze bez povolení automaticky odstranit jakýkoliv ovocný strom kdekoliv. Rozhodující je také umístění a způsob evidence konkrétního pozemku.
Zjednodušený limit navíc neplatí bez dalších podmínek. Výjimky z povolovacího režimu se neuplatní například tehdy, pokud je dřevina součástí významného krajinného prvku, byla vysazena jako uložená náhradní výsadba nebo tvoří součást stromořadí. Za stromořadí se podle vyhlášky považuje souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. V takovém případě může být povolení nutné i u stromů, které mají jednotlivě obvod menší než 80 centimetrů.
U keřů a hustých porostů rozhoduje plocha
Zvláštní pravidlo platí také pro takzvané zapojené porosty dřevin, tedy porosty, jejichž nadzemní části se vzájemně dotýkají, překrývají nebo prorůstají. Pokud jednotlivé dřeviny nepřesahují stanovený obvod kmene, lze bez povolení odstranit zapojený porost do celkové plochy 40 metrů čtverečních.
Jakmile některý strom v takovém porostu překročí obvod 80 centimetrů, posuzuje se už samostatně. Povolení se rovněž zpravidla nevyžaduje u produkčních porostů energetických dřevin nebo vánočních stromků, pokud splňují podmínky stanovené vyhláškou.
Za neoprávněné kácení může přijít pokuta
Výjimkou je také skutečně havarijní situace. Jestliže stav stromu zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví lidí nebo hrozí škoda značného rozsahu, může být odstraněn i bez předchozího povolení. Kácení však musí být následně oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody do 15 dnů. U běžného kácení se navíc počítá s tím, že se provádí zpravidla v období vegetačního klidu.
Kdo strom, pro který bylo povolení nutné, pokácí bez něj, vystavuje se postihu. Fyzické osobě může za nepovolené pokácení jedné dřeviny hrozit pokuta až 20 tisíc korun, v případě skupiny dřevin až 100 tisíc korun. Ve zvláště chráněném území může být sankce za přestupky týkající se dřevin dokonce až dvojnásobná. Proto se před kácením většího nebo jinak chráněného stromu vyplatí nejdříve ověřit jeho obvod, charakter pozemku a případný ochranný režim.
Zdroje: mzp.gov.cz, zakonyprolidi.cz – vyhláška č. 189/2013 Sb., zakonyprolidi.cz – zákon č. 114/1992 Sb.