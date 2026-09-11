Předčasný důchod se může krátit jen o polovinu: Lidé si nezjistí zásadní informace a pozdějí litují

Předčasný starobní důchod zůstává i v roce 2026 trvale krácený. Standardně se procentní výměra snižuje o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které člověku od přiznání důchodu zbývají do dosažení řádného důchodového věku. Nově však existuje zvýhodnění pro lidi s mimořádně dlouhou dobou pojištění. Jestliže získali alespoň 45 let zákonem vymezených dob, činí krácení pouze 0,75 % výpočtového základu za každý takový úsek.
Právě hranice 45 let může být pro řadu budoucích penzistů zrádná. Nejde totiž jednoduše sečíst všechny roky, které se člověku jinak mohou zohlednit při posuzování důchodu. Pro poloviční krácení zákon používá užší výběr dob. Započítává se především zaměstnání a další výdělečná činnost, z níž vznikla účast na důchodovém pojištění. Patří sem také doba samostatné výdělečné činnosti při splnění podmínek účasti na pojištění a může se započítat také období dobrovolného důchodového pojištění.
Do důchodu se nepočítá vše
Vedle odpracovaných let se počítají také některé náhradní doby. Jde zejména o osobní péči o dítě do čtyř let věku, péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby při splnění zákonných podmínek nebo základní vojenskou službu. Člověk, který například několik let nepracoval kvůli péči o malé dítě, tak o tuto dobu při posuzování hranice 45 let automaticky nepřichází.
Naopak jiné náhradní doby se pro tuto konkrétní výhodu nezohlední. Do potřebných 45 let se nepočítá doba vedení v evidenci úřadu práce, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně ani pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání. Nezapočítává se ani studium, a to ani v případech, kdy může mít určitá doba studia význam při jiném posuzování důchodových nároků.
Rozdíl může být citelný. Pokud člověk odejde do předčasného důchodu například o 360 dnů dříve, jde o čtyři 90denní úseky. Při běžné sazbě představuje krácení 6 % výpočtového základu, zatímco při splnění podmínky 45 let pouze 3 %. Záleží přitom na každém dni, protože se počítá každý i započatý devadesátidenní úsek. Pokud by do řádného důchodového věku zbývalo například 361 dnů, počítalo by se již pět úseků.
Lidé si informace nezjišťují
Před žádostí o předčasný důchod je proto vhodné zkontrolovat nejen celkovou evidovanou dobu pojištění, ale především její skladbu. Údaj, že má člověk například 45 nebo 46 let celkové důchodové historie, ještě automaticky neznamená nárok na poloviční krácení. Rozhodující je, kolik z této doby tvoří právě období, která zákon pro zvýhodněnou sazbu uznává. Samotné krácení předčasného důchodu je navíc trvalé, takže správně zvolené datum odchodu a kontrola započitatelných dob mohou ovlivnit výši penze dlouhodobě.
Zdroje: cssz.cz, mpsv.gov.cz, zakonyprolidi.cz