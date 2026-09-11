Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Předčasný důchod se může krátit jen o polovinu: Lidé si nezjistí zásadní informace a pozdějí litují

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lidé s velmi dlouhou dobou důchodového pojištění mohou od roku 2026 při odchodu do předčasného důchodu získat výraznou výhodu. Pokud splní podmínku alespoň 45 let stanovených dob pojištění, sazba krácení klesne na polovinu. Ne každé období, které se běžně objeví v důchodové historii, se ale do tohoto limitu započítá.
Předčasný důchod se může krátit jen o polovinu: Lidé si nezjistí zásadní informace a pozdějí litují

Předčasný důchod se může krátit jen o polovinu: Lidé si nezjistí zásadní informace a pozdějí litují

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z Trendy svět
Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč
Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč
Strom je na vašem pozemku, přesto ho nemusíte smět pokácet: Rozhoduje hranice 80 centimetrů, kterou Češi často neznají
Strom je na vašem pozemku, přesto ho nemusíte smět pokácet: Rozhoduje hranice 80 centimetrů, kterou Češi často neznají

Vlastnictví zahrady ještě neznamená, že lze bez dalšího pokácet každý strom, který na ní roste. U běžných...

Češi na podzim stále pálí listí a trávu. Od loňska to zákon zakazuje, oheň na zahradě má nová pravidla
Češi na podzim stále pálí listí a trávu. Od loňska to zákon zakazuje, oheň na zahradě má nová pravidla

Hromada shrabaného listí, posekaná tráva nebo zbytky po podzimním řezu stromů už nemohou jednoduše skončit...

Úřady si posvítí na vaše úspory. Rozhodující hranice je 200 tisíc korun na účtu
Úřady si posvítí na vaše úspory. Rozhodující hranice je 200 tisíc korun na účtu

Při žádosti o dávku státní sociální pomoci už nerozhodují pouze příjmy domácnosti. Součástí posuzování je...

Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři varianty
Důchodci zatím nevědí, kolik dostanou v roce 2027 navíc. Ve hře se objevily tři varianty

O konečné podobě lednové valorizace důchodů pro rok 2027 zatím rozhodnuto není. Současný návrh počítá se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.